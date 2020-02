Rund 300 Potsdamer gedenken der Ermordeten von Hanau

Innenstadt

Nach den offenbar rassistisch motivierten Morden im hessischen Hanau gedenken in Potsdam seit 18 Uhr die Menschen den Opfern der Tat. Die Veranstalter selbst sprechen von 300 Teilnehmern, die ihre Wut gegen Faschismus und rechten Terror auf die Straße tragen.

Vom Platz der Einheit aus ziehen die Demonstranten zum Bassinplatz weiter durch das Holländische Viertel zum Luisenplatz. Dort soll zum Abschluss „ Bella Ciao“ gesungen werden.

Polizei begleitet Demonstration

In Hanau hatte am Mittwochabend ein 43-Jähriger an zwei Orten im Stadtgebiet zunächst neun Personen erschossen, die allesamt einen Migrationshintergrund hatten, bevor er seine Mutter und sich selbst in einer Wohnung in der hessischen Stadt erschoss. In einem Pamphlet offenbarte der Täter seine rassistische Gedankenwelt.

Gedenken an die Ermordeten von Hanau in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Unter den Teilnehmern der Mahnwache in Potsdam ist auch Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD), der einige Worte sagte. Schon am Vormittag hatte er sich unter anderem bei Twitter zu den Vorfällen geäußert.

Die Polizei begleitet den spontan entstandenen Demonstrationszug durch die Stadt. Bisher ist alles ruhig und friedlich. Tucholsky wird zitiert, und Rosen werden auf den Weg gestreut.

Von MAZonline