Schiffbauergasse

Zur Regulierung des wilden Party-Hotspots am Nord-Ufer des Kulturquartiers Schiffbauergasse hat es am Mittwoch einen zweiten Runden Tisch gegeben. Das hat Kultur-Fachbereichsleiterin Birgit-Katherine Seemann am Donnerstagabend im Kulturausschuss bekannt gegeben.

An der Runde unter Leitung des zum Kultur-Fachbereich gehörenden Quartiersmanagements seien unter anderem Ordnungsbehörden, Vertreter von Jugendförderung und Jugendszene sowie ein „Anlieger vor Ort“ beteiligt gewesen, so Seemann.

Rathaus spricht von „Zielkonflikten“

Wie berichtet, hat sich die Wiese am Tiefen See auf Höhe des ILB-Turms und des VW-Designzentrums im letzten Sommer zu einem beliebten Jugendtreff entwickelt. Gewerbliche Anrainern wie das Boardinghaus „Waveboard“ und das Ristorante „Il Teatro“ reagierten wegen Schmutz und Lärms mit massiver Kritik, forderten, dass die Party weiterzieht.

Auch beim Runden Tisch wurde laut Seemann deutlich: „Es gibt sicherlich einige Zielkonflikte.“ Sie verwies allerdings darauf, dass „von verschiedenen Seiten an Maßnahmen gearbeitet“ werde: „Einiges greift auch schon.“ Ein dritter Runder Tisch sei für Oktober anberaumt, daneben würden „Einzelgespräche mit Gewerbetreibenden“ geführt.

„Eineinhalb Jahre eingesperrt“

Stefanie Buhr als Koordinatorin für Kinder- und Jugendinteressen im Rathaus warb im Ausschuss um Verständnis. Die Jugendlichen hätten den Ort für sich entdeckt, nachdem sie wegen Corona „eineinhalb Jahre eingesperrt waren“, so die Koordinatorin: Das sei ein „ganz normaler Prozess“, der auch in vielen anderen Orten zu beobachten sei.

Zeitweise hätten sich auf der Wiese an Freitagen und Samstagen 300 bis 350 Heranwachsende und Jugendliche getroffen: „Das ist eine sehr große, heterogene Gruppe.“ Stadt und Behörden seien mit Ordnungsamt, Polizei und Sozialarbeitern präsent.

Viel weniger Beschwerden als zu Beginn

Bluhr schilderte eine positive Entwicklung. Dass die Anzahl der Beschwerden aus dem Umfeld von anfangs 30 pro Abend auf zuletzt vier abgenommen hätten, habe „auch damit zu tun“, dass die Jugendlichen „sich in Selbstorganisation üben“.

Dazu zählt nach Angaben der Koordinatorin ein „Ende der Veranstaltungen um 22 Uhr“, von der Stadt mit Material unterstütztes gemeinschaftliches Aufräumen unmittelbar nach den Partys und am nächsten Morgen.

Öffentlicher Raum nur schwer zu finden

Andreas Heyse von Wildwuchs Streetwork stellte im Kulturausschuss fest, dass „öffentlicher Raum“ für Jugendliche in Potsdam nur noch „schwer zu finden“ sei. Die Streetworker von Wildwuchs seien in Abstimmung mit anderen Trägern der Jugendarbeit wie dem Sucht-Präventionsverein Chill Out und dem Stadtjugendring regelmäßig vor Ort.

Grünen-Fraktionschefin Saskia Hüneke fragte nach der Umsetzung eines Stadtverordnetenbeschlusses vom März, nach dem das Rathaus prüfen sollte, wie „mehr Treffpunkte für junge Menschen in Potsdam geschaffen werden können“. Den ersten Workshop einer eigens gegründeten Arbeitsgruppe „Jugendliche im öffentlichen Raum“ hatte es im April gegeben (MAZ berichtete).

Suche nach alternativen Treffpunkten

Eine weitere Runde zum Thema „Jugendorten in Potsdam“ soll es laut Bluhr im November geben. Dann sollen unter Beteiligung des Grünflächenamtes Orte für potenzielle Treffpunkte diskutiert werden, „wo die Nutzungskonflikte nicht so groß sind“.

Die Situation in der Schiffbauergasse sei allerdings speziell: „Junge Erwachsene kommen sonst in der Größenordnung nicht zueinander“, so die Koordinatorin.

SPD-Fraktionschefin Sarah Zalfen fragte nach einer möglichen schrittweisen Öffnung von Einrichtungen in der Schiffbauergasse wie dem Waschhaus für die meist jüngeren Heranwachsenden und Jugendlichen, für deren Altersgruppe es dort kaum Angebote gibt.

Jugendliche wollen „pädagogikfreie Räume“

Noosa Aubel (parteilos) als Beigeordnete für Jugend und Kultur entgegnete mit Verweis auf „Rückmeldungen der Jugendlichen“, dass sie „gerade in pädagogikfreien Räumen sein wollen“: „Wo schaffen wir Orte, an denen Jugendliche zusammenkommen können, ohne dass sie da unter einer ständigen Beobachtung stehen“, so Aubel.

Mit Blick auf die Konfliktlage vor Ort warb sie einmal mehr um Verständnis: „Anecken“ sei Teil der Adoleszenz: „Das müssen wir aushalten. In weiten Teilen“ sei es „beeindruckend“, dass die Jugendlichen in der Schiffbauergasse „Verantwortung übernehmen“.

Von Volker Oelschläger