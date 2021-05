Potsdam

Im ersten Corona-Jahr verweigerten mehr Potsdamer die Zahlung der Rundfunkgebühr als in den Vorjahren. 2020 gingen vom zuständigen Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) insgesamt 3050 Vollstreckungsaufträge an die Stadt. Das hat das Rathaus auf Anfrage der AfD mitgeteilt.

Im Jahr 2019 seien der Stadt insgesamt 2931 Vollstreckungsaufträge erteilt worden. Im ersten Quartal 2021 waren es den Angaben nach 566 Vollstreckungsaufträge, das ergäbe aufs Jahr hochgerechnet mit 2264 Fällen einen deutlichen Rückgang.

Keine Auskunft zu Vollstreckungskosten

Die Landeshauptstadt ist im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit die gesetzlich bestimmte Vollstreckungsbehörde des RBB beim Einzug der Rundfunkgebühr, die umgangssprachlich noch immer in Anlehnung an die frühere Gebühreneinzugszentrale als GEZ-Gebühr geläufig ist. Nicht beziffert wurden in der Antwort die Einnahmen der Stadt aus den Vollstreckungskosten.

Eine umfängliche Differenzierung, so heißt es zur Begründung, könne „nicht erfolgen, da oftmals verschiedene geschuldete Forderungen“ etwa für Steuern, Bußgelder und Rundfunkbeiträge „beim selben Schuldner zusammen vollstreckt“ würden. Dabei würden auch die Vollstreckungskosten insgesamt festgesetzt.

RBB erstattet fast 60.000 Euro

Im Falle einer erfolgreichen Vollstreckung würden die Kosten vom Schuldner eingezogen. Die Höhe der anfallenden Kosten sei abhängig vom Gesamtbetrag der zu vollstreckenden Forderungen.

Ist bei den Schuldnern nichts zu holen, würden der Stadt die aus der Vollstreckung entstandenen Kosten vom RBB erstattet. Vom 1. Januar 2019 bis zum 31. März 2021 beliefen sich die Erstattungen auf insgesamt 58.236,26 Euro.

Lesen Sie auch: Verschwörungstheoretiker vor dem Verwaltungsgericht

Präzisere Zahlen zur Vollstreckung von Rundfunkgebühren hatte die Stadt im Juli 2017 auf eine ähnlich lautende Anfrage der Fraktion Die Andere herausgegeben. Demnach gab es 3306 Vollstreckungskosten im Jahr 2014, 2788 im Jahr 2015 und 2797 im Jahr 2016 in einer ähnlichen Größenordnung wie in den Folgejahren.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Genauere Zahlen zu früheren Jahren

Exakt beziffert wurden damals die bei den Schuldnern erhobenen Vollstreckungskosten mit 41.706 Euro im Jahr 2014, 53.390 Euro im Jahr 2015 und 53.779 Euro im Jahr 2016.

Aufgelistet wurden ebenso die Kosten, die der Stadt nach fruchtlosen Vollstreckungsversuchen schließlich vom RBB erstattet wurden: 12.892 Euro im Jahr 2014, 32.136 Euro im Jahr 2015 und 37.456 Euro im Jahr 2016.

Von Volker Oelschläger