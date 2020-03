Rundgang durch Potsdam: Schöne neue Fassadenwelt

Potsdam

An zahlreichen Gebäuden der Stadt sind in den letzten Tagen und Wochen die Gerüste gefallen und haben sanierte oder neuerrichtete Fassaden entblößt – im Sonnenschein des beginnenden Frühlings strahlen sie gerade besonders schön. Ein kleiner Rundgang durch die Stadt.

Falscher Barock im Zentrum

Wer aus der kleinen Bäckerstraße auf die Dortustraße zuläuft, wird nun wieder von einer imposanten gelben Barockfassade begrüßt, die von vier Vasen aus Sandstein bekrönt wird. Das markante Wohnhaus zieht sich bis um die Ecke der Yorckstraße und ist fast fertiggestellt. „Anfang Mai wird es wieder der Gewoba zur Vermietung übergeben“, sagt Pro Potsdam-Sprecher Sebastian Brandner.

Zwölf Wohnungen befinden sich in dem Bau, der den Eindruck erweckt, er stamme aus der Zeit Friedrichs des Großen. Ein monumentaler Sockel, mit Giebeln überdachte Fenster, ein starkes Gesims und oben die mannshohen Vasen täuschen die friderizianische Architektur aber nur vor. Im Krieg war das Eckhaus zerstört worden.

1957 errichtete man diesen Neubau, der sich in die barocke Stadterweiterung wie selbstverständlich einfügte. Die Sanierung hat nun gut 3,1 Millionen Euro gekostet, allein für die Fassade wurden 650.000 Euro aufgewandt.

Über der als Portal gestalteten Tordurchfahrt sind mannshohe Sandsteinvasen aufgestellt. Quelle: Peter Degener

Neue Ecke am Alten Markt

Die südöstliche Ecke des Alten Markts ist jetzt vollständig geschlossen. Links an das Museum Barberini sind die Gerüste an gleich drei Neubauten gefallen. Die Brauerstraße an der Alten Fahrt, die im Krieg zerstört worden war, ist nun wieder Teil des Stadtbilds – mit drei schmalen, modernen Fassaden.

Bis Mieter und Ladeninhaber einziehen, wird es aber noch einige Monate dauern, denn der Innenausbau ist noch in vollem Gange.

Die drei schmalen Neubauten an der Brauerstraße 1 bis 3 direkt neben dem Museum Barberini schließen den Alten Markt an seiner Südostecke ab. Quelle: Peter Degener

Prächtiges Archivgebäude

Wer sich dem Stadtzentrum über die Leipziger Straße nähert, muss am soziokulturellen Zentrum Archiv vorbei. Im Februar fielen nach einem Jahr Bauzeit die Gerüste. Rund 635.000 Euro wurden in Dach und Fassade investiert.

Das Kulturzentrum Archiv vor der Sanierung. Quelle: Archiv e.V.

Der Innenausbau des Brauhauses aus der ersten Hälfte des 19. Jahhunderts, das in der DDR ein Filmarchiv beherbergte, und 1994 von Jugendlichen besetzt worden war, steht noch aus.

Das Kulturzentrum Archiv in der Leipziger Straße – im Februar sind die Gerüste gefallen. . Quelle: Archiv e.V.

Schmuck am S-Bahnhof

Direkt gegenüber vom Rathaus Babelsberg zeigt sich schon seit einiger Zeit das Eckhaus mit der Lindenapotheke enthüllt, nun ist auch der hellgelbe Seitenflügel mit dem geschweiften Giebel wieder ein echter Blickfang für alle, die aus dem S-Bahnhof Babelsberg heraustreten.

Im Frühjahr 2018 sah das Eckhaus so aus. Das Dach war wegen abstürzender Teile gesichert. Der linke Flügel hatte keinerlei Stuck oder Balkone. Quelle: privat

Um 1906 wurde das Haus im Jugendstil errichtet. Blumengirlanden und geschwungene Bänder aus Stuck um und zwischen den Fenstern und auch die einstigen Balkone sind nun wieder hergestellt. Rund 2,5 Millionen Euro hat Apotheker Hartmut Kulka in beide Hausteile investiert.

So zeigt sich das Eckhaus heute. Quelle: Peter Degener

Kieztreff für die Heidesiedlung

Das kleine Heidehaus an der Großbeerenstraße gehört auf den Quadratmeter gerechnet zu den teuersten Sanierungsprojekten der Pro Potsdam. Rund 650.000 Euro wurden investiert, damit das Denkmal zum Kieztreff für die Heidesiedlung wird.

So sah das Heidehaus vor der Sanierung aus. Quelle: MAZ

Im April soll nach einem guten Jahr Bauzeit alles fertig sein. Nach vorne lädt die große Holztür Neugierige ein (leider ist der schöne Heidehaus-Schriftzug darüber verschwunden), auf der Hofseite zieht künftig eine große Terrasse die Nachbarn an.

Das Heidehaus in der Großbeerenstraße wird im April fertig und dann als Kieztreff genutzt. Quelle: Peter Degener

Von Peter Degener