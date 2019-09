Russisch-orthodoxe bauen neues Gemeindehaus in Potsdam

Nauener Vorstadt

Mit einer feierlichen Prozession haben Hunderte Angehörige der russisch-orthodoxen Gemeinde am Sonntag das Baufeld für ihr künftiges Gemeindehaus eingeweiht. Gleichzeitig feierte die Gemeinde ihr 190-jähriges Bestehen, seit 1829 beten die Ost-Christen in der Alexander-Newski-Gedächtniskirche auf dem Kapellenberg. „Wir sind sehr froh, nach all dieser Zeit endlich Einweihung feiern zu können“, sagte Sergej Koljada am Rand der Festlichkeiten. Er ist der jüngste Sohn des Potsdamer Erzpriesters Vater Anatolij, die Familie stemmt das Gemeindeleben in der Stadt.

Und das wächst: Mehr als tausend Mitglieder zählen die Orthodoxen, den Kreis derer, die insgesamt zu Gottesdiensten und Feiern kommen, schätzt Sergej Koljada auf mehr als 3000 Menschen. „Wir brauchen einfach Platz“, sagt er. Denn in der Kirche gibt es kein Taufbecken, die Sonntagsschule für die Kinder braucht eigene Räume, Feiern werden bislang bei gutem Wetter unter freiem Himmel abgehalten. Doch der Baufeldübergabe gingen jahrelange Streitigkeiten um den Standort voraus, die nun gefundene Lösung ist ein Konsens, der nicht jeden glücklich macht.

„Der Beschluss ist nicht gut“, sagte Andreas Kalesse, der langjährige, mittlerweile ehemalige Potsdamer Stadtkonservator. Er habe, ebenso wie die Kirchengemeinde, gehofft, das Gemeindehaus könne am Friedhof der Gemeinde direkt an der Nedlitzer Straße entstehen. Doch hier legte die Landesdenkmalbehörde ihr Veto ein. „Jetzt bauen wir praktisch ins Denkmal hinein, anstatt an dessen Rand“, ärgert sich Andreas Kalesse. „Das ist nicht erforderlich, es ginge anders.“

Die Potsdamer Stadtpolitik hingegen zeigte sich zufrieden. „Wir haben ein schönes Ergebnis nach jahrelangem Ringen um den Standort“, sagte der Präsident der Stadtverordnetenversammlung Pete Heuer ( SPD), während der Vorsitzende des Bauausschusses Wieland Niekisch ( CDU) die Wichtigkeit der russisch-orthodoxen Gemeinde betonte: „Wir sehen hier kulturelle Verbindungen, die es zu pflegen gilt und eine Gemeinde, die Vergangenheit und Zukunft miteinander verbindet.“ „Diese Kirche, die gesamte Russische Kolonie, das sind Teile unserer Stadtgeschichte“, ergänzte Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke), „deshalb setzen wir uns seit langem für dieses Bauvorhaben ein.“

Wann genau die Gläubigen ihr Gemeindezentrum beziehen können, ist aber offen. „Wir sind auf Spenden angewiesen“, sagte Sergej Koljada. „Wir können erst einmal anfangen zu bauen, aber es fehlt noch einiges an Geld.“ Doch zunächst will die Gemeinde vor allem feiern. Mikhail Lazarew, seine Frau Viktoria und die beiden Töchter sind seit zwei Jahren hier aktiv, die Familie stammt aus Moskau und lebt in Berlin.

Auf Geheiß des Königs Die russisch-orthodoxeKirche ist eine Konfession des Christentums, die sich vor rund 1000 Jahren vom Katholizismus abspaltete. In Potsdamwurde 1829 auf Geheiß des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. die Alexander-Newski-Kirche gebaut. Sie sollte den Bewohnern der Alexandrowka als Gotteshaus dienen und ist die älteste russisch-orthodoxe Kirche in Westeuropa.

„Es ist hier alles sehr familiär, deshalb haben wir uns für diese Gemeinde entschieden“, sagte er. Manche Familien kämen jeden Sonntag mehr als 70 Kilometer gefahren, aber auch zahlreiche Potsdamer beten in der kleinen Kirche, die Teil des Unesco Weltkulturerbes ist. „Viele Russen sind sehr religiös“, so Lazarew, „und sicher spielt auch die Bindung an die Heimat eine gewisse Rolle.“ Auch dafür soll das neue Gemeindehaus mehr Raum bieten. Wie Sergej Koljada es mit Blick gen Himmel ausdrückte: „Mit Gottes Hilfe schon bald.“

