Zentrum-Ost

Ihre Schulhefte hat Lera eingepackt. Und Flip-Flops und zwei Paar Schuhe. „Nur das Nötigste mitnehmen“, hatte Dan Grabov Lera und ihrer Mutter Lara eingeschärft, bevor sie in Windeseile ihr Köfferchen für die Flucht packten. Zum Nötigsten gehören für Lera ihre Hefte mit ukrainischer Literatur, Mathematik und Deutsch. Sie will weiterlernen – auch hier in Potsdam in Zentrum-Ost, wo die Dreizehnjährige und ihre Mutter am Sonntag nach zweitägiger abenteuerlicher Reise angekommen sind.

„Viele Ukrainer haben die Kriegsgefahr erst nicht so ernst genommen“

Dan Grabov, ein Bekannter von Leras Mutter und selbst Ukrainer, hat sie aufgenommen und kümmert sich um die beiden. Er hatte sie auch dazu gedrängt, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Seiner Ansicht nach hatten viele Ukrainerinnen und Ukrainer die Kriegsgefahr nicht so ernst genommen, sie irgendwie verdrängt. Weil die Menschen den Krieg nicht gekannt hatten; nie geglaubt hätten, dass so etwas je möglich sein würde. Deshalb wollten sie die herannahende Kriegswalze nicht wahrhaben. So empfindet es Dan, der seit fünf Jahren in Potsdam lebt. Aber Laras Mutter, die Dan schon länger kennt, nahm seine Sorgen ernst.

Lera und ihre Schuhe, die sie in aller Eile eingepackt hat. Quelle: Varvara Smirnova

Und so setzten sich Lara und Lera am Freitagmorgen in ein Taxi. Der Wagen gehört einem Bekannten von Lara. Für die Fahrt zur polnischen Grenze musste die Buchhalterin 400 Euro bezahlen. Von dort gingen Mutter und Tochter zu Fuß hinüber nach Polen, bis sie irgendwann von einem Auto mitgenommen wurden. Dann ging es mit Bussen weiter in Richtung Deutschland. Die beiden hatten riesiges Glück. Denn einige andere Bekannte von ihm, so erzählt es Dan im Gespräch mit der MAZ, würden immer noch an der ukrainisch-polnischen Grenze ausharren.

Krieg in der Ukraine: Leben auf Null gesetzt

Lera schildert ihr Leben vor der Flucht. Sie hat eine warme und klare Stimme und sie gibt sich sehr viel Mühe, die richtigen deutschen Formulierungen zu finden. Seit der ersten Klasse Grundschule besucht sie eine Kiewer Spezialschule, in der Deutsch gelehrt wird. Sie kann es richtig gut, obwohl sie ein Kompliment über ihre Sprachkenntnisse bescheiden abwehrt: „Nein, nein.“ Dann erzählt sie über ihre Hobbys. Sie mag Sport, spielt Volleyball und Basketball und sie hat einen Schauspielkurs besucht und sieht gerne Fantasy-Filme.

Auf Instagram hat sie vor noch nicht allzu langer Zeit ein paar Fotos von sich gepostet. Lera vor einem blauen Winterhimmel. Lera mit lustigen Hello-Kitty-Stickern auf dem ganzen Gesicht. Lera auf einem Parkplatz mit einem großen Kaffeebecher in der Hand. Ganz normale Fotos. Bis diese Fotos nun mit einem Schlag wie aus einem Paralleluniversum wirkten.

Lera stammt aus Kiew. Quelle: Privat

Soll man, darf man so ein junges Mädchen wie Lera überhaupt über das befragen, was sie in Kiew erleben musste? Wie es ist, wenn der Krieg den Schauspielkurs und die Fantasy-Filme und überhaupt das ganze Leben auf Null setzt? Ist es unsensibel, ein Kind, das in den vergangenen Tagen so viel durchmachen musste, quasi zur „Kriegsberichterstatterin“ zu machen?

„Lera, wie hast Du am Freitagmorgen Deine Abfahrt aus Kiew erlebt?“ „Ich sah Flugzeuge und ich hörte Bomben.“ Pause. „Aber weiter weg.“

Es ist dann Dan, der erzählt, wie Lera ihm am Montag ein Video gezeigt hat, aufgenommen von jemandem aus Leras Nachbarschaft. In dem Video war ein Haus zu sehen, bombardiert, komplett kaputt. „Sie hat gesagt: ,Das ist unser Nachbarhaus.“

Lera in Potsdam: „Meine Freunde haben Angst“

Lera lässt sich nicht unterkriegen, sie wirkt unglaublich stark. Gleich nach ihrer Ankunft in Potsdam hat sie sich überlegt, dass sie hier ja keine Freundinnen hat und dass sie gerne neue finden möchte. Freundinnen, die Ukrainisch sprechen, denn ihr Deutsch sei ja nicht so gut, sagt Lera – viel zu selbstkritisch. Mit ihren Freunden in der Ukraine ist sie auch in Kontakt, zum Beispiel über den Messenger-Dienst Telegram. „Meine Freunde sagen, dass in der Ukraine eine schlechte Situation ist. Sie haben Angst.“

Nach dem Interview schreibt Dan noch einmal. Mit einem Appell. „Ich möchte um Hilfe bitten. Nun hat Potsdam keine einzige Flüchtlingsliste. Nicht alle sind bereits registriert, weil die Leute abwarten, was die EU entscheiden wird.

Für viele Probleme haben wir bereits eine Lösung gefunden: Unterbringung von Personen in Familien. Erste Hilfe bekommen, die Sie brauchen. 2x wöchentlich kostenloses Essen. Sozialhilfe, Dolmetscher, psychologische Hilfe. Moralische und religiöse Unterstützung.

Wenn es mit Hilfe Ihrer Redaktion gelingt, sich irgendwie über bestehende Lösungen zu informieren, ist das super.“

Der Hintergrund: Noch zu wenige Flüchtlinge wissen um das Angebot, wo sie sich über die bestehenden Hilfsangebote informieren können. Auf Telegram hat Dan Grabov, der eigentlich im IT-Bereich arbeitet, die Seite „Potsdam-Ukraine-Hilfe“ eingerichtet. Am Dienstagnachmittag hatte sie etwa 30 Mitglieder; Stand Dienstagabend waren es schon 109 Mitglieder.

Info: Wer Leras Freundin werden möchte, kann sie auf Instagram unter Lerabett_tt kontaktieren.

Von Ildiko Röd