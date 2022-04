Potsdam

Heitere Stimmung herrschte am Sonnabendabend, 16. April, unter den mehr als 200 Ukrainern im Potsdamer Lindenpark. Aus dem Kriegsland Geflüchtete waren dazu eingeladen, entspannt zwei Stunden bei einem Livekonzert von Ukrainern für Ukrainer zu verbringen.

„Die Menschen haben derzeit großen Stress und so ist die Idee zum Konzert entstanden“, sagt Alice Keiler, die die Veranstaltung mit Katharina Horbatiuk und Dan Grabow organisiert hat. Die drei Organisatoren haben überlegt, wie sich dieser Stress mindern lässt, und daraufhin innerhalb von einer Woche das Benefizkonzert organisiert. Die Künstler waren da und die Verantwortlichen des Lindenparks haben sofort kostenlos den Saal zur Verfügung gestellt, berichtet Keiler. Die Einladung ist von den Organisatoren insbesondere auf den Social-Media-Kanälen Telegram und Facebook veröffentlich worden. Anmeldungen wurden ebenso online auf Social-Media-Kanälen entgegengenommen.

Auf dem musikalischem Programm standen Interpretationen von ukrainischen und weltbekannten Liedern, eigene Songs der auftretenden Musiker sowie ukrainische Volksmusik. Zu Beginn stand Xenia Ost, die frühere Front-Sängerin der Rock-Band „Wake me up“, auf der Bühne. Mit Gesang sowie an der Violine und am Klavier sorgte sie für Stimmung im Saal.

Xenia Ost, ehemalige Frontfrau der Band Wake me up, im Lindenpark Quelle: Elke Kögler

Begleitet wurde sie von Kostya Sha mit Gesang und Gitarre sowie Tania V am Klavier. Xenia Ost und Kostya Sha spielten zwei Tage vor dem Beginn des Russland-Ukraine-Krieges, am 26. Februar, ihr erstes gemeinsames Konzert. Für Tania V, die seit 12. März in Berlin lebt, war es der erste gemeinsame Auftritt mit der früheren Wake-me-up-Frontfrau. Nach Xenia Ost trat Rostislav Mazurkevich, Songwriter aus der ukrainischen Stadt Minstrel, im Lindenpark auf die Bühne. Die Zuhörer klatschten begeistert Beifall.

Begeistert vom Potsdamer Lindenpark

Neben dem kostenlos zur Verfügung gestellten Veranstaltungssaal sorgten die Lindenparkverantwortlichen für kostenfreie Getränke und Snacks. Eltern konnten ihre Kinder außerdem in dem kleinen Saal der Veranstaltungsstätte betreuen lassen. „Wir sind sehr begeistert von den Organisatoren“, sagt Alice Keiler vom Organisationsteam.

Von Elke Kögler