Das SAP Innovation Center am Campus am Potsdamer Jungfernsee ist eine Ideenschmiede für den weltweit agierenden Softwarekonzern. 2011 wurde der Potsdamer Standort des Netzwerk der mittlerweile elf SAP Innovation Center gegründet. Marcus Krug war fast von Beginn an dabei und ist mittlerweile Leiter des Hauses.

Herr Krug, seit zehn Jahren gibt es das Potsdamer Innovation Center von SAP. Welche Innovation, die von diesem Ort ausging, war Ihrer Meinung nach die weitreichendste?

Marcus Krug: Es gibt technische und nicht-technische Innovationen. Den größten Einfluss auf die Gesellschaft hat sicher die Corona-Warn-App, die wir hier entwickelt haben. Das ist eines der größten Opensource-Projekte, die in Deutschland je entwickelt wurden und die wir innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt haben, um auf vollkommen neue Anforderungen zu reagieren. Geradezu historisch für uns ist die SAP HANA-Datenbanktechnologie. Das ist ein Flaggschiff, das hinter fast allen unseren Produkten steckt. Als das Innovation Center gegründet wurde, befand sich das gerade in der Entwicklung und wir haben zu grundlegenden Neuerungen beigetragen.

Was ist denn das Besondere an dieser Technologie?

Das bekommen die Nutzer zwar nicht zu sehen, aber die grundlegende Neuerung war eine schnelle Datenanalyse. Dinge, die vorher Stunden oder Tage dauerten, benötigen nun nur noch Sekunden. Nehmen Sie eine Bestellung im Internet. So ein Bestellvorgang löst im Hintergrund viele Prozesse aus. Ist ein Produkt auf Lager? Wie schnell kann das geliefert werden? Wie wird es bezahlt? Das ist sehr komplex und dauert, aber man will im Onlineshop nicht unnötig warten um zu erfahren, ob ein Produkt lieferbar ist. SAP HANA hat ermöglicht, das in Echtzeit abzuprüfen und das hat SAP einen enormen Wettbewerbsvorteil verschafft. Das wird zum Beispiel vom Onlinehändler Zalando genutzt.

Sie sind dennoch keine Software-Schmiede. Bitte beschreiben Sie, wozu das Innovation Center überhaupt dient.

Wir sind ein Radar für neue Technologien, die oft disruptive Auswirkungen auf ganze Branchen haben. Wir versuchen diese zu verstehen und hinterfragen, wie wir deren Chancen oder auch aus ihr folgende Probleme für unsere Kunden besser lösen können. Es geht dabei nicht nur um Datenbanken, sondern auch um Blockchain, Künstliche Intelligenz oder die Frage, wie Quantencomputer bestehende Algorithmen beschleunigen. Wir wenden dabei ein sogenanntes First-Principles-Thinking an – ein Denkmuster, bei dem wir bis zu den grundlegenden Annahmen zurückgehen, um dann ganz neue Lösungswege zu finden. Das führt dann nicht zu kleinen Verbesserungen im Prozentbereich, sondern gleich zu einer zehnfachen Verbesserung.

Sie waren einer der ersten Mieter am Campus am Jungfernsee. Welchen Einfluss hat dieser Ort auf Ihre Arbeit?

Der Standort hier ist extrem schön. Der Platz, den wir hier haben, die Art von Campus und Gebäuden, die wir hier aufbauen konnten, sind definitiv eine große Bereicherung für uns. Ich habe SAP-Niederlassungen in der ganzen Welt gesehen und das hier ist einer der attraktivsten Standorte. Das offene Design hilft dem innovativen und kollaborativen Arbeiten. Hier ist sichergestellt, dass ein reger Austausch zwischen den Mitarbeitern und Teams stattfindet. Dazu gibt es hier die Natur, das Wasser, man kann sich aus dem täglichen Arbeitsprozess, Stress und auch der Technik herauszoomen, um den Gedanken freien Lauf zu lassen und neue Ideen zu entwickeln.

Der Leiter des SAP Innovation Centers Der Informatiker Marcus Krug (42) ist seit 2020 Leiter des SAP Innovation Centers Network in Potsdam (ICP), das Ende 2011 am Campus des Hasso-Plattner-Instituts am Griebnitzsee gegründet worden ist. Krug begann bereits 2012 im ICP zu arbeiten. Eine seiner wichtigsten Aufgaben war der Aufbau einer SAP-internen Plattform zur Förderung innovativer Startup-Projekte von Mitarbeitern, aus der eine Reihe wichtiger SAP Innovationen hervorgegangen sind. 2013 erfolgte der Umzug des ICP an den Campus Jungfernsee, 2016 wurde dort ein Erweiterungsbau bezogen. Mittlerweile arbeiten rund 280 Mitarbeiter im SAP Innovation Center in Potsdam. Neben weiteren deutschen Innovation Center-Standorten in Walldorf, Karlsruhe und München gibt es weltweit Zentren in Bangalore (Indien), Nanjing (China), Mougins (Frankreich), sowie Palo Alto und Newport Beach (USA).

Wie sieht es denn mit der Zusammenarbeit innerhalb des Campus aus? Mit welchem Nachbarn haben Sie gemeinsame Projekte?

Wir haben zwar Gespräche mit den direkten Nachbarn, aber Corona hat den Aufbau von konkreten Projekten verlangsamt. Wir sind aber hochinteressiert daran, uns mit anderen Forschungseinrichtungen und Innovationshäusern und Hochschulen zu vernetzen, um gemeinsam an Problemen zu arbeiten.

Blicken Sie bitte in die Zukunft: Was passiert im kommenden Jahrzehnt im Innovation Center?

In den nächsten zehn Jahren wird sich die Welt schneller und grundlegender verändern als in den letzten 30 Jahren. Wir sehen Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz und der Blockchain -Technologie sowie bei Nachhaltigkeitsfragen. Ein großes Projekt betrifft den CO2-Fußabdruck von Produkten durch die vielen Lieferketten und Zulieferer eines Herstellers. Wir wollen einen globalen Standard zum Datenaustausch über solche Fragen schaffen, um auf die Anforderungen des Klimawandels zu reagieren.

Wie wird die Welt sich noch verändern?

Unser Leben wird verstärkt von additiven Herstellungsverfahren beeinflusst. 3D-Druck verändert zum Beispiel die Herstellung und den Service von Produkten. Künstliche Intelligenz wird mächtiger, die Entwicklungen in der Robotik beschleunigen sich. Dem Menschen wird dadurch Arbeit abgenommen, seine Fähigkeiten werden erhöht. Wir nennen das „Human Augmentation“, also die Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten.

Können Sie das näher erklären?

Dahinter steckt etwa die Frage, wie Menschen komplexe Entscheidungen durch Künstliche Intelligenz schneller treffen können. Im Moment sind viele Entscheidungen noch manuell getrieben und man sieht oft nicht alle Möglichkeiten. Nehmen Sie das komplexe Strategiespiel Go. Die Software Alpha Go ist eine so gute Künstliche Intelligenz, dass sie dort Spielzüge angewandt hat, über die Menschen vorher noch nie nachgedacht hatten. Auch im Unternehmenskontext werden oft nur eine sehr begrenzte Reihe von Optionen betrachten. Eine Künstliche Intelligenz hinterfragt die alten Prämissen und kann ein breiteres Spektrum von Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.

Potsdam forciert die Entwicklung zu einem Hochtechnologie-Standort. Wie schätzen Sie als Vertreter eines globalen Software-Riesen die Rolle Potsdams in der Digitalwelt ein?

Das ist eine gute Frage. Ich begrüße sehr, dass Potsdam so viel in seine Attraktivität als Standort investiert. Mit den richtigen Investitionen werden mehr Unternehmen hierherkommen – und das wünsche ich mir, damit die Vernetzung sich verstärkt. Potsdam ist im SAP-Ökosystem ein sehr wichtiger Standort. Wir haben viel investiert, um die Gebäude und das Team hier aufzubauen. Potsdam ist für SAP eine Säule ganz unabhängig von Berlin.

Was braucht Potsdam noch, um langfristig erfolgreich zu sein?

Die Investition in Talente halte ich persönlich am wichtigsten, gerade in die, die man hier ansiedeln möchte. Wir wollen Zugang zu den Talenten der Region. SAP begrüßt zudem Investitionen in Technologie und alles, was dem Standort hilft. Da ist alles, was im universitären Bereich stattfindet, sehr spannend. Das zweite ist die Verfügbarkeit von Bauplätzen und attraktiven Bedingungen für Unternehmen zur Ansiedlung. Das Dritte sind Aktivitäten, um diese Firmen und Forschungspartner zu vernetzen, um das Ökosystem dieser Branche hier stark zu machen. Und zuletzt muss man sagen, dass Potsdam ein attraktiver Wohnort ist. Das heißt, dass die Rahmenbedingungen wie die Wohnsituation und das Schulangebot für Mitarbeiter und ihre Familien stimmen sollten, damit sie auch hier leben.

Wie ist denn die Wohnsituation Ihrer Mitarbeiter?

Viele sind tatsächlich nach Potsdam gezogen, weil die Stadt viel zu bieten hat. Eine Reihe pendelt aber auch aus Berlin – die unterstützen wir durch ein Bus-Shuttle, das mehrfach täglich vom Westkreuz direkt hierher fährt.

Nicht weit entfernt vom Jungfernsee entsteht mit Krampnitz ein neuer Stadtteil. Dort soll sich auch modernes Gewerbe ansiedeln – und da wäre Platz für die Wohnungen ihrer Mitarbeiter. Spielt Krampnitz eine Rolle für Sie?

Davon habe ich noch nichts gehört, deshalb kann ich dazu nichts sagen.

VW hat kürzlich sein Konzerndesign hierher verlagert und forscht an der Zukunft der Mobilität. Das geht nur mit innovativer Software. Arbeiten Sie zusammen?

Nein, im Augenblick nicht. Aber wir sind sehr an einem Austausch interessiert. Wir haben kürzlich intern ein Projekt mit dem Ziel gestartet, mit den wichtigsten Innovationslabs der Region ein Forum zu bilden – als eine gemeinsame Plattform. Da ziehen wir alle Akteure in Betracht und die Mobilität der Zukunft ist da sicherlich ein Thema.

