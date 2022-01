Schlaatz

Spezialeinsatzkräfte der Polizei nahmen am Dienstagmittag einen Mann im Schilfhof am Schlaatz fest. Schüler hatten ihn dabei beobachtet, wie er mit einer Sturmmaske im Gesicht eine Waffe durchlud und damit anschließend in einem Hochhaus verschwand. Sie informierten ihre Lehrerin. Die alarmierte Polizei schickte umgehend mehrere Beamte.

Zwei Softairwaffen sichergestellt

Die Identität des Mannes konnte festgestellt werden. Als er schließlich die Wohnungstür öffnete, kümmerten sich Spezialeinsatzkräfte um ihn. In einer ersten Befragung gab der Mann an, mit einer Softairwaffe hantiert zu haben. Tatsächlich konnten in der Wohnung zwei Softairwaffen sichergestellt werden. Der Tatverdächtige wurde nach Begutachtung durch einen Notarzt in eine Fachklinik gebracht, da er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Es wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

