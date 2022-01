Potsdam/Wannsee

Potsdam und sein Umland locken mit abwechslungsreicher Landschaft. Neben den Schlössern und Gärten lohnen Wanderungen entlang von Gewässern, durch Wälder, auf sanfte Höhen. Gemeinsam mit den professionellen Wanderern Bianka Miltz und Sascha Zingler stellt die MAz in einer Serie schöne Routen durch und rund um Potsdam vor.

Die Tour führt durch Klein Glienicke zum Griebnitzsee und auf die Deponie Wannsee

„Wandern ist für uns Passion, Wandern in Brandenburg Berufung. Wir zeigen Euch, wo auch kleine Hügel weite faszinierende Blicke bieten oder wie Ihr zu Fuß zum Schwarzen Meer gelangt. Dabei erklimmen wir zwar nur kleine Berge, erleben aber umso mehr Wald, Wasser und jede Menge Kultur hautnah“, sagen die beiden über ihre Lust am Wandern.

Nach Karrieren als Biochemikerin und als IT-Berater sattelten die beiden 2016 um und gründeten die Firma Wanderkonzepte.de, um hauptberuflich zertifizierte Wanderführer zu werden. Seitdem haben sie hunderte Wanderungen durch die Region und weit darüber hinaus organisiert.

Die Potsdamer Bianka Miltz und Sascha Zingler sind zertifizierte Wanderführer. Start ihrer zweiten Tour ist die Glienicker Brücke. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auf der zweiten Tour geht es entlang des Griebnitzsees zur einstigen Deponie Wannsee. Wer der groben Karte und der folgenden Wegbeschreibung nicht traut, findet den genauen Weg in der Wander-App Komoot.

Wo entlang führt die Route?

Start und Ziel dieser Wanderung ist die Glienicker Brücke. Parkplätze sind auf beiden Seiten der Brücke vorhanden. Zunächst geht es durch den Park des Jagdschlosses am Wasser entlang. Auf dem Uferweg an der Glienicker Lake bietet sich ein herrlicher Blick auf Potsdam und das Schloss Babelsberg.

Das Jagschloss Glienicke passiert man ganz am Anfang der Tour. Quelle: Wanderkonzepte

Hinter dem Park geht es über die Mövenstraße nach rechts durch Klein Glienicke und weiter auf dem Wanderweg neben der Waldmüllerstrasse bis zum Admiral-Scheer-Blick, wo man den Griebnitzsee hinabblickt. Wir biegen rechts in die Griebnitzseestraße ein, welche nach kurzer Zeit in die Griebnitzseepromenade übergeht. Wir sind nun in Berlin und folgen die nächsten drei Kilometer dem Nordufer von See und Teltowkanal – immer mit Blick auf die Villen am Potsdamer Ufer des Sees zur rechten und dem Wald zur linken.

Kurz vor der Hubertusbrücke gibt es mit dem Forsthaus Wannsee die erste Einkehrmöglichkeit und Toilette unterwegs. Wir wenden uns allerdings kurz vorher nach links. Es beginnt der Aufstieg in die Tannenberge, die ehemalige Mülldeponie Wannsee, welche bis 1979 betrieben wurde.

An der ersten großen Weggabelung halten wir uns rechts. Nach kurzer Zeit gelangt man an ein Schild mit der Aufschrift Moritzberg. Dort führt ein schmaler Weg ins Unterholz, an dessen Ende eine erste Überraschung wartet. Nach wenigen Metern öffnet sich das Gelände und bietet einen fantastischen Blick über Potsdam, insbesondere auf Babelsberg und den Stern. Nun zurück auf den Hauptweg, der wenig später den nächsten Ausblick ermöglicht: Wer nach rechts über die Schulter zurückschaut, kann bei guter Sicht den Teufelsberg und den Berliner Fernsehturm erblicken. Eine Bank an dieser Stelle lädt zu Rast und Picknick ein.

Unterhalb des Hirschbergs, dem ältesten Teil der Deponie, kann man spüren, wie sich die Natur dieses Gebiet ohne großen Einfluss durch den Menschen nach und nach zurückerobert. Stellenweise gleicht es einem Urwald, der lediglich von Wegen durchschnitten wird.

Die Loggia Alexandra auf dem Böttcherberg. Quelle: Wanderkonzepte

Wir steigen ab und halten uns auf dem Roedenbeckstieg links. Kurz vor der Königstraße biegen wir in die Straße „Am Böttcherberg“ ein – denn diesen wollen wir nun erklimmen. Wenn man sich auf dem Waldweg immer links hält, steht man schon bald vor der Loggia Alexandra. Dieses offene Teehaus hat der preußische Prinz Carl seiner Lieblingsschwester Charlotte, der späteren Zarin Alexandra Feodorowna, posthum erbauen lassen. Von hier blickt man hinab bis zum Flatowturm im Park Babelsberg. Unterhalb des Böttcherbergs geht es kurz vor der großen Wiese nach rechts bis zur Königstraße, die nach links zur Glienicker Brücke zurückführt.

Wie lang ist man unterwegs?

Die Tour ist rund 10 Kilometer lang. Das entspricht einer ungefähren Laufzeit von 2,5 Stunden plus Pausen. Sie ist nicht barrierefrei, da vorwiegend naturbelassene Wege benutzt werden.

Was gibt es zu entdecken?

Wer ganz genau hinsieht, erkennt das die Geländeformationen unterhalb der Loggia Alexandra am Böttcherberg nicht natürlich entstanden sind. Prinz Carl, der Italien und die Schweiz liebte, hat sich hier seine eigene „künstliche“ Schweiz errichten lassen, zu der auch die „Schweizerhäuser“ in Klein Glienicke gehören.

Eines der Schweizerhäuser in Klein Glienicke. Quelle: Wanderkonzepte

Was gibt es zu erzählen?

Klein Glienicke allein bietet viel Geschichte – vom Schweizerdorf zur eingemauerten Enklave während der DDR-Zeit. Auf orangen Wegweisern an der Waldmüllerstraße kann man mehr über den Grenzstreifen und Mauertote erfahren.

Viel unbekannter ist die Geschichte der ehemaligen Deponie Wannsee. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dort bis in eine Tiefe von sechs Meter Sand und Kies abgebaut. Anschließend wurden bis 1979 29 Millionen Kubikmeter Haus-, Gewerbe- und Industrieabfälle sowie flüssige Sonderabfälle aus West-Berlin abgelagert. Ende 1983 wurde die Deponie mit Boden und Schutt abgedeckt und aufgeforstet. „Die LKW, die das Material auf die Deponie brachten, habe ich als Kind aus der obersten Etage eines Hochhauses in Zentrum Ost interessiert mit dem Fernglas beobachtet“, sagt Sascha Zingler.

Was macht die Tour besonders?

Wer dort regelmäßig wandert, erkennt, wie die Natur sich ihren Lebensraum dort noch immer stück für stück zurückholt. Im Sommer sind zudem viele Insekten zu beobachten. „Zugleich herrscht eine gespenstische Stille, wie wir sie nur aus rekultivierten Tagebauen kennen, selten ist ein Vogel zu hören“, findet Bianka Miltz. Wildschweine fühlen sich dort auch wohl. Die zwei Wanderführer werden regelmäßig aus sicherer Entfernung von den Tieren beobachtet.

Auf der einstigen Deponie Wannsee in Berlin am Rand von Potsdam. Quelle: Wanderkonzepte

Wo kann man einkehren?

Das Forsthaus Wannsee liegt ziemlich genau auf der Hälfte der Tour. Dort sind Wanderer willkommen, auch wenn sie mal durchnässt und mit Matsch an den Schuhen in der Eingangstür stehen. Wer einen kleinen Umweg von 300 Metern für eine tolle Einkehr in Kauf nimmt, sollte unbedingt in Wartmanns Café an der Parkbrücke in Klein Glienicke vorbeischauen. Neben Gegrilltem und Getränken gibt es dort leckeres Eis aus der hauseigenen Manufaktur und mehrere Sorten Kuchen, die dort selbst gebacken werden.

Wann sollte man hier wandern?

Die Tour hat zu jeder Jahreszeit ihren Reiz und kann ganzjährig sicher begangen werden. Legt man den Fokus darauf, von der Deponie besonders schöne Blicke zu haben, bietet sich der Winter an. Wer scharf auf die Eiskreationen aus dem Hause Wartmann ist, wählt den Sommer.

Alle Folgen der Serie „Wanderungen rund um Potsdam“ Tour 1: Durch die Glindower Alpen

.

Von Peter Degener