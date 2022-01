Bornim

Potsdam und sein Umland locken mit abwechslungsreicher Landschaft. Neben den Schlössern und Gärten lohnen Wanderungen entlang von Gewässern, durch Wälder, auf sanfte Höhen.

Gemeinsam mit den professionellen Wanderern Bianka Miltz und Sascha Zingler von der Agentur Wanderkonzepte.de stellt die MAZ in einer Serie schöne Routen durch und rund um Potsdam vor. „Wandern ist für uns Passion, Wandern in Brandenburg Berufung. Wir zeigen Euch, wo auch kleine Hügel weite faszinierende Blicke bieten oder wie Ihr zu Fuß zum Schwarzen Meer gelangt. Dabei erklimmen wir zwar nur kleine Berge, erleben aber umso mehr Wald, Wasser und jede Menge Kultur hautnah“, sagen die beiden über ihre Lust am Wandern.

Die dritte Tour führt in Potsdams Norden, in die Bornimer Feldflur. Wer der groben Karte und der folgenden Wegbeschreibung nicht traut, findet den genauen Weg in der Wander-App Komoot.

Wo entlang führt die Route?

Der Startpunkt liegt an der Tram-Endhaltestelle Kirschallee, wo es auch ausreichende Parkplätze gibt. Zuerst geht es die Kirschallee entlang, dann weiter über den Birnenweg und die Grenzallee. Wenn wir die Amundsenstrasse überquert haben, befinden wir uns schon in der Bornimer Feldflur.

Sie wurde vom Landschaftsgärtner Hermann Sello ab 1844 im Auftrag des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. zur Verschönerung der Landschaft rund um den Park Sanssouci angelegt. Charakteristisch sind die Alleen und Heckenpflanzungen, welche die weiten Felder unterteilen. Die Hecken und Bäume dienen dem Schutz vor Erosion – so kann der Wind nicht völlig ungehindert über das flache Land wehen. Die Baumgruppen in der Landschaft waren nicht nur zur dekorativen Ansicht, sondern als Unterstände für Vieh bei schlechtem Wetter gedacht.

Am Ende der Grenzallee geht es nach rechts auf die Lindenallee, der man bis zum Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie (ATB) folgt – ein schöner Ort für eine Rast. Hinter dem kleinen Persiusturm finden wir einen rekonstruierten historischen Obst- und Gemüsegarten. Im Sommer und Herbst gibt es hier Äpfel, Birnen und Pflaumen als kleine Wegzehrung an den Bäumen.

Danach führt der Weg wieder Richtung Amundsenstrasse. Dort lohnt ein kleiner Abstecher zum Foerster-Garten in der Straße „Am Raubfang“. Hier lebte und arbeitete der berühmte Staudenzüchter Karl Foerster. Der denkmalgeschützte Schaugarten ist in verschiedene Themenbereiche aufgeteilt und ist so gestaltet, dass er zu jeder Jahreszeit seinen besonderen Reiz hat. Der Garten bietet sich für eine kleine Auszeit mit Picknick am Teich im Senkgarten an.

Der Karl-Foerster-Garten in Bornim. Quelle: Wanderkonzepte

Über die Amtsstraße und den Habichtweg geht es zum Startpunkt zurück. Dabei passieren wir mit der Habichtwiese einen besonderen Natur- und Begegnungsort. Aus einer landwirtschaftlichen Fläche wurde eine Wildwiese mit Beeten und Bienen. Hier lernen vor allem Kinder aus den umliegenden Kitas und Schulen viel über die Natur.

Wie lang ist man unterwegs?

Die Tour ist etwa 9,5 Kilometer lang. Man läuft etwa zweieinhalb Stunden plus Pausen. Sie führt uns vorwiegend auf Sand- und Kieswegen sowie etwas Asphalt entlang der Felder. Steigungen oder Treppen gibt es nicht. Die Strecke ist auch gut zum Radfahren geeignet.

Die Allen mit ihren Bühstreifen in der Bornimer Feldflur. Quelle: Wanderkonzepte

Was gibt es zu entdecken?

Die Grenzallee ist gesäumt von Maulbeerbäumen, die im Hochsommer viele Früchte tragen. Immer wieder kommen wir an meterlangen Brombeerhecken vorbei, die im Sommer zum Naschen einladen.

Wir wandern entlang von Feldrainen, an denen viele Wildkräuter wachsen. Hier und im Foerster-Garten lassen sich hervorragend Wildbienen und andere Insekten beobachten. „Auf unseren Bienenwanderungen zeigen und erklären wir unseren Gästen die Vielfalt der Bienen und Insekten“, sagt Bianka Miltz.

Wer den Blick aufmerksam in die Ferne schweifen lässt, wird am Horizont immer wieder die zwei Türme des Belvedere auf dem Pfingstberg sehen, das ebenfalls Friedrich Wilhelm IV. errichten ließ.

Was gibt es zu erzählen?

Die Landschaft im Norden Potsdams wird zumeist Peter Jospeh Lenné zugeschrieben – doch der preußische Gartendirektor war in Bornim gar nicht aktiv, sondern gestaltete nur die Felder im benachbarten Bornstedt. Weil hier Hermann Sello tätig war, müsste man eigentlich von der Selloschen Feldflur sprechen. Sein Werk wurde nach 1960 teilweise zerstört, um größere Anbauflächen zu erhalten. Im Rahmen der Flurneuordnung wurde die Feldflur nach 1990 in ihrer ursprünglichen Form wieder hergestellt und in die Bundesgartenschau 2001 einbezogen.

Weite Landschaft in Bornim. Quelle: Wanderkonzepte

Mitte des 17. Jahrhunderts kaufte der große Kurfürst Friedrich Wilhelm die in Bornim bestehenden Rittergüter und schuf dort ein Lustschloss, welches Friedrich der Große später aufgrund von Baufälligkeit wieder abreißen lässt. 1844 erbaut der Architekt Ludwig Persius für Friedrich Wilhelm IV. das neue Gutshaus im italienischen Stil. Durch mehrere Brände wurden im 20. Jahrhundert viele Wirtschaftsgebäude zerstört. Von der Villa stehen heute leider nur noch der nach Persius benannte Turm und eine Scheune.

Der Persiusturm in Bornim. Quelle: Friedrich Bungert

Was macht die Tour besonders?

Neben dem dörflichen Charakter der Gegend und den reizvollen Weitblicken lockt die Feldflur in den Sommer- und Herbstmonaten mit allerlei Früchten. So wird eine Wanderung dort mit Maulbeeren, Brombeeren, Pflaumen, Äpfeln und Mirabellen zu einer regelrechten Schlemmertour. „Im Sommer liegt der honigsüße Duft des echten Labkrauts in der Luft“, sagt Bianka Miltz. „Dieses und andere Wildkräuter für Tee und Likör sammeln wir auf unseren Kräuterwanderungen durch die Feldflur.“

Die Potsdamer Wanderführerin Bianka Miltz. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wo kann man einkehren?

Für diese Wanderung empfiehlt es sich ein Picknickpaket zu packen und die natürliche Ruhe im Foerster-Garten zu genießen, eine Lokalität gibt es auf dem Weg nicht.

Wann sollte man hier wandern?

Ein Besuch der Feldflur ist wegen der Früchte, Düfte und Kräuter im Frühling und Sommer zu empfehlen. Wer allerdings Schlehen für seinen Schlehenlikör sammeln möchte, ist gut beraten, die Tour im Winter nach dem ersten Frost zu bewandern.

Von Peter Degener