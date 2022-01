Bergholz-Rehbrücke

Potsdam und sein Umland locken mit abwechslungsreicher Landschaft. Neben den Schlössern und Gärten lohnen Wanderungen entlang von Gewässern, durch Wälder, auf sanfte Höhen. Gemeinsam mit den professionellen Wanderführern Bianka Miltz und Sascha Zingler von der Agentur Wanderkonzepte.de stellt die MAZ in einer Serie schöne Routen durch und rund um Potsdam vor.

Die vierte Tour führt vom Bahnhof Potsdam-Rehbrücke rund um Bergholz-Rehbrücke. Wer der groben Karte und der folgenden Wegbeschreibung nicht traut, findet den genauen Weg in der Wander-App Komoot.

Wo entlang führt die Route?

Die heutige Tour führt auf Teilen des Panoramawegs rings um Bergholz-Rehbrücke (Nuthetal). Der dörfliche Charakter der Gegend und die landschaftlich reizvollen Blicke machen diese Wanderung so besonders. Start und Ziel ist der Bahnhof Potsdam-Rehbrücke, der mit dem Zug, mit Tram und Bus erreichbar ist. Auch Auto-Parkplätze sind auf beiden Seiten des Bahnhofs vorhanden.

Zunächst geht es rund 600 Meter auf der Arthur-Scheunert-Allee in Richtung Bergholz-Rehbrücke. Nachdem wir den Rehgraben überquert haben, biegen wir links auf den Panoramaweg ein. Am Rehgraben entlang geht es auf einem naturbelassenen Weg bis zur Nuthe. Dieser Weg kann im vorderen Teil nach starkem Regen oder Schneeschmelze überschwemmt und damit unpassierbar sein. Dann weicht man über die Feldstraße und den Pfad an der Streuobstwiese aus, der später wieder auf den Panoramaweg stößt. An der Nuthe stoßen wir auf den Fernwanderweg F 4.

Dort angekommen, geht es nach rechts und flussaufwärts nach Saarmund. Nach kurzer Zeit gelangt man zu einem Rastplatz mit Tisch und Bänken. Hier kann man bei einer Pause der Nuthe beim Fließen zuschauen oder die Vögel auf den gegenüberliegenden Wiesen beobachten. Am Kanuclub angekommen entfernen wir uns für ein kurzes Stück vom Ufer und gehen an einigen Häusern und durch ein Waldstück zurück zum Wasser. Der Panoramaweg führt zwar weiter noch über einen Kilometer entlang des Ufers bis hinter die Autobahn A 115, doch wir biegen kurz nach der Biegung des Flusses nach rechts ab. Durch die Nuthewiesen und Felder führt der Weg westwärts bis zur Friedensstraße, die auf Höhe des Sportplatzes überquert wird.

Die Nuthe kurz vor Potsdam. Quelle: Wanderkonzepte

Hier gibt es mehrere zum Teil überdachte Sitzgelegenheiten – ein perfekter Platz für eine Picknickpause nach rund 4,5 Kilometern Wegstrecke. Dem Andersenweg folgend, lohnt sich an der großen Kreuzung ein kurzer Abstecher in die Schlüterstraße. Nach wenigen Metern fällt auf der linken Seite ein besonderes bauliches Ensemble ins Auge: Die Alte Schule, der ehemalige Gasthof und die Bergholzer Dorfkirche stehen unter Denkmalschutz. Die Kirche ist ein kleiner Fachwerkbau aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Ein Blick hinein lohnt allein wegen des aufwendig gestalteten Kanzelaltars. In der Alten Schule ist heute das Mehrgenerationenhaus Nuthetal untergebracht – ein Treffpunkt im Ort.

Der Rehgraben in Bergholz-Rehbrücke. Quelle: Wanderkonzepte

Über Wilhelm-Busch-Straße, Falkensteig und Weidengrund gelangen wir wieder auf den Panoramaweg. Dieser führt uns entlang der Felder an der Bahntrasse zurück zur Arthur-Scheunert-Allee. Dort kommt man nach links zurück zum Ausgangspunkt.

Wie lange ist man unterwegs?

Die Tour ist etwa acht Kilometer lang. Das entspricht einer ungefähren Laufzeit von zwei Stunden. Sie ist stellenweise nicht barrierefrei, da sie vor allem im ersten Abschnitt auf weitestgehend naturbelassenen Wegen verläuft.

Was gibt es zu entdecken?

Wer sich die Bergholzer Dorfkirche von außen etwas genauer anschaut, entdeckt am rechteckigen Vorbau eine Sonnenuhr, die aus dem Jahr 1805 stammt. Und wer in der Feldstraße direkt vor der Begasstraße einen kleinen Abstecher nach links zur Feldstraße 30 macht, findet dort einen Verkaufsautomaten der Weidelandfarm in Rieben. Darin finden sich frische Eier, Geflügelprodukte und Wurst von Tieren aus artgerechter Weidehaltung.

Die Dorfkirche von Bergholz-Rehbrücke wurde um 1718 errichtet – aus dieser Zeit stammt auch der barocke Kanzelaltar. Quelle: Michael Hübner

Was gibt es zu erzählen?

Der Ort Bergholz-Rehbrücke entstand aus dem schon 1375 erwähnten Bauerndorf Bergholz und der sich später entwickelnden Wohnsiedlung Rehbrücke. Ende des 18. Jahrhunderts wuchs das Potsdamer Interesse an den Torfvorkommen, unter anderem im Springbruch. Ab 1795 begann man hier mit dem Torfstich. Ab 1903 wurde die Landhauskolonie Rehbrücke errichtet, die auf Planungen des Berliner Architekten Wilhelm Brinkmann zurückgeht. Sie war Anfang des 20. Jahrhunderts bei Potsdamern und Berliner beliebt, die aufs Land hinaus ziehen wollten. Es entstanden Villen im Stil des Neobarock, im Jugendstil oder mit italienischen Einflüssen. Bergholz-Rehbrücke ist Sitz von zwei renommierten wissenschaftlichen Einrichtungen – des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung (Dife) und des Instituts für Getreideverarbeitung (IGV).

Ein Wehr der Nuthe am Panoramaweg von Bergholz-Rehbrücke. Quelle: Wanderkonzepte

Die rund 67 Kilometer lange Nuthe, die im Fläming entspringt und an der Freundschaftsinsel in Potsdam in die Havel mündet, prägt die Landschaft um Bergholz-Rehbrücke. Die weiten, feuchten Wiesen bieten vielen Vögeln wie Weißstörchen und Graureihern sowie seltenen Pflanzen ideale Lebensbedingungen. Der Dichter Theodor Fontane hatte dennoch Anlass zum Spott: Im Vergleich mit der Nuthe und ihrem Schwesterfluss Nieplitz wirke die Havel mit ihren blauen und seenreichen Flächen, als würde die Wolga an einem vorbei ziehen.

Was macht die Tour besonders?

„Die Tour ist aufgrund ihrer Länge und Wegbeschaffenheit hervorragend für eine gemütliche Nachmittagswanderung geeignet“, sagt Sascha Zingler. Da es keine anspruchsvollen Passagen gebe, eigne sie sich für Wanderer jeden Alters und Leistungsniveaus und auch für Kinder. Auf abwechslungsreichen Wegen zeigt diese Tour die Landschaft des Nuthetals auf. Es gibt entlang des Wegs viel zu sehen. Wildwiesen, Weiden, Kühe, Koppeln mit Pferden und wilde Natur entlang des Rehgrabens und der Nuthe.

Der Panoramaweg führt an Wiesen, Weiden und Koppeln vorbei. Quelle: Wanderkonzepte

Wo kann man einkehren?

Eine Lokalität gibt es unterwegs nicht, allerdings laden die oben beschriebenen Rastplätze zu einem ausgiebigen Picknick ein. Eine Abschlusseinkehr lohnt sich im „Time Out“ am Bahnhof Potsdam-Rehbrücke, wo die Gastgeber gutbürgerliche Küche auftischen.

Wann sollte man hier wandern?

Die Route kann man tatsächlich zu jeder Jahreszeit bewandern, allerdings ist es besonders im Frühjahr auf dem ersten Teilstück sehr feucht, so dass man einen kleinen Umweg gehen muss.

Von Peter Degener