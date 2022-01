Potsdam/Stahnsdorf

Potsdam und sein Umland locken mit abwechslungsreicher Landschaft. Neben den Schlössern und Gärten lohnen Wanderungen entlang von Gewässern, durch Wälder, auf sanfte Höhen. Gemeinsam mit den Wanderführern Bianka Miltz und Sascha Zingler stellt die MAZ in einer Serie schöne Routen rund um Potsdam vor.

Nach Karrieren als Biochemikerin und als IT-Berater sattelten die beiden 2016 um und gründeten die Firma Wanderkonzepte.de, um hauptberuflich zertifizierte Wanderführer zu werden. Der Plan B des beruflichen Neuanfangs ging auf. Seitdem haben sie hunderte Wanderungen durch die Region und weit darüber hinaus organisiert.

Die fünfte Tour führt vom Bahnhof Griebnitzsee durch die geschichtsträchtige Parforceheide. Wer der groben Karte und der folgenden Wegbeschreibung nicht traut, findet den genauen Weg in der Wander-App Komoot.

Wo entlang führt die Route?

Die Parforceheide ist eines der großen Waldgebiete am Rande Berlins. Der Name geht auf die Parforcejagd zurück, eine Hetzjagd zu Pferde, die unter dem König Friedrich Wilhelm I. hier betrieben wurde. Das Jägertor in der Potsdamer Innenstadt schmückt eine Szene der Parforcejagd, bei der die berittenen Jäger von vielen Hunden begleitet werden, die das Wild bis zur Erschöpfung hetzen.

Startpunkt ist der Bahnhof Griebnitzsee. Von dort geht es zuerst über das Gelände der Uni Potsdam in Richtung Bernhard-Beyer-Straße und am Rande der Parforceheide auf naturbelassenen Wegen entlang. Im ehemaligen Grenzgebiet der Berliner Mauer führt der Weg zunächst zum Jagdschloss Stern. Friedrich Wilhelm I. ließ dieses 1730 im Stil eines Landhauses im holländischen Stil errichten.

Ausgehend vom Jagdschloss wurden 16 Waldwege in alle Winkel der Parforceheide geschlagen, um der königlichen Jagdgesellschaft einen besseren Zugang in Wald zu ermöglichen. Diese waren sternförmig um das Schloss angeordnet, worauf der Name des Wohngebietes Stern zurückzuführen ist. Heute sind noch acht der Wege vorhanden.

Potsdams ältestes Schloss – das Jagdschloss Stern. Quelle: Wanderkonzepte.de

Der Weg führt auf dem nach Süden gerichteten „Breiten Gestell“ weiter. Diese schnurgerade Schneise wurde ab 1913 als Messstrecke für die Landvermessung genutzt. Sie wurde allerdings durch den Bau der Autobahn A 115 zerstört, sodass Wanderer einige Umwege am Rande der Wohngebiete Stern und Drewitz und unter der Nuthestraße hindurch nehmen müssen. Vorbei am Saupfuhl – einem kleinen Teich inmitten der sandigen Parforceheide – führt der Weg nun nach Osten zum Güterfelder See. Hier finden sich etwa auf der Hälfte der Route direkt am Wasser geeignete Plätze für eine gemütliche Picknickpause.

Weiter geht es nach Norden am verschlafenen Kienwerder vorbei. der Wald lichtet sich hier und wird immer wieder von kleinen Wiesen oder Feldern durchbrochen. Wir passieren den Südwestkirchhof Stahnsdorf und den Wilmersdorfer Waldfriedhof und gelangen zur Wüsten Mark – einem Acker inmitten des Waldes. Der Rest des Weges führt nach Norden und Westen über die A 115 und entlang der Grenze von Berlin und Brandenburg zum Ausgangspunkt zurück.

Wie lange ist man unterwegs?

Die Tour ist ca. 18,5 Kilometer lang, das entspricht einer ungefähren Laufzeit von fünf Stunden plus Pausen. 13 Kilometer wandert man auf naturbelassenen Wegen oder losem Untergrund. Daher ist die Route besonders im Sommer kaum mit dem Rad zu befahren.

Was gibt es zu entdecken?

An der ehemaligen Messstrecke, dem Breiten Gestell, kann man im Unterholz noch einige alte Obelisken aus Granit entdecken. An diesen sind sogenannte Höhenmarken angebracht. Auch am Jagdschloss finden sich zwei weitere Höhenpunkte, die gut sichtbar in die Giebelseite eingelassen sind.Steht man in der Mitte des historischen Jagdsterns vor dem Jagdschloss Stern, findet man eine Metallplatte im Boden. Darauf sind alle 16 Gestelle abgebildet, die früher die Parforceheide durchzogen.

Die Namen der 16 Schneisen durch die Parforceheide. Quelle: Wanderkonzepte.de

Was gibt es zu erzählen?

Soweit bekannt ist, wurden auf der alten Messstrecke sogenannte Nivellements durchgeführt – die Messung von Höhenunterschieden zwischen bestimmten Punkten. Das Breite Gestell wurde aufgrund seiner strengen Nord-Süd-Ausrichtung und der gleichmäßigen Beschattung durch den Wald ausgewählt. Ab 1913 führte Christian August Vogler, einer der angesehensten Geodäten der damaligen Zeit, äußerst genaue Feinmessungen durch, um Veränderungen des Erdkörpers feststellen zu können. Allerdings sind keine detaillierten Angaben zum Aufbau und Zweck der Messstrecke dokumentiert. Durch den Bau der Autobahn in den 1930er Jahren wurde sie durchschnitten und damit unbrauchbar.

Ein Obelisk zur Vermessung am Wegesrand. Quelle: Wanderkonzepte.de

Die Wüste Mark ist heute eine unauffällige Ackerfläche auf dem Gebiet der Gemeinde Stahnsdorf. Sie war während der Deutschen Teilung bis zu einem Gebietstausch 1988 eine Exklave West-Berlins in der DDR. Ein Zehlendorfer Landwirt kaufte den Acker 1959, um ihn zu bestellen. Im Zuge des Mauerbaus wurde ihm zunächst die Zufahrt zu seinem Land verwehrt. 1965 bekam er einen Sonderpassierschein durch die DDR-Regierung. Fortan durfte er sogar mit dem Traktor vom Grenzübergang Dreilinden auf der Autobahn zu seinem Acker fahren.

Was macht die Tour besonders?

Die Tour ist eine Mischung aus Naturerlebnis und Historie. Trockener Sandboden und lichte Kiefernbestände prägen den Charakter der Parforceheide. „Man hat hier manches Mal das Gefühl, durch einen Küstenwald zu stapfen und auf dem Weg zum Strand zu sein“, sagt Wanderführerin Bianka Miltz.

Sandiger Bodern – ein Gefühl wie in einem Küstenstrand. Quelle: Wanderkonzepte.de

Wo kann man einkehren?

Der Güterfelder See eignet sich gut für ein Picknick im Wald. Am S-Bahnhof Griebnitzsee gibt es mehrere Möglichkeiten für eine Schlusseinkehr. Entweder zu Kaffee und Kuchen im Hotel „Seminaris Avendi“ mit Blick auf den Griebnitzsee oder auf ein kühles Getränk und Gegrilltes im Biergarten des Restaurants „Zweihunderteins“.

Wann sollte man hier wandern?

Besonders schön ist die Parforceheide im Spätsommer, wenn die Heide blüht. Außerdem bietet sich im Sommer der Güterfelder See für einen Sprung in das kühle Wasser an. Die Route lässt sich aber zu jeder Jahreszeit gut bewandern. Während die Obelisken abseits des Weges im Sommer zum Teil zugewachsen und versteckt sind, lassen sie sich im Winter leicht entdecken.

Von Peter Degener