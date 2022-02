Potsdam/Ferch

Potsdam und sein Umland locken mit abwechslungsreicher Landschaft. Neben den Schlössern und Gärten lohnen Wanderungen entlang von Gewässern, durch Wälder, auf sanfte Höhen. Gemeinsam mit den Wanderführern Bianka Miltz und Sascha Zingler stellt die MAZ in einer Serie schöne Routen rund um Potsdam vor.

Die sechste Tour ist etwas für ausdauernde Wanderer. Sie führt vom Bahnhof Pirschheide durch Geltow und Caputh bis nach Ferch. Wer der groben Karte und der folgenden Wegbeschreibung nicht traut, findet den genauen Weg in der Wander-App Komoot.

Wo entlang führt die Route?

Aufgrund der Wegstrecke von 25 Kilometern und einiger kleiner Anstiege muss man diese Tour als anspruchsvolle Tageswanderung einstufen. Der Startpunkt ist mit Bahn, Bus und Tram sehr gut zu erreichen. Außerdem gibt es einen kostenfreien Park+Ride-Parkplatz für Autofahrer. Der Weg führt zu Beginn entlang des Templiner Sees Richtung Geltow, weiter am Ufer des Petzin-Sees über den Wentorfgraben bis zum Caputher Gemünde. An dieser Stelle gibt es zwei Optionen: Entweder man nimmt rechterhand die Eisenbahnbrücke oder nutzt die Fähre „Tussy 2“ über das Wasser.

Wenige hundert Meter führt uns der Weg durch Caputh, bevor man den Waldrand erreicht. „Auf butterweichen Waldwegen schlängelt sich der Weg durch kleine Schluchten ansteigend auf den Wietkiekenberg“, sagt Sascha Zingler. „Wiet kieken“ bedeutet weit gucken und das kann man auf dem 124,7 Meter hohen Berg, wenn man die über einhundert Stufen zur Aussichtsplattform des Gipfelturms erklimmt. Von dort kann man bei guter Sicht gefühlt das gesamte Havelland überblicken, ein Panorama, das sich kein Wanderer entgehen lassen sollte, wenn er schon mal hier ist.

Am Fuße des Turms gibt es den ersten überdachten Picknickplatz nach ca. 11,5 Kilometer Strecke. Rund Weiter geht es in Richtung Bahnhof Ferch-Lienewitz. Von hier könnte man nach gut der halben Strecke auch mit der Regionalbahn RB 23 zurück zum Bahnhof Pirschheide fahren. Wer dem Weg weiter folgt, kommt nun in den Wald. Es geht entlang des Kleinen und Großen Lienewitz-Sees zum Caputher See. Oberhalb des Ortes folgen wir dem ausgeschilderten Wanderweg F 6 Richtung Potsdam und Caputh. Kurz bevor wir auf den Hochuferweg oberhalb der Templiner Straße stoßen, bietet sich ein Abstecher zum Sommerhaus von Albert Einstein an, das sich in der Straße Am Waldrand befindet.

Der Aussichtsturm auf dem Wietkiekenberg. Quelle: Wanderkonzepte.de

Auf Höhe des Strandbads Templin geht es hinunter zur Straße und ein kleines Stück auf dem Radweg in Richtung Potsdam. Vor der Eisenbahnbrücke biegen wir links ab. Hier führt ein Weg auf den Bahndamm und auf die Brücke über den Templiner See mit einem weiteren tollen Blick auf die Havelbucht, Hermannswerder und ganz rechts auch auf die Kuppel des Großen Refraktors auf dem Telegrafenberg, die aus dem Wald herausragt.

Einen weiteren Kilometer später erreichen wir unseren Ausgangspunkt, nachdem wir über den Bahnsteig des ehemaligen Potsdamer Hauptbahnhofs gegangen sind. An einem der Bahnhofsgebäude sind noch heute die Buchstaben „Potsdam Hbf“ zu erkennen.

Der Schriftzug „Potsdam Hbf“ ist noch am einstigen Hauptbahnhof erhalten. Quelle: Wanderkonzepte.de

Wie lang ist man unterwegs?

Mit 25 Kilometer länge ist man schon ohne Pausen mehr als sechs Stunden unterwegs. Die Strecke führt vorwiegend über naturbelassenen Wege mit losem Untergrund. Daher ist die Route nicht barrierefrei oder mit dem Rad zu befahren.

Was gibt es zu entdecken?

Der Bahnhof Potsdam Pirschheide wurde 1958 als Bahnhof „Potsdam Süd“ eröffnet. Gebaut wurde er, weil Berlin zu dieser Zeit bereits faktisch geteilt war. Um Potsdam und andere Städte im westlichen Speckgürtel trotzdem mit dem Ostteil Berlins mit der Bahn erreichen zu können, wurde eine Umfahrung Westberlins gebaut – der Berliner Außenring. Der Bahnhof war ein wichtiger Knotenpunkt auf dem Ring – und wurde 1961 dann zum Potsdamer Hauptbahnhof. Durch die Maueröffnung und Wiedervereinigung verlor der Bahnhof seine Bedeutung für den Bahnverkehr, 1993 wurde er in „Potsdam Pirschheide“ umbenannt. 1999 wurden weite Teile des Bahnhofs, darunter die Schalterhalle geschlossen. Die oberen Bahnsteige verfallen zusehends. Die ehemalige Schalterhalle wird seit einigen Jahren als Eventlocation genutzt.

Weiter Blick auf den Schwielowsee vom Wietkiekenberg. Quelle: Wanderkonzepte.de

Eine geschichtsträchtiger Ort ist auch das Einsteinhaus in Caputh, das heute ein kleines Museum beherbergt. Der weltberühmte Physiker bewohnte dieses von 1929 bis 1932 fast ganzjährig. Mit diesem Vierzeiler lud er einmal seinen Sohn dorthin ein: „Sei ein gutes faules Tier, Streck alle Viere weit von Dir. Komm nach Caputh, pfeif auf die Welt, Und auf Papa, wenn Dirs gefällt.“ Heute kann das restaurierte Gebäude am Wochenende und an Feiertagen zwischen 10 und 18 Uhr besichtigt werden.

Was gibt es zu erzählen?

Der Schwielowsee war früher berüchtigt und gefürchtet für seine schweren Böen. Daher war es für die Schifffahrt gefährlich, diesen zu queren. Das wusste auch der Dichter Theodor Fontane. In seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg berichtet er: „Der Schwielow ist gutmütig, so sagten wir; aber wie alle gutmütigen Naturen kann er heftig werden, plötzlich, beinahe unmotiviert, und dann ist er unberechenbar. Eben noch lachend, beginnt ein Kräuseln und Drehen, nun ein Wirbel, ein Aufstäuben, ein Gewölk – es ist, als führe eine Hand aus dem Trichter, und was über ihm ist, muß hinab in die Tiefe … Es gibt ganze Linien, wo die gescheiterten Schiffe liegen.“

Unter anderem aus diesem Grund wurde 1874 mit dem Bau des Sacrow-Paretzer Kanals begonnen. Seit 1876 war Potsdam dadurch eine echte Insel geworden. Schiffe konnten den Schwielowsee – aber auch die Brücken über die Potsdamer Havel – nun nördlich umfahren.

Was macht die Tour besonders?

„Diese Wanderung bietet alles, was unsere Region so besonders macht. Sie führt uns durch dichte Wälder, vorbei an kleinen Waldseen und entlang des Schwielowsees mit weiten Blicken ins Land durch die Natur“, sagt Wanderführer Sascha Zingler. Vom Turm des Wietkiekenberges hat man bei gutem Wetter eine wundervolle Aussicht ins Havelland bis nach Berlin. Im Sommer und Herbst kann man am Wegesrand eine Menge Pilze finden, also sollte man für den Fall ein Körbchen oder eine Papiertüte dabeihaben.

Im Wald zwischen Ferch und Caputh. Quelle: Wanderkonzepte.de

Wo kann man einkehren?

Unterwegs finden sich immer wieder schöne Stellen, wie der Wietkiekenberg oder die Ufer der Lienewitzseen, die zum Picknick einladen. Am Caputher Gemünde gibt es einige Lokale. Ein besonderes Highlight ist bei gutem Wetter die Bootsvermietung Moisl neben dem Strandbad Templin. Hier kann man Getränke sowie Kuchen am Ufer oder auf dem Ponton im See genießen. Am Ende der Tour lädt die Bowlingbahn „Märker Bowling“ neben der Schalterhalle des Bahnhofs Pirschheide zu einer Abschlusseinkehr ein. Hier wird solide Hausmannskost gekocht und serviert.

Eine Rast an der Bootsvermietung Moisl neben dem Strandbad Templin. Quelle: Wanderkonzepte.de

Wann sollte man hier wandern?

Diese Wandertour kann ganzjährig gemacht werden, da die Natur zu jeder Jahreszeit ihren Reiz hat. Im Sommer hat man an mehreren Stellen die Möglichkeit, sich im Wasser abzukühlen.

Von Peter Degener