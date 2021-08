Potsdam

Der SPD-Politiker David Kolesnyk zieht sich aus der Potsdamer Stadtpolitik zurück. Wie der 31-Jährige auf MAZ-Anfrage bestätigt, hat er sein Mandat in der Stadtverordnetenversammlung mit Wirkung zum 1. August zurückgegeben. Sein Nachfolger in der SPD-Fraktion ist der Verwaltungswissenschaftler Karsten Dornhöfer.

Generalsekretär und Datenschutzbeauftragter – da fehlt die Zeit

David Kolesnyk begründet diesen Schritt mit Zeitmangel. „Es war immer klar, dass ich eines Tages beruflich weniger flexibel sein werde“, sagt er. Kolesnyk ist Jurist, er arbeitet seit einiger Zeit im Hauptberuf als Datenschutzbeauftragter des SPD-Parteivorstands in Berlin. Seit diesem Jahr ist er zudem Generalsekretär der märkischen SPD. „Mit diesem Ehrenamt und meinem Beruf habe ich für das Amt des Stadtverordneten einfach nicht mehr genug Zeit. Und wenn ich nicht die Zeit habe, ein Amt vernünftig auszugestalten, dann gebe ich es lieber ab“, so Kolesnyk.

Er war seit 2014 Mitglied der Stadtverordnetenversammlung gewesen, war Mitglied im Hauptausschuss und Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses. Dessen neuer Vorsitz soll in der ersten Ausschusssitzung nach der Sommerpause am 19. August gewählt werden. „Natürlich werde ich diese Arbeit auch vermissen. Wir haben in diesen sieben Jahren wichtige Projekte auf den Weg gebracht.“ Besonders der Ausbau der Schulsozialarbeit und die bessere Finanzierung der Kulturträger seien ihm Herzensanliegen gewesen.

Von Saskia Kirf