Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der in Potsdam als Spitzenkandidat der SPD zur Bundestagswahl antritt, hat Ärger mit seinen Nachbarn. Wie das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ am Freitag öffentlich machte, geht es dabei um die Beamten, die für die Sicherheit des Politikers sorgen. Diese sollen mittlerweile sogar Hausverbot im von Scholz und der Brandenburgischen Bildungsministerin Britta Ernst (ebenfalls SPD) bewohnten Mehrfamilienhaus haben. Scholz und Ernst sind verheiratet.

Sicherheitsstufe 1 bringt Belästigungen für die Nachbarn

Nach MAZ-Informationen leben der Vizekanzler und die Ministerin seit Anfang April in einem repräsentativen Mehrfamilienhaus, nur wenige Meter entfernt vom Landtag. Für Scholz gilt Sicherheitsstufe 1: Er erhält rund um die Uhr Personenschutz, fährt nur in gepanzerten Fahrzeugen. Diese Sicherheitsstufe gilt in Deutschland nur für einen kleinen Personenkreis, neben dem Vizekanzler natürlich auch für die Bundeskanzlerin, außerdem Innen-, Außen- und Verteidigungsminister des Bundes sowie die Ministerpräsidenten und Innenminister der Länder.

Für den Schutz zuständig ist das Bundeskriminalamt (BKA), und genau dessen Beamte sind es nun, die den Unmut der anderen Anwohner erregen. Wie „Der Spiegel“ schreibt, fühlen diese sich im Innenhof beobachte. Die Beamten „befragen Anwohner beim Mülleimer, eskortieren Kinder am Sandkasten vorbei zur Wohnung“, sie sollen eine Fluchttür verriegelt und ein Brandschutztor in der Tiefgarage widerrechtlich verschlossen haben. Außerdem stören sich die Nachbarn an einem Strahler, der für Sicherheit sorgen soll und ihre Wohnungen beleuchtet. Polizeistreifen im Abstand von ein bis zwei Stunden gehören seit dem Einzug der Politiker zum Alltag der Hausbewohner.

Hausverbot für die Beamten

Anfang dieser Woche soll der seit Wochen schwelende Streit dann eskaliert sein, die Hausverwaltung habe den Beamten gegenüber ein Hausverbot ausgesprochen, schreibt „Der Spiegel“. Das BKA und die zuständige Hausverwaltung haben Fragen der MAZ dazu bislang nicht beantwortet.

Damit hat Olaf Scholz nicht zum ersten Mal eine unruhige Nachbarschaft. Am vorigen Wohnort des Ehepaars Ernst-Scholz, einem bestens bewachten Haus in der Berliner Vorstadt, hatte es trotz der ständigen Anwesenheit von Sicherheitsbeamten mehrfach Einbrüche gegeben. Seit die beiden nun am Landtag wohnen, wurde dieser bereits zweimal mit Steinen beworfen. Der mutmaßliche Täter wurde bei zumindest einer der Taten erwischt – möglicherweise wegen der in fußläufiger Entfernung postierten Scholz-Bewacher.

Im Zuge der Neuanmietung in der City haben sich die Politiker übrigens in Sachen Wohnungsgröße deutlich verändert. In der Berliner Vorstadt lebte das Paar auf 85 Quadratmetern, nun sollen es 160 Quadratmeter sein. Die Nachbarn planen dem Spiegel zufolge bereits ein Sommerfest der Anwohner. Ob Scholz und Ernst dazu eingeladen sind, ist nicht bekannt.

Von Saskia Kirf