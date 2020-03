SPD will August Bebel übernehmen

Potsdam

Mit dem SPD-Fraktionschef im Landtag und dem Vorsitzenden der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung gibt es zwei Interessenten für die Übernahme des Gemäldes „ August Bebel spricht vor dem Reichstag 1905“. Neben dem Vorsitzenden der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung Pete Heuer ( SPD) soll die SPD-Landtagsfraktion Interesse bekundet haben.

Das 1,60 mal 2,70 Meter große Wandbild des des Potsdamer Künstlers Heinz Böhm (1907-1978) hing zuletzt im Büro des Landtags-Vizepräsidenten Dieter Dombrowski ( CDU), wurde aber nach seinem Rückzug aus der aktiven Politik mit der Landtagswahl vom September 2019 abgenommen und eingelagert. August Bebel (1840-1913) war einer der Gründungsväter der deutschen Sozialdemokratie.

Potsdams Stadtpräsident Pete Heuer. Quelle: SPD

Nach einem MAZ-Bericht über die Situation meldete zuerst Pete Heuer ( SPD) als Vorsitzender der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung sein Interesse an. Das Büro des Stadtpräsdenten sei groß genug für die Präsentation des Werks: „Dem Augenschein nach könnte es passen“, erklärte er am Freitag.

Montagnachmittag teilte Hans Böhm, der Sohn des Künstlers, der MAZ mit: „Eben hat mich der Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion angerufen, der Bebel soll in das Büro des Fraktionsvorsitzenden gehängt werden.“ Das, so Hans Böhm „ist erstmal eine gute Lösung“.

Ein Sprecher der SPD-Fraktion bestätigte auf MAZ-Anfrage das Interesse des Fraktionsvorsitzenden Erik Stohn: „Wir sind im Gespräch mit dem Leihgeber.“

Geschaffen wurde das Heinz Böhm (1907-1978) Anfang der 1970er Jahre als Auftragsarbeit für den Neubau der damaligen Erweiterten Oberschule „ August Bebel“ in Michendorf. Nach der Umbenennung der Schule in Wolkenberg-Gymnasium zu Beginn der 1990er Jahre kam das Bild in den Keller.

Vom Sohn des Künstlers Anfang der 2010er Jahre bei Recherchen zum künstlerischen Nachlass des Vaters entdeckt, gelangte es schließlich 2015 als Dauerleihgabe des Landkreises Potsdam-Mittelmark ins Büro des damaligen Landtags-Vizepräsidenten Dieter Dombrowski ( CDU). Der Landkreis ist als Schulträger Eigentümer des denkmalgeschützten Kunstwerks.

Erik Stohn, SPD-Fraktionschef im Landtag. Quelle: Hartmut F. Reck

Nach der Landtagswahl im September wurde es unter Dombrowskis Nachfolgerin Barbara Richstein ( CDU) abgenommen. Aktuell ist das Bild in einem Büro zwischengelagert. Mitte Februar wurde Hans Böhm von der Landtagsverwaltung informiert, dass das Bild an den Landkreis zurück gegeben werde, wenn bis Ende Februar kein neuer Ort für die Präsentation des Kunstwerks gefunden ist. Auf MAZ-Anfrage verlängerte Landtagssprecherin Viktoria Bittmann diese Frist bis Ostern.

Der Landkreis habe dem Landtag mitgeteilt, dass er „keine Einwände gegen eine weitere Leihgabe des Kunstwerks habe. Dies sei dem Sohn des Künstlers mitgeteilt worden“, so die Sprecherin: „Sollte es bis dahin keinen neuen Ort für das Gemälde geben, wird das Bild nach Ostern zurück an das Wolkenberg-Gymnasium gehen.“

Der Schulleiter des Gymnasiums hatte signalisiert, dass mit einem für 2022 geplanten Anbau ein würdiger Platz für das Gemälde geschaffen werden könne. „Ansonsten“, so Frau Bittmann, würde die Schule das Bild offenbar zunächst einlagern.“

Von Volker Oelschläger