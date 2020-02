SPD: Keine Kehrtwende zum Rechenzentrum

Innenstadt

In der neu entfachten Debatte um einen teilweisen oder sogar kompletten Erhalt des Rechenzentrums hat der SPD-Unterbezirksvorsitzende David Kolesnyk Meldungen über eine „ Kehrtwende“ seiner Partei zurück gewesen.

Tatsächlich sei von einer breiten Stadtverordnetenmehrheit eine „Prüfung der Optionen für das Rechenzentrum“ beschlossen worden, sagte er zur MAZ: „Dass man sich nun offen mit den Ergebnissen beschäftigt, liegt in der Natur der Sache.“

Wie berichtet, hatte SPD-Fraktionschef Daniel Keller gegenüber MAZ in der vergangenen Woche erstmals bekannt gegeben, dass in seiner Partei sämtliche Optionen für das Rechenzentrum vom Abriss bis zum Komplett-Erhalt diskutiert würden. Zur Debatte stünden „Erhalt, Abriss oder Teil-Erhalt“. Eine endgültige Meinung wolle sich die Fraktion Ende Februar in einer Mitgliederversammlung bilden.

Der politische Gegner reagierte zornig. „Einige Führungskräfte“ der SPD schienen „im Moment jegliches Augenmaß für eine ausgewogene Stadtentwicklung verloren zu haben“, schimpfte der frühere CDU-Frationschef Matthias Finken.

Die SPD hat den Ball nun zurück gespielt: Im Gegensatz zur CDU habe die SPD sich an das „gemeinsam besprochene Verfahren gehalten“ und sei erst nach der zwei Wochen zurück liegenden Anhörung zur Garnisonkirche in der Sondersitzung des Hauptausschusses zum Thema an die Öffentlichkeit gegangen.

Keller kritisierte, dass die CDU schon vorher mit einem neuen Antrag auf originalgetreue Rekonstruktion des Garnisonkirchenschiffs ins Rennen ging: „Durch die vorzeitige öffentliche Festlegung auf Maximalpositionen wurde das Verfahren beschädigt und eine Kompromissfindung erschwert.“ Der CDU-Antrag steht in der kommenden Woche auf der Tagesordnung des Hauptausschusses.

Wie berichtet soll das Rechenzentrum nach aktuellem Stand nach dem Freizug Ende 2023 abgerissen werden, um Baufreiheit auf der Fläche des einstigen Garnisonkirchenschiffs zu schaffen. Für die Nutzer des DDR-Baus soll bis dahin Platz in einem neuen Kreativquartier an der Plantage entstehen.

Mit der Idee für einen modernen Ersatzbau an Stelle des Rechenzentrums ist unterdessen Saskia Hüneke (Grüne) an die Öffentlichkeit gegangen. Im Gespräch mit der MAZ skizzierte sie gestern einen „ausgewogenen Vierklang“ mit dem Garnisonkirchturm, dem Langen Stall als Kern des neuen Kreativquartiers, dem Ersatzbau für das Rechenzentrum und einem weiteren Neubau in der Nachfolge des Kirchenschiffs.

Das „neue Rechenzentrum“ könne „energetisch und bautechnisch und vermutlich wirtschaftlicher sein als die Sanierung des rechtlich nur möglichen Baufragments vom alten Rechenzentrum“, sagte sie.

Damit nimmt Hüneke Bezug auf die aktuelle Argumentation von Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos), wonach aus bauordnungsrechtlichen Gründen nur ein Teilerhalt des Rechenzentrums möglich wäre, um einen Mindestabstand zum Neubau des Garnisonkirchturms zu sichern.

Das hatte sein Vorgänger Matthias Klipp (Grüne) allerdings noch anders gesehen. Der hatte Anfang 2015 gegenüber MAZ erklärt, dass der Wiederaufbau des Garnisonkirchturms vom Bürogebäude „nicht beeinträchtigt“ werde.

