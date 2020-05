Tarifinitiative für Klinikums-Konzern

Potsdam

Unmittelbar vor dem für Mittwoch angekündigten Stadtverordnetenbeschluss zur Tarifangleichung für das nichtärztliche Personal im Potsdamer Klinikum „ Ernst von Bergmann“ kündigen SPD-Politiker vergleichbare Schritte für weitere Gesellschaften des Potsdamer Klinikums-Konzerns an.

Wie berichtet, soll der Tarifangleichung nach dem Antrag der rot-grün-roten Rathauskooperation zunächst zum 1. Juni in allen Klinikums-Unternehmen mit alleiniger Potsdamer Beteiligung vollzogen werden. Zugleich soll der Oberbürgermeister beauftragt werden, für die Klinikums-Unternehmen Verhandlungen zur Tarifangleichung aufzunehmen, in denen die Stadt andere Kommunen oder den Landkreis Potsdam-Mittelmark als Mitgesellschafter hat.

Anzeige

In einer gemeinsamen Presseerklärung haben die Fraktionsvorsitzenden der SPD in Potsdam, in Brandenburg ( Havel), in Forst ( Lausitz) und im Kreistag von Potsdam-Mittelmark Anträge auf Einführung oder auf Prüfung einer Tarifangleichung für die Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig gGmbh, die Lausitz Klinik Forst GmbH und die Klinikum Westbrandenburg GmbH/Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Brandenburg ( Havel) angekündigt.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Potsdamer Landtagsabgeordnete und SPD-Fraktionschef Daniel Keller Daniel sprach von einem „deutlichen Signal nach ganz Brandenburg, hin zur fairen Bezahlung von Beschäftigten in Kliniken in öffentlicher Trägerschaft“.

Neben dem Antrag der Rathaus-Kooperation sollen in der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch zwei Anträge der Fraktion Die Andere zur Abstimmung gestellt werden, die gemeinsam mit den Stadtverordneten von Die Partei und BVB/Freie Wähler die sofortigen Tarifangleichung zum 1. Juni für alle Unternehmen der Klinikums-Gruppe fordern.

Dieser Antrag deckt sich mit einer Forderung des Bürgerbegehrens für faire Bezahlung am Klinikum „ Ernst von Bergmann“, das derzeit vom Innenministerium auf rechtliche Zulässigkeit geprüft wird.

Laut Gewerkschaft Verdi zahlen im Land Brandenburg derzeit lediglich das städtische Klinikum Brandenburg ( Havel) und seit neuestem das Klinikum Dahme-Spreewald ihr nichtärztliches Personal nach dem geltenden Tarif für den öffentlichen Dienst. Brandenburg ( Havel) sei zum 1. Januar 2020 in den Tarifverbund zurück gekehrt, die Dahme-Spreewald GmbH mit der Spreewaldklinik in Lübben und dem Achenbachkrankenhaus in Königs Wusterhausen zahle seit dem 1. Mai nach Tarif.

Das Potsdamer Klinikum „ Ernst von Bergmann“ hatte den Tarifverbund kommunaler Arbeitgeber 2006 verlassen. Zeitweilig zahlte keines der laut Gewerkschaft Verdi 22 kommunalen Krankenhäuser in Brandenburg nach den Konditionen des öffentlichen Dienstes.

Lesen Sie auch

Von Volker Oelschläger