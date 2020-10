Potsdam

Die Stadtverwaltung soll mit dem Anbieter PotsdamRad ( Nextbike) über weitere Fahrradverleihstationen an dicht besiedelten und mit hohen Radverkehrsaufkommen befindlichen Orten verhandeln. Einen enstprechenden Antrag de SPD-Fraktion diskutierte der Umweltausschuss am Donnerstag Abend. Ziel der Gespräche soll es sein, Stationen am Bahnhof Rehbrücke, im Stadtteil Schlaatz und im Kirchsteigfeld einzurichten.

„Nextbike“ soll neun weitere Verleihstationen in Potsdam bekommen. Quelle: Johanna Apel

Anzeige

„ Nextbike“ hat laut Verkehrsamtsleiter Norman Niehoff seit 2010 einen Kooperationsvertrag mit der Stadt und ist der einzige derartige Anbieter in der Stadt. Es sei ein Privatunternehmen, räumte er im Umweltausschuss ein, koste die Stadt aber nichts. Es seien neun neue Standorte geplant, unter anderem am Bahnhof Rehbrücke, wie das im Antrag vorgeschlagen wurde. Der Antrag gilt als „durch Verwaltungshandeln erledigt“.

Von Rainer Schüler