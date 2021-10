Schiffbauergasse

Die Wildwuchs-Streetworker der Stiftung SPI sind die ersten Ansprechpartner, wenn es um Jugendliche im öffentlichen Stadtraum geht. Sie waren auch zur Stelle, als die Schiffbauergasse in diesem Sommer zum Party-Hotspot wurde. Andreas von Essen, bei SPI für Potsdam zuständig, erklärt die Situation.

Es nicht neu, das junge Menschen sich gern im Freien treffen. Wo liegt in der Schiffbauergasse das Problem?

Die Dimension ist eine neue. Unsere sechs Streetworker sind in allen Stadtteilen unterwegs, beobachten, begleiten, vermitteln in Konfliktsituationen. Üblicherweise haben wir es mit Gruppen von 20, 30, im höchsten Fall auch mal 50 Jugendlichen zu tun. Hinzu kommt: Nach mehreren Corona-Lockdowns ist auch Protest dabei. Hey, ihr habt uns vergessen. Wir waren eineinhalb Jahre eingesperrt, wir wollen jetzt.

„Es ist eine spezielle Altersgruppe“

Wann ging das in der Schiffbauergasse los?

Anfang Juni hat es sich entwickelt. Im August hatten wir dort an manchen Abenden bis zu 400 Jugendliche. Da waren unsere Streetworker auch jeden Freitag und Sonnabend im Einsatz.

Wo kommen diese jungen Leute eigentlich her?

Es ist eine spezielle Altersgruppe – beginnend bei den 13- bis 14-Jährigen. Wo haben die denn sonst ihren Platz, außer auf dem Spielplatz oder auf dem Bolzplatz? Wir bauen schöne Spielplätze, aber wir bauen nicht so richtig coole Orte für 14-Jährige.

Warum ist die Schiffbauergasse plötzlich so anziehend für Jugendliche?

Die Wassernähe zieht auf jeden Fall. Verkehrsgünstig ist es auch. Vielleicht ist der Ort auch attraktiv, weil er so leer ist – einerseits. Und weil man nicht gleich verdrängt wird wie aus den Parkanlagen. Andererseits gibt es mit den Kultureinrichtungen und Anrainern auch Publikumsverkehr; Jugendliche haben es ja auch ganz gern, wenn sie wahrgenommen werden. Ich kann mich zudem erinnern, wie massiv die Aufenthaltsqualität der Schiffbauergasse über Jahre kritisiert worden ist. Jetzt sind die Menschen da. Vielleicht war es gar nicht so unintelligent von den Jugendlichen, sich genau diesen Ort zu wählen.

„Die Kritik der Anrainer ist verständlich“

Mit der kalten Jahreszeit verliert die Wiese am Wasser ihre Attraktivität. Wird es das dann gewesen sein?

Wir glauben nicht, dass das dort ein kurzfristiges Phänomen ist. Wir glauben, dass wir damit in der Schiffbauergasse längerfristig zu tun haben.

Wie könnte man diesen Treff sozialverträglich auch für die Anrainer hinbekommen?

Wenn es um Gefährdungen geht, wenn Minderjährige zu viel Alkohol oder andere Substanzen nehmen, dann muss man das wahrnehmen, ernst nehmen und eingreifen, das ist klar. Das machen die Streetworker, das machen auch unsere Kollegen vom Suchtpräventionsverein Chill Out. Wichtig waren die Statements der Stadt. Ist das da vielleicht gar kein schlechter Ort, wo Jugendliche auch sein dürfen? Die Kritik der Anrainer ist verständlich bei Glasscherben, dem Müll und den Zerstörungen, die hier und da zu beobachten sind. Wir bleiben im Gespräch mit den Jugendlichen, auch mit Blick auf den Müll.

Welche Möglichkeiten gibt es, die Jugendlichen mit Partys etwa im Waschhaus oder im Lindenpark einzufangen? Früher gab es extra Formate für Kinder und Heranwachsende wie die Fritz-Sonntax-Disco.

Für die Ab-18-Jährigen ist das alles kein Problem. An Jüngere darf kein Alkohol ausgegeben werden, Rauchen ist verboten, und schon hört die Attraktivität der Einrichtungen für viele auf. Wir haben im Lindenpark vor anderthalb Jahren versucht, eine Veranstaltung für 14-bis 16-Jährige anzubieten – ohne Alkohol, ohne Rauchen. Es gibt aber ein Jugendphänomen. Die 14-jährigen Mädchen wollen die 18-jährigen Jungs treffen. Die Gleichaltrigen sind noch nicht attraktiv für sie. Deswegen ist diese Altersgruppe so schwierig für Veranstalter.

„Sehen, wo die Schmerzgrenzen sind“

Jugendbeigeordnete Noosha Aubel sagt, eine Qualität für die jungen Beteiligten dort draußen sei der „pädagogikfreie Raum“. Es ginge um Orte, an denen Jugendliche zusammenkommen können, ohne dass sie unter einer ständigen Beobachtung stehen. Wie kann das funktionieren, wenn Behörden und Jungendhilfe erst einmal im Spiel sind?

Ich sage mal ganz vorsichtig: Die Jugendlichen finden es gut, dass die Streetworker in der Nähe sind. Weil die ja Anwalt für sie sind und keine Polizei. Aber sie wollen natürlich auch nicht permanent bequatscht, problematisiert und bedrängt werden. Auch im Sinne von: Ihr müsst weg hier. Aber man muss natürlich sehen, wo die Schmerzgrenzen sind, damit es für alle unmittelbar und indirekt Beteiligten einigermaßen verträglich bleibt.

Die Stiftung SPI in Potsdam Andreas von Essen ist Standortleiter der Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin „Walter May“ für Potsdam. Namhafteste Einrichtung in der Landeshauptstadt ist das Babelsberger Jugendkultur- und Familienzentrum Lindenpark, das 2009 in die Trägerschaft des SPI übertragen worden ist. Mit dem Lindenpark wurden die Jugendclubs j.w.d. und clubmitte übernommen. Hinzu kamen später zwei neue Horte Am Stern und in Drewitz. Seit 2014 ist das SPI Träger des Wildwuchs-Projektes mit aktuell sechs Streetworkern, des Abenteuerspielplatzes „Blauer Daumen“ und des Fanprojekts Babelsberg. Seit 2015 ist das SPI im Auftrag der Stadt Betreibergesellschaft des Kunst-und Kreativhauses im alten Rechenzentrum. Im Jahr darauf wurde der Stiftung die Schulsozialarbeit an 15 weiterführenden Schulen und Oberstufenzentren in Potsdam übertragen. Mitglieder im achtköpfigen Stiftungsvorstand sind unter anderem Gisela von der Aue, frühere Präsidentin des Landesrechnungshofes in Brandenburg und danach Justizsenatorin in Berlin, sowie Potsdams früherer Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD).

Sie sind mit Wildwuchs Streetwork in einer Arbeitsgruppe, die im Auftrag der Stadtpolitik nach alternativen Orten für junge Menschen im öffentlichen Raum suchen soll. Was ist da überhaupt möglich?

Das würde mich auch interessieren. Den Verdrängungsprozess haben wir über die Jahre gesehen. Wir hatten den Hauptbahnhof als Hotspot. Da sagte man, hier nicht mehr; dann sind sie rüber zur Freundschaftsinsel. Wenn die Besucher auf der Insel sich beschweren, dann schiebe ich sie – ja wohin eigentlich? Das ergibt doch keinen Sinn. Ich glaube auch nicht, dass eine solche Liste mit Empfehlungen funktioniert. Wir können doch den Jugendlichen nicht sagen: Hier nicht, geht dorthin.

„Ein Geben und Nehmen“

Wie kann es weitergehen in der Schiffbauergasse?

Wenn wir sagen, wir vertreiben nicht, wir arrangieren uns, muss man sich Gedanken machen über die Aufenthaltsqualität. Wozu ein paar Faktoren gehören.

Die Toilettenfrage?

Zum Beispiel. Auch die Müllfrage muss besser gelöst werden. Sinnvoll ist es, Zeitfenster für die Partys im Freien zu definieren. Es geht bis hin zu Ideen für eine mobile Infrastruktur – ein unzerstörbarer Unterstand, an dem man sich treffen kann, ein Bauwagen oder Wohnwagen vielleicht als Anlaufpunkt. Es gibt auch mobile Angebote. Wir als Lindenpark verleihen zwei Lastenräder an Jugendliche. Mit denen sie dann mit einer Box und Brause und Decke zu ihrem Treff fahren können. Das ist auch ein Signal: Es wird nicht nur gegen sie gearbeitet, es gibt auch Unterstützung. Der Deal ist, dass man ein paar Rahmenbedingungen einhält. Vor allen Dingen keine zerschlagenen Flaschen. Ich glaube, das geht immer nur mit einem Geben und Nehmen: Wenn du etwas gibst, kannst du auch was fordern.

Fehlen in der Struktur des Kulturquartiers Schiffbauergasse Angebote für diese jüngere Zielgruppe?

Das ist eine gute Frage. Es gibt dort tatsächlich keine Angebote für die offene Jugendarbeit. Möglicherweise hechelt man der Entwicklung mit dieser Fragestellung aber auch hinterher. Jetzt sind sie in der Schiffbauergasse. Aber wo sind sie in fünf Jahren? Vielleicht muss man einfach mobiler sein. Mit einem Container oder Bauwagen. So etwas kann ich mir vorstellen. Das ist dann nicht für ewig an einen Ort gebunden. Wichtig ist, dass es nicht immer zu Verdrängung kommt. Lasst uns mit den Jugendlichen im Gespräch bleiben. Partizipation muss ja auch mal gelebt werden.

Von Volker Oelschläger