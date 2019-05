Potsdam

Wegen des Fußballspiels vom SV Babelsberg 03 gegen den FC Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga Nordost warnt die Polizei für Sonntag (12. Mai) vor Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der der Südlichen Innenstadt und Babelsberg Nord.

Zwischen 11 und 17 Uhr werden u.a. die Straße Allee nach Glienicke ab der Einmündung Grenzstraße bis An der Sternwarte, die Straße Alt Nowawes, Rudolf-Breitscheid-Straße sowie die Karl-Liebknecht-Straße für den Fahrzeugverkehr zeitweise voll gesperrt. Zusätzlich werden diverse Park- und Halteverbote eingerichtet. Die Polizei rät, für die Anreise die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

„Bei den Heimspielen des SV Babelsberg 03 haben die Sicherheitsverantwortlichen des Vereins und die Polizei in dieser Saison gut zusammengearbeitet. Wir werden auch am kommenden Sonntag das im Vorfeld verabredete Sicherheitskonzept durchsetzen“, sagt der Leiter der Polizeidirektion West, Peter Meyritz. „Unser Ziel ist es, dass trotz Emotionen auf dem Platz die Lage ums Stadion ruhig und Beeinträchtigungen für die Bevölkerung so gering wie möglich bleiben“, so Meyritz.

Lesen Sie mehr zu Thema:

Von MAZonline