Potsdam

Erstmals sollen die Potsdamer Stadtverordneten am Mittwoch unter den verschärften 2G-Plus-Regeln tagen. Das bedeutet, dass die Mandatsträger geimpft oder genesen sein müssen und zusätzlich einen aktuellen negativen Schnelltest vorweisen müssen, sofern sie nicht schon die Booster-Impfung erhalten haben.

Erste Potsdamer SVV-Sitzung mit 2G+

Aufgrund von Nachfragen von Stadtverordneten, ob angesichts der pandemischen Entwicklung überhaupt eine Sitzung stattfindet, wurden den Fraktionen im Auftrag des Vorsitzenden des Stadtparlaments, Pete Heuer (SPD), bereits am Freitag mitgeteilt, „dass die Sitzung nach jetziger Maßgabe (2 G+) stattfinden wird.“

Diese Pläne des Büros der Stadtverordnetenversammlung sorgen jedoch fraktionsübergreifend für Widerspruch. „ Es ist nicht zulässig, ungeimpfte Mandatsträger:innen von der Ausübung ihres Mandats abzuhalten“, sagt Linkenchef Stefan Wollenberg, das sei „rechtlich nicht möglich“.

CDU-Chef Matthias Finken sagt: „Man kann das nicht erzwingen, da gibt es Ausnahmegenehmigungen für Mandatsträger.“ Es handelt sich für die meisten Stadtverordneten um eine Prinzipienfrage. Auf MAZ-Anfrage erklären fast alle Fraktionen, dass sie von der Regel nicht betroffen sind und am Mittwoch voraussichtlich in voller Mannschaftsstärke anwesend sein werden. Sie sind demnach geimpft oder genesen und können sich im eigens bereiten Testzelt vor der MBS-Arena auf eine Corona-Infektion testen lassen.

Kommunalaufsicht zweifelt an strenger Regelung für Stadtverordnete

Die Kommunalaufsicht des Innenministeriums erklärte auf MAZ-Anfrage am Dienstagabend, dass die Eindämmungsverordnung des Landes eine 3G-Regelung vorgibt – demnach reicht ein aktueller, negativer Schnelltest. „Davon abweichende strengere Regelungen können von den jeweiligen Parlamenten theoretisch getroffen werden, müssen aber immer verhältnismäßig sein“, so die Kommunalaufsicht weiter. Einen solchen Beschluss hat es allerdings nicht gegeben. Zudem wäre„eine über 3G hinausgehende Regelung zumindest zweifelhaft“, wenn keine „vollwertige Online-Teilnahme“ möglich sei. Dies ist in Potsdam nicht der Fall, da das Stadtparlament in Präsenz tagt.

Tatsächlich betroffen scheint die dreiköpfige AfD-Fraktion. Fraktionschef Chaled-Uwe Said monierte die Zutrittsregel am Dienstag gegenüber dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung. In einer Mail Saids an Heuer heißt es: „Wir halten einen Ausschluss von Mandatsträgern, die weder geimpft noch genesen sind, grundsätzlich nicht für vereinbar mit Pflichten und Rechten der Mandatsausübung“, schreibt Said und verweist auf Regelungen für Mitglieder des Land- und Bundestags.

Chaled-Uwe Said ist AfD-Fraktionsvorsitzender in Potsdam. Quelle: AFD

„Bieten Sie alternative Wege der Abstimmungsbeteiligung denjenigen Mandatsträgern, die weder geimpft noch genesen sind?“, fragt er. Die Stadtverordneten hatte im November und erneut im Dezember eine „außergewöhnliche Notlage“ festgestellt, um rechtssichere Ausschusssitzungen per Videokonferenz zu ermöglichen. „Von einer 2G-Plus-Regelung für Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung war nicht die Rede“, schreibt Said an Heuer.

Seitens der Stadt hieß es am Dienstagabend, „dass alle Teilnehmenden der morgigen Sitzung gebeten werden, die 2G+ Regel einzuhalten und einen Test im Vorfeld der Sitzung zu machen.“ Zudem werde sich der Ältestenrat noch vor der Sitzung damit befassen.

Von Peter Degener