Hilfe für die Seele

Seelische Gesundheit ist in Zeiten der Pandemie wichtiger denn je. Aber wohin können sich die Potsdamerinnen und Potsdamer wenden, wenn sie Hilfe brauchen? Die FDP-Fraktion fordert, dass jeder Potsdamer Haushalt von den in der Landeshauptstadt bestehenden Angeboten zur seelischen Gesundheitspflege erfährt. Dazu gehöre es, dass der Überblick besser auf der Homepage der Stadt zu finden ist, dass in Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen und in Verwaltungsgebäuden, Schulen und Universitäten für die Angebote in verschiedenen Sprachen geworben wird und dabei auch digitale Medien stärker genutzt werden. Zudem sollen die Flyer „Seele in Not“ und „Geht’s DIR gut?“ (ergänzt um QR-Codes) an alle Haushalte verteilt und an öffentlichen Plätzen wie Stadtteilzentren und Verwaltungsgebäuden ausgelegt werden. - Der Antrag wurde angenommen.