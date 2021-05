Potsdam

Die Potsdamer Stadtverordneten tagen am heutigen Mittwoch in der Arena am Luftschiffhafen. Im Fokus steht in Potsdam heute die Frage: Was geschieht mit dem Staudenhof? Am heutigen Mittwoch wird die Bestätigung des Leitbautenkonzepts für den Block V in der Potsdamer Innenstadt erwartet – das würden den Abriss des Staudenhof-Wohnblocks bedeuten.

Die Stadtverordnetenversammlung im Liveticker

Was wird heute beschlossen?

Wie berichtet, ist die Tagesordnung der heutigen Stadtverordnetenversammlung in der MBS-Arena mit Blick auf die Pandemielage massiv gestrafft worden, die Tagesordnung wird vermutlich um rund zwei Drittel auf rund 50 Punkte.

Die Fragestunde zur Eröffnung der Sitzung entfällt wahrscheinlich komplett. Die insgesamt 16 kleinen Anfragen sollen im Nachgang schriftlich beantwortet werden. Auch der seit einigen Jahren übliche Bericht des Oberbürgermeisters zu besonders relevanten Themen mit anschließender Diskussion ist abgesagt.

Abgearbeitet wird die 40 Punkte umfassende Liste der sogenannten Wiedervorlagen mit Anträgen und Vorlagen von Verwaltung und Fraktionen, die bereits in den Ausschüssen diskutiert und abgestimmt wurden. Darunter fällt auch der Staudenhof.

Von den insgesamt 68 neuen Anträgen von Fraktionen und Verwaltung sollen nach MAZ-Informationen nur die ersten 14 aufgerufen, und die anderen per Konsensliste direkt in die Ausschüsse überwiesen werden.

Von Volker Oelschläger, Sarah Kugler, Nadine Fabian