SVV-Sitzung am Mittwoch in der MBS-Arena - FDP will Krampnitz-Tunnel unter der Nedlitz-Insel

Krampnitz bleibt ein Dauerbrenner für die Potsdamer Stadtpolitik. In der nächsten Stadtverordnetensitzung am Mittwoch geht es wieder einmal um eine Lösung für die Verkehrsanbindung des geplanten neuen Stadtteils im Potsdamer Norden.