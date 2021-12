Potsdam

Die letzte Sitzung der Potsdamer Stadtverordneten in diesem Jahr steht an. 111 Punkte stehen auf der Tagesordnung, dazu kommt eine Fragestunde mit 22 Fragen der Kommunalpolitiker an die Verwaltung.

Die MAZ wird am Mittwoch ab 15 Uhr live aus der Sitzung berichten, die in der MBS Arena im Luftschiffhafen stattfindet. Das sind wichtige Themen, die eingebracht oder auch entschieden werden:

Entscheidung über das OSZ 1

Der Schulstreit um das Oberstufenzentrum 1 (OSZ) in der Jägerallee erlebt sein Finale. Nachdem die Politik und die Verwaltung zahllose Standort-Varianten, Umzüge und Übergangslösungen diskutiert haben, soll nun die Aufteilung des OSZ 1 beschlossen werden, damit in dem Gebäude stattdessen die Gesamtschule Am Schloss eingerichtet werden können. Ein Großteil der Fachoberschüler des OSZ wird künftig in Teltow oder Brandenburg an der Havel unterrichtet, für manche Ausbildungsgänge gibt es noch gar keine Lösung. Hier wird es eine intensive Debatte um die Schulpolitik geben – und wie es am Ende ausgeht, ist nicht vorherzusehen.

Permanentes Impfzentrum

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) will ein dauerhaftes Corona-Impfzentrum für Potsdam etablieren, das mindestens zwei Jahre bestand haben und zentrale Anlaufstelle für alle Impfwilligen in Potsdam sein soll. Weil der Vorschlag erst am Montag öffentlich wurde und den Fraktionen vorgestellt worden ist, wird die Idee als Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung gesetzt. Besonders dringend ist der Antrag, weil möglichst schnell mit der Umsetzung begonnen werden soll. Und weil es allein wegen der längerfristigen Nutzung einer Immobilie auch um viel Geld geht, müssen die Stadtverordneten entscheiden, ob sie hinter dem Vorschlag stehen.

Potsdamer Haushalt 2022

Der städtische Haushalt für das Jahr 2022 wird eingebracht. Der über Monate mit den Geschäftsbereichen abgestimmte Plan von Kämmerer Burkhard Exner (SPD) sieht ein Defizit von 27 Millionen Euro vor. Durch die Corona-Pandemie sind nicht nur viele zusätzliche Ausgaben angefallen – auch die Steuereinnahmen sind in Potsdam durch die eingeschränkte Wirtschaft stark eingebrochen. Doch die wichtigen Investitionsvorhaben, etwa im Schul- und Kitabau, in der IT-Infrastruktur oder im öffentlichen Nahverkehr, sowie die bessere Bezahlung der Mitarbeiter am städtischen Ernst-von-Bergmann-Klinikum, sollen unbedingt beibehalten werden. Dafür will der Kämmerer auf Rücklagen zurückgreifen.

„Potsdam-Bonus“ für Mieter

Wer bekommt eine städtische Wohnung und wer nicht? Die Pro Potsdam und die Verwaltung schlagen ein Punktesystem vor, den sogenannten „Potsdam-Bonus“. Wer Kinder hat, Angehörige pflegt, weniger verdient oder schon ein paar Jahre in Potsdam lebt oder arbeitet, würde bevorzugt eine Wohnung bekommen. Noch stehen die endgültigen Kriterien nicht fest, doch jetzt sollen die Stadtverordneten mit einem Beschluss den Weg frei dafür machen, dass die pro Potsdam bereits ab Januar in einer Pilotphase die neue Richtlinie bei einem Teil ihrer Wohnungsvergaben erprobt.

Bürgerbefragung zum Rechenzentrum

Die Debatte zur Zukunft des Rechenzentrums neben dem Turm der Garnisonkirche polarisiert die Stadt. Verschiedene Initiativen streiten sich lautstark und ringen um Deutungshoheit. Doch wie denkt die Mehrheit der Potsdamer wirklich darüber? Die Linken willen Klarheit schaffen und beantragen an diesem Mittwoch eine Bürgerbefragung zum Rechenzentrum und der Garnisonkirche, damit die Potsdamer auf breiter Basis in die endgültige Entscheidung einbezogen werden. Der Antrag sieht vor, dass der Oberbürgermeister bis Januar einen Vorschlag für eine solche Befragung unterbreitet. Die Linken wollen einen Sofortbeschluss – damit ist eine Debatte vorprogrammiert.

Libeskind-Projekt in der Medienstadt

Der erste Entwurf des New Yorker Architekten Daniel Libeskind für ein hoch aufragendes Gewerbezentrum in der Medienstadt Babelsberg ist nun öffentlich. Doch weil die Politik einen Architektenwettbewerb bislang ablehnt, hat die Verwaltung nun ein sogenanntes Werkstattverfahren vorgeschlagen. Darin soll der Entwurf genauer geprüft und weiterentwickelt werden. Auch die Frage der maximalen Gebäudehöhe wird dort betrachtet. Am Mittwoch wird das Werkstattverfahren vorgestellt und voraussichtlich in die Fachausschüsse überwiesen.

Von Peter Degener