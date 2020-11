Luftschiffhafen

Die Potsdamer Stadtverordneten tagen am Mittwoch erstmals in ihrer Geschichte in der MBS-Arena am Luftschiffhafen. Wir berichten ab 15 Uhr live.

Mehr als 160 Tagesordnungspunkte

Auf der öffentlichen Tagesordnung stehen mehr als 160 Einzelpunkte, darunter 25 kleine und eine große Anfrage und der Bericht des Oberbürgermeisters.

Anzeige

Unter den rund 50 Wiedervorlagen sind die Top 20 des Bürgerhaushaltes für 2020/21, über die ohne Diskussion abgestimmt werden soll. Hinzu kommen etwa 65 neue Anträge von Verwaltung und Fraktionen, sowie knapp 20 Mitteilungsvorlagen.

Zur Galerie Erstmals tagen die Potsdamer Stadtverordneten in der MBS-Arena am Luftschiffhafen. Am Mittwochvormittag wurde die Halle eingerichtet. Hier einige Bilder vom Aufbau.

Elf Anträge aus dem ländlichen Norden thematisieren eine „Qualitätsverbesserung in der Zusammenarbeit der Landeshauptstadt mit den Ortsbeiräten“.

Auf Empfehlung des Ältestenrates sollen fast alle Neuanträge per Konsensliste ohne Debatte in die Ausschüsse überwiesen werden. Dasselbe betrifft auch die Anträge der Ortsbeiräte. Der Vorschlag muss allerdings noch vom Plenum bestätigt werden.

Eingeschweißte Mikrofone

In der MBS-Arena gelten die üblichen Verhaltensregeln. Im Saal ist Nase-Mund-Bedeckung Pflicht, die nur am Platz abgenommen werden darf.

Die Mikrofone sind eingeschweißt, Redner sind angehalten, sie nach der Benutzung mit bereitgestelltem Desinfektionsmittel zu reinigen.

Die Sitzung beginnt um 15 Uhr. Eine Pause ist nach MAZ-Informationen nicht vorgesehen.

Lesen Sie auch

MBS-Arena als neuer Tagungsort

Die MBS-Arena mit ihren 2500 Zuschauerplätzen ist nach dem Plenarsaal im Rathaus, dem Havelsaal der Industrie- und Handelskammer und dem Großen Hörsaal der Universität Potsdam am Griebnitzsee in diesem Jahr bereits der vierte Tagungsort.

Der Hörsaal in Babelsberg stand nach Auskunft von Stadtpräsident Pete Heuer ( SPD) nicht mehr zur Verfügung, weil die Universität ihren Präsenzbetrieb wieder aufgenommen hat.

Von Volker Oelschläger