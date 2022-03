Saatguttauschbörse für Potsdams Hobby- und Profigärtner: Giersch statt Geranien

Potsdam West

Beim Berliner Aal gerät Wanda Born ins Schwärmen. „Die Sorte stammt von 1878, so etwas werde ich nie im Baumarkt finden“, sagt sie. Der Berliner Aal ist eine Gurkensorte, schmackhaft und robust – und ein Renner auf der Saatguttauschbörse im Nachbarschaftstreff Lottenhof in Potsdam West.

Alte Sorten im Pflanztopf

Hobbygärtner treffen hier auf Profis wie Wanda Born. Die promovierte Agrarökologin ist Geschäftsführerin der Potsdamer Werkstatt für Biodiversität Daucum. Alte, selten gewordene Obst- und Gemüsesorten sind ihre Leidenschaft. „Alte Sorten haben eine genetische Vielfalt, die unbedingt erhalten werden muss“, sagt Wanda Born, „denn allein die Formen- und Geschmacksvielfalt ist faszinierend. Das ist ein Kulturgut und ganz anders als Obst und Gemüse im Supermarkt, wo es vordergründig um Ertrag und Haltbarkeit geht.“ Sie verkauft selten gewordenes Saatgut, Cornelia Cubasch greift gern zu.

Die Hobbygärtnerin ist für die alten Sorten in den Lottenhof gekommen. „Ich habe erst kürzlich darüber nachgedacht, was eigentlich mein Ziel beim Gärtnern ist“, verrät sie, „und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich einen schönen Naturgarten für uns und unseren Enkel möchte. Wir wollen sehen, was blüht, was kriecht und fliegt, das ist herrlich.“ In ihrem Hausgarten nahe dem Griebnitzsee baut Cornelia Cubasch Tomaten an, Gurken, reihenweise Kräuter und beobachtet, was daraus wird, wie es sich weiter ausbreitet. „Am besten kommt, was sich selbst aussät“, ist die Rentnerin überzeugt. Acht Tütchen mit Pflanzensaat – drei Sorten Tomaten, ein Salat mit dem klingenden Namen „Bunte Forelle“ Buchweizen, blaue Bohnen – wandern dennoch in die Tasche.

Nachhaltigkeit und Biodiversität

Cornelia Cubasch hat auch selbst Sämereien mitgebracht, die sich jeder einfach mitnehmen kann, Targetis und Silberblatt wachsen überall, sagt sie. „Mir ist Nachhaltigkeit wichtig, auch eine gewisse Biodiversität“, sagt Cornelia Cubasch und rückt die Tütchen mit den Samen zurecht. Auf dem selben Tisch liegen die Chilisamen von Miriam Liebert. „Die kommen immer, sie brauchen nicht viel Platz und man kann sie toll verschenken“, sagt die Geoökologin. Sie ist gleichzeitig Hobbygärtnerin und Profi, beackert Balkon und Schrebergarten und arbeitet freiberuflich an Schulen, um Kindern die Biodiversität nahezubringen. „Mir geht es darum, Essen erlebbar zu machen, auch zu zeigen, wo Gemüse herkommt und was es da für eine Vielfalt gibt“, sagt sie.

Die Ringelblume, die essbar ist, aber auch als Ölpflanze und für Tee genutzt werden kann, hat Miriam Liebert mitgebracht, außerdem Blumensamen. „Wenn das Silberblatt blüht, sieht es fast aus wie eine Orchidee, oder hier, Seifenkraut, da kann man die Wurzeln zum Händewaschen nutzen“, sagt sie. Färberwaid, Leimkraut, Rettich- und Maracujasamen, Giersch und Borretsch – die Tauschbörse lässt keine Wünsche offen. Natürlich mache das Gärtnern Arbeit, das geben die Hobby- und Profipflanzer zu. „Wir wollen uns ja nicht selbst versorgen, es ist und bleibt ein Hobby“, sagt Cornelia Cubasch, als sie ihre neuen Saatenschätze in der Tasche verstaut. „Wenn wir dabei etwas für den Naturschutz tun können, ist es doch umso besser.“

Keine Autarkie, sondern bienenfreundliche Kräuter statt langweiliger Geranien, das ist ihr Credo. „Wir versuchen auch mal wieder, Kartoffeln anzubauen, aber am Ende gehen wir nur in den Garten, wenn wir Lust darauf haben.“

Von Saskia Kirf