Groß Glienicke

Neue Geländer aus Holz versperren seit Sonnabend, 16. April, in Groß Glienicke den Zugang zum Sacrower See. Freiwillige Helfer aus dem Potsdamer Ortsteil, dem Gemeindeteil Sacrow sowie dem benachbarten Berliner Ortsteil Kladow errichteten entlang des Schilfgürtels im Norden des Gewässers Barrieren. Die Mitglieder des Groß Glienicker Ortsbeirates haben zu dem Arbeitseinsatz aufgerufen.

Hintergrund ist, dass Spaziergänger immer wieder die Wege verlassen, um durch den Schilfgürtel zum Ufer zu gelangen. „Damit werden die Vögel gestört, die dort brüten“, erklärt Birgit Malik, die stellvertretende Ortsvorsteherin in Groß Glienicke, den Grund für das Zutrittsverbot. Weil es sich bei dem gesamten Gebiet um ein Naturschutzgebiet handelt, ist das Baden lediglich an den zwei Zugängen zu See geduldet, erläutert Malik weiter. Das Nutzen von Kajaks oder Stehpaddelbrettern ist auf dem See zudem gänzlich verboten, damit Vögel nicht aufgeschreckt werden.

Das Ziel des Arbeitseinsatzes ist es, Menschen mit dem Holzgeländer daran zu erinnern, dass der Zugang zum See durch den Schilfgürtel verboten ist. „Wir wollen aber keine Grenze, sondern eine optische Sperre bauen“, erklärte Alfred Hartung vom Sacrower Anglerverein. Hartung bohrte mit schwerem Gerät die Erdlöcher, in die anschließend die Holzpfähle für die Geländer gesteckt wurden. Wer die Barriere überschreiten wolle, schaffe dies sowieso, sagt Hartung. Deshalb wurden die einzelnen Elemente im Abstand von einem Meter in die Erde gesetzt. „Dann schaffen wir zudem mit weniger Material mehr Wegstecke“, sagte das Angelvereinsmitglied.

Sperre um gesamten Sacrower See ist das Ziel

Am Sonnabend sind die Sperren zunächst entlang des Forstweges „Im Königswald“ zwischen Groß Glienicke und dem Institut für Binnenfischerei errichtet worden. Am Ende soll die gesamte acht Kilometer lange Strecke rund um den Sacrower See mit einem Geländer umgeben sein.

Von Elke Kögler