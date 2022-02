Potsdam

Wer den Pferdehändler Kohlhaas spielt, schlägt sich herum mit dem kompletten Arsenal der deutschen Zeichensetzung, mit Sätzen, die sich spalten oder schachteln – das ist Sprachschulung für Fortgeschrittene. Sie nimmt das Personal auf einer Bühne derart in die Mangel, dass dem Ensemble wenig Freiraum bleibt für Spiel oder Bewegung, denn diesen Mann rhetorisch in den Griff zu kriegen, ist eine Zumutung. Eine der schönsten, die es in der Literatur gibt. Während der Schulzeit mag man das noch anders sehen, denn Kohlhaas ist die Gegenthese zu Whatsapp. Wahrscheinlich stürzt Whatsapp umgehend ab, wenn man dort einen Kohlhaas-Satz verschickt.

Wenn wir uns darüber einig sind, dass Kohlhaas textlich eine Art von Ringkampf darstellt, trifft es sich rein künstlerisch ganz gut, dass auch die Pandemie uns an die Grenze führt und manchmal Wut freisetzt, wie es dem Kohlhaas sehr vertraut ist. Dieser Mann ist Brandenburger, so hat Kleist ihn geschaffen, denn auch Kleist lebte in Brandenburg (und das nur nebenbei, er hat sich knappe zehn Kilometer östlich vom Potsdamer Hans-Otto-Theater am Kleinen Wannsee erschossen). Michael Kohlhaas ist ein Wutbürger, er verbeißt sich in sein „Recht“, er hadert mit dem Staatsversagen, sein Furor rutscht in ein Extrem, er sucht sich das nicht aus, es „unterläuft“ ihm. Ja, das kennen wir. Und darum scheint der Kohlhaas ein ersehntes Stück zu sein im Februar 2022, einer Zeit des Ausnahmezustands: In der Premiere am Freitag im Hans-Otto-Theater mussten die Gäste ihre Maske aufbehalten, es duften nicht viele Karten verkauften werden.

Sätze aus der Krankenakte

Ist dieser Kohlhaas eigentlich ein Held, ein Platzhalter für unsere eigene Krise? In der zwei Stunden langen Inszenierung von Christoph Mehler trägt er schwarz, er redet zu Beginn so ruhig, als sei das eine Schachpartie. Nichts überstürzen, jeden Zug bedenken. Doch schwarz heißt eben auch, dass man im Hintertreffen liegt, denn Weiß beginnt beim Schach. Die kulissenfreie Bühne schickt uns schnell in einen Tunnelblick, es weht hier Nebel über das Parkett, als würden gleich die Hexen aus dem Moor auftauchen, wie bei Shakespears „Macbeth“. Regisseur Mehler hat sich entschieden, eine Krankengeschichte zu erzählen, eine Psychose aufzutischen – er weigert sich jedoch, sie auszuleuchten. Das darf man beim Wort nehmen, denn das Stück bleibt visuell so dunkel, dass es auch zur szenischen Lesung taugt. Es passiert rein körperlich nicht viel. Die Lautstärke ist hier der Maßstab, wer wütend ist, der schreit, wer resigniert, der wispert. Leider reicht das nicht, um sich auf Seelenkunde einzulassen.

Griff zur Selbstjustiz „Michael Kohlhaas“ ist eine Novelle von Heinrich von Kleist. Ein erstes Fragment erschien bereits in der Juniausgabe 1808 von Kleists Literaturzeitschrift „Phöbus“. In vollständiger Form wurde sie 1810 im ersten Band von Kleists Erzählungen veröffentlicht. Die Erzählung spielt in der Mitte des 16. Jahrhunderts und handelt vom Pferdehändler Michael Kohlhaas, der gegen ein Unrecht, das man ihm angetan hat, zur Selbstjustiz greift. Für die Bühne des Hans-Otto-Theaters wurde die Geschichte von Christoph Mehler bearbeitet. Weiter Vorstellungen am 5., 11., 12., 20., 25, 27. Februar und 5., 6., 9., 15., 18. März. Hans-Otto-Theater, Schiffbauergasse 11, 14467 Potsdam. Tickets unter 0331/98118.

Die Seele, sie wäre das Organ, um das es gehen muss an diesem Abend. Doch es geht um Pferde, die zwischenzeitlich an die Bühnenwand ganz hinter projiziert sind, einer der wenige Augenblicke, nahezu der einzige, an dem sich dieser Abend auf ein Inventar einlässt, das greifbar ist und sich nicht hinter Abstraktion versteckt. Ein Augenblick, der für Sekunden seinen schwarzen Mantel ablegt, fast hängt der Mantel wie ein Mantra über dem Ensemble: keine Facetten, durchgehend Bitterkeit, schwarze Galle spucken. Ein Lagebericht aus der Gummizelle. Wenn sich etwas regt, dann nicht das Personal, sondern die Bühne, die sich dreht, als sei das schon eine Erkenntnis, dass man, bei aller Emotion, am Ende nicht vom Fleck kommt.

Arne Lenk spielt diesen Kohlhaas, einen Rosshändler, der sich auf den Weg nach Sachsen macht, doch plötzlich einen Pass vorzeigen soll, wo bisher nie ein Pass verlangt war. Als Pfand muss er zwei Pferde hinterlassen. Als er sie wieder abholt, sind sie abgemagert, wurden ruinös für Arbeit eingespannt. Das soll er sich gefallen lassen? Kohlhaas sucht den Rechtsweg, denn er ist, so schreibt es Kleist, „einer der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit“. Die Gerichte sind gegängelt, zerfressen von Vetternwirtschaft und Willkür, denn Kohlhaas ist kein Mann der Gegenwart, Kleist hat ihn ins 16. Jahrhundert gesteckt.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ist dieser Kohlhaas nicht ein feuchter Traum für das Theater, obwohl er nicht mal auf der Bühne groß geworden ist, sondern in einer Erzählung steckt, die Thomas Mann „die vielleicht stärkste deutscher Sprache“ nannte? Kohlhaas zündet Städte an, um auf sein Recht zu pochen, er verliert die Frau in seinem Kampf um Anstand, sie wird getötet. Bibelzitate werden auf die Bühne projiziert, „Vergib deinen Feinden, auch denen, die dich hassen.“ Kohlhaas ist ein Glücksfall fürs Theater, er hat rein dramaturgisch fast die Dimension eines James Bond. Doch Arne Lenk muss wie ein Moderator in der Gegend stehen, träge wie im Gerichtsfilm, wo nichts Dynamisches geschieht, weil lediglich verhandelt wird und die Justiz das Sagen hat. Eine vertane Chance. Eine Knebelung der Lust am Spiel.

So wurde es ein musealer Abend. Eine Inszenierung ohne Zeitbezug, asketisch geprägt, frei von Ironie und bösem Witz. Sie hat sich in der Blase eingerichtet, unberührt von Gegenwart. Wer den Kohlhaas aber aus der Erzählung holt, um ihn auf die Bühne zu stellen, braucht dafür Motive, die erkennbar sind. Es sollte nicht bei jener reinen „Chronik“ bleiben, die Kleist geschrieben hat, man muss den Bühnen-Kohlhaas wachküssen, ihn befreien vom Trauma der Schullektüre – gerne mit persönlichen Fußnoten, nicht immer nur mit Gravität. Oder wenigstens mit ein paar Möbeln, um sich als Gast in diesem Abend einzurichten. Leider ist das am Hans-Otto-Theater nicht gelungen.

Von Lars Grote