Am 8. Mai startet die Weiße Flotte Potsdam in die Saison – zunächst aber nur mit zwei Schiffen im Linienverkehr zwischen dem Hafen Potsdam, Caputh Gemünde und Werder Insel. An den Wochenenden und Feiertagen wird es dann parallel zum ÖPNV mit Bus und Bahn auch eine Schiffsverbindung geben.

Schiffe als Alternative zu Bus und Bahn

Viermal am Tag pendeln die Schiffe. Da die Reederei weiterhin keine touristischen Rund- und Ausflugsfahrten anbieten darf, bietet sie wenigstens den Linienverkehr als luftige Alternative zu Bus und Bahn an. An Bord gelten Abstands- und Hygieneregeln sowie Maskenpflicht. Ein gastronomischer Service an Bord, wie sonst üblich, wird nicht angeboten.

Schon im vorigen Jahr startete die Reederei lediglich mit den beiden Wassertaxi-Linien in die Saison. Dabei war gerade zwei Monate zuvor mit der MS Schwielowsee das erste Elektro-Schiff in die Flotte aufgenommen worden. Später im Sommer durften alle Schiffe fahren. Doch blieben vor allem ausländische Touristen aus – eine katastrophale Saison.

