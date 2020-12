Der Apotheker war froh, Apotheker geworden zu sein, denn ein Apotheker musste zuweilen auch an Feiertagen arbeiten. Das sagte er seinem Vater natürlich nicht. Und auch nicht, dass sein Dienst erst um acht begann. „Eine meiner Angestellten am Heiligabend aus ihrer Familie zu reißen, hätte ich nicht über mich gebracht “, sagte er. „Das verstehst du doch?“

„Ja, ja“, sagte sein Vater. „Kommst du dann morgen vorbei? Vom Haus habe ich einen Stollen geschenkt bekommen, und Angehörige sind erlaubt.“

„Mal schauen, wie es mir nach dem Nachtdienst geht. Ich ruf dich auf jeden Fall an.“

Er legte auf und ging ins Bad, um sich zu rasieren. Alles in allem war das Telefonat recht glimpflich abgelaufen. Es ging ja auch nicht anders, Notdienst war Notdienst. Auch wenn dieser hier eigentlich der Apotheke im Marktcenter zugefallen wäre. Aber was tat man nicht alles für die Kollegen, damit sie im Kreise ihrer Lieben feiern konnten. So hatte er es auch Monika erklärt, und dass das Telefonieren für Senioren derzeit ohnehin die sicherste Kommunikationsform darstellte, worauf sie seine Reisetasche auf den Dachboden zurückgebracht und ihm ein Geschenk in die Hand gedrückt hatte. Dann war sie allein zu ihren Eltern gefahren.

Geschenketausch: Schachbuch gegen Pflegeset

Um kurz vor acht löste er seine jüngste Angestellte ab. Sie saß bereits auf gepackten Koffern, wenn man den mit Päckchen überfüllten Korb zu ihren Füßen so nennen durfte. Auf zur Materialschlacht, dachte er, und packte seine Tasche aus: Eine Dose Kartoffelsalat, eine Packung Wiener Würstchen, Dr. Euwes Buch der Schacheröffnungen und seinen Laptop. Das Buch war Monikas Geschenk gewesen und hatte eine Mischung aus Freude und schlechtem Gewissen ausgelöst. Freude, weil er vor einigen Monaten seine Leidenschaft für das Schachspiel wiederbelebt hatte. Seitdem spielte er am Computer gegen wechselnde Partner aus allen Erdwinkeln, die sich Jim, Ferenc oder Klaus nannten. Das schlechte Gewissen rührte von seinem Gegengeschenk her. Er hatte Monika ein Set mit Pflegeprodukten aus seiner Apotheke in den Koffer gelegt.

In der ersten Dienststunde passierte nichts, abgesehen von einem Streit vor der Apotheke. Der Apotheker spähte aus dem Schaufenster und sah zwei Männer mit Bierflaschen, die aufeinander einbrüllten, während eine Frau sie davon abzuhalten suchte, die Flaschen als Waffen zu benutzen. Dass öffentliches Trinken seit zwei Wochen verboten war, schien die beiden nicht zu stören. Im Schimmer der Lichterketten, die die Fußgängerzone überzogen und der Laterne vor der Apotheke, haftete der Szene beinahe etwas Poetisches an, fand der Apotheker und überlegte, ob er die Polizei rufen sollte. Doch noch bevor er damit fertig war, zogen die drei weiter.

Autorin schreibt auch Krimis Christine Anlauff (49) lebt in Potsdam und arbeitet tageweise in einer Kiezbuchhandlung in Potsdam-West. Sie studierte nach einer Ausbildung zur Buchhändlerin Archäologie, Geschichte und Literaturwissenschaft in Berlin und Potsdam. Im Jahr 2005 erschien ihr Debütroman „Good morning Lehnitz“, der von einer Abiturklasse in einer NVA-Kaserne während der Wende erzählt. Ihr Roman „Frühlingsschimmern“ ist die Vorgeschichte dazu, welche 2019 als Hörbuch bei Audible erschien. Anlauff hat mehrere Krimis geschrieben, so die Katzen-Krimi-Reihe um den Kater Serrano, für die sie mit dem Deutschen Katzenkrimipreis des Börsenblattes ausgezeichnet wurde.

Besuch von der Polizei

Erleichtert kehrte er zu seinem Buch zurück und versenkte sich in Dr. Euwes Ausführungen zum Damengambit. Um neun kochte er sich in die Teeküche zwei Würstchen. Er war gerade beim ersten, als die Notklingel läutete. Vor der Tür stand ein maskierter Polizist. Erschrocken fummelte der Apotheker seinen Mundschutz aus der Hosentasche. „Sie sind schon weg. Und so dramatisch war es auch nicht.“

„Was?“, fragte der Polizist.

Erst jetzt fiel dem Apotheker ein, dass er die Polizei gar nicht gerufen hatte. Er winkte ab. „Wie kann ich helfen?“

„Ich brauche ein Geschenk für meine Mutter“, sagte der Polizist. „Bis eben war ich im Dienst. Und da Sie, meiner App nach, heute Abend Not … “

„Verstehe“, sagte der Apotheker, „einen Moment.“

Er drehte eine Runde durch den Verkaufsraum und pickte drei Geschenksets vom Tisch mit den Weihnachtsangeboten. „Dies hier“, sagte er und hielt sie dem Polizisten entgegen, „ist ein Pflegeprogramm für die Füße, hier eins für die Hände und dies:“ Er hob das Set, das er Monika geschenkt hatte, „eins für den ganzen Körper. Badeöl, Körperlotion und Gesichtscreme, alles mit dezentem Vanilleduft.“

Notfall: Die Pflaster sind alle

Der Polizist entschied sich für das Monika-Set und dankte ihm so überschwänglich, dass der Apotheker sich für einen Moment wie der Weihnachtsmann fühlte. Dann las er weiter und machte sich nebenher Notizen für eine Variante der Katalanischen Eröffnung. Gegen zehn klingelte ein Mann, der sich beim Tranchieren der Gans mit dem neuen japanischen Messer in die Hand geschnitten – und sämtliche verfügbaren Pflaster bereits durchgeblutet hatte. Der Apotheker verarztete ihn mit einem blutstillenden Spray, verband die Hand und gab dem Patienten zur Sicherheit noch Kompressen und Mullbinden mit.

Kaum war er weg, kam eine junge Frau. Ihre zweijährige Tochter hatte dem Weihnachtsmann anlässlich der Bescherung ihren Schnuller überlassen. Soweit so gut, aber nun konnte sie nicht einschlafen und steigerte sich in eine Schreiorgie hinein. Der Apotheker verkaufte der Frau zwei neue Schnuller, was sie sichtlich beruhigte.

Danach lauschte er dem Zehn-Uhr-Läuten der Peter und Paul Kirche und klappte seinen Laptop auf, um zu ergründen, ob irgendwo in der Welt jemand einen Schachpartner suchte. Er fand einen Adam aus Russland, offerierte ihm eine Partie und wurde zehn Minuten später durch das Schrillen der Klingel aus seiner Katalanischen Eröffnung gerissen. Vor der Tür stand ein älterer Herr, den der Apotheker kannte. Er wohnte in der Nachbarschaft und kam mindestens einmal pro Woche in die Apotheke. „Bitte?“, fragte er.

„Guten Abend. Ich hätte gerne eine Flasche Sanddornsaft.“

„Dies ist eine Notapotheke“, sagte der Apotheker.

Nächster Notfall: Sanddornpunsch

„Dies ist ein Notfall. Ohne Sanddorn kann ich keinen Sanddornpunsch machen. Und anderen Punsch bekomme ich nicht hinunter.“

Warum haben Sie dann nicht früher welchen gekauft, lag dem Apotheker auf der Zunge, schluckte es jedoch hinunter. „Sie wissen, dass die Notdienstgebühr 2,50 Euro beträgt?“

„Ist recht“, sagte der Alte und „herzlichen Dank“, als er den Saft entgegen nahm. Er reichte dem Apotheker einen Zehner. „Der Rest ist für Sie. Wie lange müssen Sie denn hier ausharren?“

„Bis acht Uhr morgens“, sagte der Apotheker. „Frohe Weihnachten!“

Der Alte riss die Augen auf. „Die ganze Nacht hindurch?!“

„Das macht nichts. Auf diese Weise habe ich Zeit zum Schachspielen. Wenn Sie mich jetzt…“

„Dann haben Sie also Gesellschaft hier?“, fragte der Alte und schielte an ihm vorbei.

„Nein. Ich spiele am Computer.“

„Ach so.“ Der Alte nickte, als wären Computer lästige Bekannte, denen man leider ständig über den Weg lief.

Schachspieler unter sich

„Ich war seinerzeit auch nicht schlecht“, sagte er. „In den Siebzigern sogar mal Kreismeister. Später hab ich einen Schachclub an der Schule meiner Tochter geleitet. Und manchmal kamen Kollegen auf eine Partie vorbei. Sind inzwischen alle hinüber, und meine Tochter lebt in Münster. Ich hatte gehofft, dass wir es zu Weihnachten auf ein Spiel schaffen, aber….“ Der Alte deutete auf seine Maske. „Sie will mich nicht gefährden, sagt sie.“

„Das ist traurig, aber verständlich“, entgegnete der Apotheker. „Was die Geselligkeit betrifft, müssen wir ja alle Abstriche machen in diesem Jahr.“

„Natürlich“, sagte der Alte in demselben Ton, in dem sein Vater „Ja, ja“, gesagt hatte. „Haben Sie übrigens schon einmal Sanddornpunsch getrunken?“

„Nein“, antwortete der Apotheker verdutzt.

„Oh! Das ist aber ein markantes Versäumnis. Vielen Dank für Ihre Güte.“

Sehnsucht nach Schnee

Verrückter Greis, dachte der Apotheker, als er die Tür schloss. Klingelt am Heiligabend wegen einer Flasche Saft an der Notapotheke! Oder war es gar nicht um den Saft gegangen? Was ihn unangenehm an das Telefonat mit seinem Vater erinnerte. Er tastete nach dem Handy. Nein, sein Vater schlief sicher schon. Beim Blick auf den Laptop stellte er fest, dass der Russe Adam das Spiel verlassen hatte. Man konnte es ihm nicht verdenken.

Der Apotheker sah aus dem Fenster. Aus irgendeinem Grund wünschte er sich plötzlich Schnee. Schnee besaß die Eigenschaft, die Welt und alles was darinnen war, abzumildern, also auch die Gedanken. Der Bildschirm meldete einen neuen Spieler. Ein Douglas aus England. Der Apotheker angelte zwei Tüten Gummibärchen aus dem Fach mit den Werbegeschenken, aß sie auf und überlegte, ob er es mit Douglas versuchen sollte, da klingelte es.

Der alte Mann klingelt an der Nachtapotheke. Quelle: Irina Grettschak

„Entschuldigen Sie, dass ich nochmals störe“, sagte der Alte und schwenkte eine Thermoskanne. „Aber es lässt mir keine Ruhe, dass Sie noch nie Sanddornpunsch probiert haben. Hätten Sie vielleicht ein Trinkgefäß da?“ Trotz der Maske, sah der Apotheker, dass er lächelte.

„Warten Sie“, stammelte er, und wollte die Tür schließen, um eine Tasse zu holen, als sein Blick auf eine flache Holzkiste unter dem anderen Arm des Alten fiel. „Ist es das, was ich vermute?“, fragte er. Der Alte hob die Brauen und blickte auf die Kiste, als sähe er sie zum ersten Mal.

„Ach. Ja, ich dachte nur, falls Sie zufällig Lust auf ein richtiges Spiel hätten…“

Der Apotheker seufzte. „Kommen Sie rein. Aber nur eine Partie.“ Zu seiner Verwunderung stellte er fest, dass ihm die Worte ziemlich leicht über die Lippen kamen und er im Geist bereits den ersten Zug der Katalanischen Eröffnung machte. Und als er sich eine Viertelstunde später Sanddornpunsch nachfüllte, fragte er sich, ob sein Vater dieses köstliche Getränk schon einmal genossen hatte. Falls nicht, musste er diesem Mangel morgen dringend abhelfen!

Von Christine Anlauff