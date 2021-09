Potsdam

Der Tag danach ist besonders spannend. Vor wenigen Stunden sind die E-Mailings an Tausende von Werbekunden der MAZ rausgegangen, in denen ein neues Sonderprodukt der Märkischen Allgemeinen angekündigt wurde, und jetzt laufen die ersten Reaktionen ein. Konkrete Nachfragen zu Anzeigenangeboten, zu speziellen Formaten, zu regionalen und lokalen Reichweiten. Oder auch einfach nur eine schnelle Meinung. „Zu unserem Produkt Mut.Macher zum Beispiel schrieb uns ein Kunde, dass er das Format ‚phänomenal‘ finde“, erzählt Sandra Kozian. Sie ist Projektmanagerin im Team des Verkaufsmarketings der MAZ und sorgt unter anderem dafür, dass die Kunden auf ihre Nachfragen schnell eine Antwort bekommen. Zu ihren Aufgaben gehört es aber auch, Projekte wie den „Mut.Macher“ vorzubereiten.

Die ersten beiden Fragen, die sich Projektmanager wie Sandra Kozian stellen, lauten: Was ist marktrelevant? Und: Was interessiert die Leser? Für die Antworten werden sowohl Mediaanalysen ausgewertet als auch die Erfahrungen der Mediaberater der MAZ einbezogen, die in engem Austausch mit regionalen Unternehmen und mit Kommunen stehen. So entstehen Ideen für Sonderveröffentlichungen zu Themen wie Logistik oder „Sommer in Brandenburg“ oder eben Mut.Macher. Im Verkaufsmarketing geht es darum, „für die Kunden den maximalen Werbeerfolg über unser Medium zu erreichen“, erklärt die 42-jährige Projektmanagerin. Wenn sie von „unserem Medium“ spricht, steht längst nicht mehr nur die gedruckte Verlagsbeilage im Fokus: „Wir denken immer digital.“

Digitale Werbeangebote sind gefragt

Das Werbeverhalten vieler Kunden verschiebe sich in Richtung der digitalen Angebote oder aber das Digitale wird als zusätzliche Reichweite genutzt, erläutert Sandra Kozian. Die Experten sprechen in diesem Zusammenhang von „crossmedialer Vermarktung“. Das heißt, es geht um Werbung auf Print- und Online-Kanälen. Somit sind bei der Markteinführung neuer Projekte Argumente wie diese sehr wichtig: Über ihre Internetseite maz-online.de erreicht die Märkische Allgemeine in jedem Monat 1,4 Millionen Unique User. In Kombination mit dem Tageszeitungsnetzwerk der Madsack Mediengruppe, zu der die MAZ gehört, ist maz-online.de das reichweitenstärkste Online-Nachrichtenportal in Brandenburg. Auf Facebook hat die MAZ mehr als 100 000 Follower. Und mit ihrer gedruckten Zeitung erreicht die MAZ rund 330 000 Leser – an jedem einzelnen Erscheinungstag.

Für all diese Kanäle und ebenso für Mediaboxen, die mit Inhalten der MAZ bespielt werden, entwickelt das Verkaufsmarketing Werbeformate, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden. Gemeinsam mit der Online-Abteilung des Hauses werden zum Beispiel Werbekampagnen gestaltet und auf Facebook gepostet. Auch für Kunden, die keinen eigenen Account haben. Und egal, welches digitale Format der Kunde wählt: Es ist auch für die Ansicht auf dem Smartphone optimiert.

„Kein Tag ist wie der andere“

Sandra Kozian ist diejenige, die die Preise für die Werbung kalkuliert. Dabei geht es sowohl um den Aufwand für Online-Werbung als auch um die Kosten für Papier, Farbe und Druck einer Verlagsbeilage. Die Projektmanagerin muss mit vielen Fachabteilungen zusammenarbeiten, um alle nötigen Informationen zu bekommen und den Bearbeitungsstand eines Projektes verfolgen zu können: Steht der Drucktermin? Wie läuft der Anzeigenverkauf? Ist das Material für die Gestaltung der Werbeformate komplett?

Gerade das schätzt Sandra Kozian an ihrem Beruf. „Kein Tag ist wie der andere. Es gibt immer neue Aufgaben.“ Und lachend ergänzt sie: „Man wird nie dümmer.“ Sandra Kozian stammt aus Freyenstein, einem Ortsteil der Stadt Wittstock/Dosse, und hat 1998 bei der MAZ eine Ausbildung zur Verlagskauffrau gemacht. Eigentlich wollte sie ja nie einen bloßen Bürojob machen. Aber beim Durchblättern einer Infobroschüre im Berufsinformationszentrum weckte der Vorschlag „Verlagskauffrau“ ihr Interesse und ihre Neugier. „Ich bin eh ein kontaktfreudiger Mensch“, sagt sie. Den Dosse-Kurier der MAZ habe sie damals schon von vorn bis hinten durchgelesen. Der logische Schluss: Verlagskauffrau bei der MAZ. Für die Projektmanagerin im Verkaufsmarketing ist es bis heute ein spannender Beruf. „Und es ist immer noch meine MAZ“, betont sie.

Die Büroarbeit ist digitaler und mobiler

Natürlich hat sich viel geändert. Nicht nur die Werbung ist digitaler unterwegs. Durch die Corona-Pandemie ist auch die Büroarbeit digitaler und vor allem mobiler geworden. Früher wurden Sitzungen anberaumt und ein Konferenzraum dafür gebucht. „Heute“, sagt Sandra Kozian, „können wir per Videokonferenz alle nötigen Gesprächspartner schnell zusammenholen“.

Die Mutter von drei Kindern hat dabei auch die Vorzüge des Homeoffice schätzen gelernt. Beruf und Familie würden sich so besser koordinieren lassen. Allerdings möchte die Projektmanagerin keinesfalls komplett auf die Tage im Büro verzichten. Denn ein kleiner direkter Schwatz mit den Kollegen müsse schon sein. Einen Austausch in größerer Runde gibt es zum Abschluss eines Projektes. Dann wird ausgewertet, wie das Thema einer Sonderveröffentlichung von den Kunden angenommen wurde. Welche Formate besonders oft gewählt wurden. Welche Wünsche die Kunden geäußert haben. Das sind wichtige Informationen fürs nächste Projekt. Es gebe nie einen Stillstand, sagt Sandra Kozian. „Es kommen immer wieder neue Ideen.“

Von Ute Sommer