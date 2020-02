Gusseiserne Turm-Wendeltreppe war im 19. Jahrhundert der letzte Schrei

Sanssouci

Es ist ein Kreuz mit dem Kreuz: Normalerweise fristet die einstige Zierde des Turms der Friedenskirche ein ziemlich unterbelichtetes Dasein in einer schwer zugänglichen Ecke des Komplexes. Weil es abzubrechen drohte, hatte man das Kreuz vor drei Jahren abnehmen müssen und sicher verstaut. Am Sonnabend jedoch erblickte das imposante, mehr als mannshohe Symbol ausnahmsweise wieder das Tageslicht. Pfarrer Simon Kuntze und Friedenskirchen-Kantor Johannes Lang trugen das kunstvolle Gebilde hinaus auf den fast frühlingshaften, sonnenbeschienen Vorplatz. Auch SPD-Politikerin Klara Geywitz – sie ist eine Schirmherrin der Friendenskirchen-Sanierung – legte dabei mit Hand an.

SPD-Politikerin Klara Geywitz, Pfarrer Simon Kuntze (vorne) und Kantor Johannes Lang tragen das Kreuz der Friedenskirche. Quelle: varvara Smirnova

Zuvor hatte sie sich vom Fortschritt der Arbeiten überzeugen können – inklusive den sanierten Seitendächern und dem fertig restaurierten Apsismosaik aus dem 13. Jahrhundert, das der Kirchenerbauer Friedrich Wilhelm IV. in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf dem Schiffsweg aus einem venezianischen Gotteshaus nach Potsdam bringen ließ. Das restaurierte Mosaik ist einer der Meilensteine in der Kirchensanierung.

Das Apsismosaik stammt aus einer venezianischen Kirche. Es wurde im 13. Jahrhundert angefertigt. Quelle: Karim Saab

Doch nun gilt es, den nächsten großen Brocken zu stemmen: die Arbeiten am gefährlich maroden Campanile. „Ich finde es ganz wunderbar, dass das Mosaik jetzt fertig ist – aber wir brauchen noch sehr viel Geld, damit das Kreuz wieder auf die Spitze des Turms kommt“, erklärte Geywitz am Sonnabend. Nächstes Etappenziel ist die Sponsorensuche; die Schirmherrin ist da zuversichtlich: „Es gibt genug Leute in Potsdam, die man dann auch für eine noch existierende Kirche begeistern kann.“ Etwa vier Millionen Euro werden die Arbeiten am Kirchturm wohl kosten, schätzt Pfarrer Kuntze, der auch Vorsitzender im Bauverein der Kirche ist.

Pfarrer Simon Kuntze (vorne) und Kantor Johannes Lang auf der gusseisernen Wendeltreppe. Quelle: Varvara Smirnova

Architektonisch stellt der Campanile ein wunderschönes Chamäleon dar: Von außen mutet er wie ein altes italienisches Bauwerk an. Das „Innenleben“ war zur Erbauungszeit aber absolut modern. Eine prachtvolle Wendeltreppe schraubt sich empor – nicht aus Stein, sondern aus Gusseisen. Kuntze: „Damals war es etwas Besonderes, diese gusseiserne Konstruktion einzubauen. Für eine Kirche in Berlin-Brandenburg ist das vielleicht sogar einzigartig.“ Bei der Turmbesteigung am Sonnabend wurde allerdings schnell deutlich: Das Meisterwerk ist mittlerweile schon ziemlich altersschwach. „Hier kann man die Korrosionsschäden deutlich sehen“, zeigte Kantor Lang beim Aufstieg die Spuren der Jahrzehnte.

Schäden an der gusseisernen Treppe. Quelle: Varvara Smirnova

Vom Grünspan überzogen sind auch die vier mächtigen Glocken – auch sie sind einer Rarität. Die Schwergewichte mit den lateinischen Namen Gratia, Clementia, Pax und Gloria (Dank, Gnade, Friede und Ruhm) sind nicht mehr nur in Sanssouci zu hören, sondern weltweit. Seit wenigen Wochen sind sie nämlich auf einer „klingenden Glockenlandkarte“ im Internet (www.createsoundscape.de) verzeichnet. Das Projekt wurde im europäischen Kulturerbejahr 2018/19 gestartet mit dem Ziel, alle Glocken in Deutschland in der Landkarte ihr Geläut ertönen zu lassen.

Der Potsdamer Beitrag entstand im Rahmen eines Projektes der Konfirmanden der Friedenskirche, die sich im Advent 2019 mit den Glocken der beschäftigten. Pfarrer Kuntze: „Das Geläut im Campanile wurde per Seilzug betätigt; dabei wurden spezielle Tonaufnahmen gemacht. Zum Klang der Glocken haben wir Friedenstauben aus Papier fliegen lassen, um die Friedensbotschaft unserer Kirche auch sichtbar zu machen.“

Pfarrer Simon Kuntze bestieg gemeinsam mit Konfirmanden den Glockenturm und betätigte per Hand den Glockenzug. Quelle: Privat

Was viele nicht wissen: Im Kirchturm hängt immer noch das Geläut aus der Erbauungszeit, das 1849 von Johann Carl Hackenschmidt aus Bronze angefertigt wurde. Die kleinste Glocke wiegt 110 Kilo, die größte 870 Kilo. Dass überhaupt noch ein originales Geläut erklingt, ist keine Selbstverständlichkeit – beinahe wäre es zum Kriegsopfer geworden. Das sprichwörtlich letzte Stündlein hatte beinahe geschlagen, als drei der vier Glocken 1917 und 1944 abgehängt wurden, berichtet Kantor Lang, der auch Glockensachverständiger ist: „Sie sollten für die Rüstungsproduktion eingeschmolzen werden.“ Wie durch ein Wunder kam es dann jedoch anders. Die Glocken bekamen wieder ihren angestammten Platz im Turm. Wie das Wunder gelang, ist bis heute nicht bekannt.

Eine der Glocken im Turm der Friedenskirche. Quelle: Varvara Smirnova

Von Ildiko Röd