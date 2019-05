Potsdam

Der Terminkalender des niederländischen Königspaars ist dicht gefüllt: Ihr Besuch in Potsdam an diesem Mittwoch beginnt mit einem Empfang in der Potsdamer Staatskanzlei durch Ministerpräsident Woidke. Danach geht es hinüber zum Wissenschaftspark Albert Einstein, in die Medienstadt Babelsberg und später nach Sanssouci. MAZ berichtet im Liveticker:

Polizeiführung Andreas Wimmer und (r.) und der Leiter der Führungsgruppe, Steffen Raschack, besprechen die Fahrtroute der Kolonne.



Die "Oranje-Royals" sind schon seit Dienstag in der Mark: Nach Mecklenburg-Vorpommern am Montag besuchten sie gestern unter anderem die Agro-Farm in Nauen eine historische Saftfabrik in Werder. Hier können Sie das komplette Brandenburg-Programm von Willem-Alexander und Máxima nachlesen.

Aus Kapazitätsgründen war das Kontingent für den Besuch in der Staatskanzlei auf 200 Gästekarten begrenzt. Interessierte mussten sich bis zum Montagmorgen anmelden, die Plätze wurden ausgelost.

Guten Morgen! In Potsdam wird heute hoher Besuch erwartet: Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima soll um 9.20 Uhr von Ministerpräsident Woidke in der Staatskanzlei begrüßt werden.

Willem-Alexander und Máxima sind bereits seit Montag in Deutschland.

Zur Galerie Prinz Pils wurde der niederländische König Willem-Alexander früher genannt, weil er angeblich kein Bier warm werden und keine Party ohne sich selbst zu Ende gehen ließ. Heute ist der Regent glücklicher Familienvater, ausgesprochen beliebt – und in Potsdam zu Besuch. Hier ein kurzer Überblick über die Familie.

Von Peter Degener, Saskia Kirf und Ulrich Wangemann