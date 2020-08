Potsdam

Haben Sie bei der Betrachtung von Schloss Sanssouci schon einmal an die Karibik gedacht? Oder bei der Schlossorangerie nicht an Italien, sondern an China? Womöglich kennen Sie aber die Verbindung vom Grottensaal im Neuen Palais nach Tansania?

Verborgene Kolonialgeschichte wird in Sanssouci sichtbar

Ein neuer Audioguide durch den Park Sanssouci stellt Verbindungen her, die oftmals im Verborgenen liegen und an die hierzulande ungern erinnert wird – die Kolonialgeschichte der Preußen und Deutschen. Ihre Spuren sind inmitten des Welterbeparks zu entdecken, wenn man hinschauen will.

Die zwei Laternenträger am Neuen Palais zeigen afrikanische Männer in antiken Gewändern. Viel mehr als der Bildhauer Walter Schott, der sie um 1893 schuf, ist nicht bekannt. Quelle: Friedrich Bungert

Die Arbeitsgruppe „Postcolonial Potsdam“ der Universität Potsdam hat hingeschaut und einen „postkolonialen Audioguide“ entwickelt, der jetzt frei im Internet zur Verfügung steht. Bereits seit 2014 haben sich die Kulturwissenschaftler verschiedener Disziplinen im Zuge einer Konferenz über postkoloniale Gerechtigkeit an der Universität Potsdam mit dem Thema befasst. So haben sie seitdem das koloniale Erbe direkt vor unseren Augen gesucht, dazu recherchiert und beispielsweise Führungen veranstaltet.

Mit Hilfe eines Graduiertenkollegs und dem Institut für Anglistik und Amerikanistik konnte jetzt der Audioguide entwickelt werden, der den Hörer vom Neuen Palais durch den Park Sanssouci führt und auch einige Orte im Stadtzentrum aufgreift, etwa das Militärwaisenhaus und die Garnisonkirche, sowie das Holländische Viertel.

„Es geht um die Aufarbeitung von Kolonialverbrechen“

„Es geht um die Aufarbeitung von Kolonialverbrechen der europäischen Staaten. In Deutschland werden diese Verbrechen vom Nationalsozialismus überschattet, es gibt da eine Gedächtnislücke. Wir haben Spuren und Verbindungen zu diesen Verbrechen gesucht“, erklärt Yann Le Gall, der zu der Gruppe gehört. Viele Kulturschätze, aber auch wissenschaftliche Entdeckungen seien mit kolonialer Macht verbunden, sagt er.

Yann Le Gall gehört zur Arbeitsgruppe „Postcolonial Potsdam“ Quelle: Friedrich Bungert

So wurden in der Schlossorangerie astronomische Instrumente aus China ausgestellt, die als Beute nach dem sogenannten „Boxeraufstand“ nach Europa gebracht worden waren. Anschaulich erzählen die Autoren die brutale Geschichte dahinter, zu der auch eine demütigende Entschuldigung einer chinesischen Delegation vor dem Kaiser im Neuen Palais gehört.

Auch die „Spitze des Kilimandscharo“, ein kleiner Stein, den ein deutscher Forscher dem Kaiser nach einer Afrika-Reise zum Geschenk gemacht hatte, kann man im Neuen Palais entdecken. Ein Mann aus Tansania kommt zu Wort, der diese Zurschaustellung bis zum heutigen Tag „merkwürdig“ findet.

20.000 Sklaven hat Preußen in die Karibik geschafft

Es sind Details, an denen man oft achtlos vorübergeht, auf die im Audioguide aufmerksam gemacht wird. „Statuen, Gebäude, Gemälde oder Pflanzen weisen bei genauem Hingucken auf koloniale Verwicklungen hin. Beim Oranierrondell im Park Sanssouci geht es um die Verbindung zwischen Preußen und den Niederlanden. „Diese Freundschaft symbolisiert den Einstieg in den kolonialen Handel“, schreibt die Arbeitsgruppe.

Eine Büste im sogenannten „Mohrenrondell“ im Park Sanssouci Quelle: Bernd Gartenschläger

„Durch die Brandenburgisch-Afrikanische Compagnie wurden 20.000 Menschen als Sklaven in die Karibik verkauft, um dort auf Plantagen zu arbeiten“, erklärt Le Gall. Das Ganze geschah – wie so vieles in Preußen - nach holländischem Vorbild. Wenige Schritte weiter befindet sich das „Mohrenrondell“ – die Autoren vermeiden diesen Namen und sprechen persönlich nur vom „M-Rondell“ - und erklären ausführlich auch, welche Gründe dafür sprechen, warum der rassistische Name geändert werden sollte.

Auf Haiti gibt es auch ein Schloss Sanssouci – es gehört zum Weltkulturerbe

Auch das Schloss Sanssouci rückt in den Focus der Tour – mit einer Verbindung in die Karibik. Hier weiten die Autoren den Blick, Sanssouci steht stellvertretend nicht für die deutsche, sondern die gesamte europäische Kolonialpolitik. Denn ein „Sanssouci“ gibt es als Schloss auch auf dem Inselstaat Haiti. „Die Haitianer haben sich durch eine Revolution von Versklavung und Kolonialismus befreit“, wird erzählt. Keine der europäischen Großmächte erkannte den Staat jedoch an.

Dennoch errichte der Revolutionär Henri Christophe auf Haiti einen neue Monarchie nach europäischem Vorbild und baute ein Schloss „Sanssouci“ 1813 als repräsentativen Herrschaftssitz auf – für die Nation sollte es ein opulentes Monument der Unabhängigkeit sein.

Nur wenige Jahre später wurde es durch ein Erdbeben zu einer Ruine, die seit Jahrzehnten zum Weltkulturerbe der Menschheit gehört. Die Geschichten im Audioguide wiederum gehören durch die Recherchen und Erklärungen der Gruppe „Postcolonial Potsdam“ ebenfalls zum Weltkulturerbe der Schlösser und Gärten an der Havel.

Der Audioguide kann unter map.postcolonialpotsdam.org kostenlos in deutscher und englischer Sprache angehört werden.

Von Peter Degener