Sanssouci wird am 9. Juni aus dem Corona-Schlaf erweckt

Potsdam

Brandenburgs berühmtestes Bauwerk kann wieder besichtigt werden. Sanssouci öffnet in der kommenden Woche wieder seine Pforten. Das Potsdamer Hohenzollernschloss, das wegen der Corona-Pandemie Mitte März geschlossen werden musste, wird vom 9. Juni an wieder zugänglich sein, teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg am Mittwoch mit.

Und damit nicht genug. Einen Tag später werden auch die Räume des benachbarten Neuen Palais im Park Sanssouci wieder geöffnet. Nachdem die Stiftung am 12. Mai die ersten elf Museumsschlösser in Berlin und Brandenburg – darunter die Potsdamer Bildergalerie, die Neuen Kammern und die Schlösser Rheinsberg, Oranienburg und Caputh – für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht hatte, sind nun die nächsten Sehenswürdigkeiten dran. Ebenfalls am 9. Juni öffnen Schloss und Remise in Paretz und Schloss Königs Wusterhausen. In Berlin können von da an das Alte Schloss in Charlottenburg, der Neue Pavillon im dortigen Schlossgarten sowie das Jagdzeugmagazin des Jagdschlosses Grunewald besichtigt werden.

Ausstellung zur Potsdamer Konferenz

Besonders erfreulich: auch Schloss Cecilienhof macht am 23. Juni wieder auf und kann dann endlich die extra zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 konzipierte Ausstellung „Potsdamer Konferenz 1945 – Die Neuordnung der Welt“ zeigen. In dem Schloss hatten sich US-Präsident Harry S. Truman, Großbritanniens Premierminister Winston Churchill und der sowjetische Staatschef Josef Stalin im Juli 1945 getroffen, um über die Nachkriegsordnung zu verhandeln.

Insgesamt werden dann 21 Museumsschlösser wieder geöffnet sein. Wie die Schlösserstiftung weiter mitteilte, wird vom 27. Juni an auch die Pfaueninsel in Berlin wieder zugänglich. Das war es dann aber auch. Alle übrigen Schlösser und Einrichtungen, darunter in Potsdam das Marmorpalais, die Römischen Bäder und das Schloss Charlottenhof, bleiben bis mindestens Ende des Jahres geschlossen, hieß es bei der Stiftung.

Eintritt nur mit Mund-Nasen-Maske

Nach Angaben des Generaldirektors der Stiftung, Christoph Martin Vogtherr, ist die Öffnung der ersten Schlösser im Mai gut angekommen. „Die bisherige Publikumsresonanz spricht dafür, dass unser Kulturangebot in einer durch erhebliche Einschränkungen geprägten Zeit wichtig sein kann und die Menschen in Brandenburg und Berlin den Reichtum ihrer Region neu entdecken und Architektur und Kunst wieder im Original erleben möchten“, so Vogtherr.

Die Besucher fordert die Schlösserstiftung ausdrücklich auf, sich an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu halten, um Infektionsrisiken durch das Coronavirus zu reduzieren. Das Tragen von Mund-Nasen-Masken ist bei den Museumsbesuchen Pflicht.

Von Mathias Richter