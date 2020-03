Schärfere Regelungen gelten ab Sonntag in Potsdam

Potsdam

In Potsdam gelten zur Eindämmung der Corona-Epidemie ab Sonntag weitere Verschärfungen.

So wird ein generelles Besuchsverbot in Pflegeeinrichtungen erlassen. Außenbestuhlungen von Cafés und Restaurants werden ebenfalls untersagt. Zahlreiche Berufsgruppen, die direkten „Kontakt am menschlichen Körper“ mit ihren Kunden haben, müssen ihre Tätigkeit einstellen, etwa Friseure.

Das hat Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Samstagnachmittag erklärt.

Zugleich gab Amtsärztin Kristina Böhm bekannt, dass es mittlerweile 48 Corona-Infizierte in Potsdam gibt. Am Freitagnachmittag waren es noch 37 Fälle, drei von ihnen müssen stationär behandelt werden, es gehe ihnen „den Umständen entsprechend gut“, so Böhm. Die Zahl der Kontaktpersonen ersten Grades liegt nun bei über 400. Sie sind in häuslicher Isolation, um eventuelle Ansteckungen zu unterbinden.

Die Stadt arbeitet zudem daran die Kapazitäten für die Tests von Abstrichen und für Beatmungsplätze deutlich zu erhöhen.

Weitere Informationen folgen hier in kürze.

Von Peter Degener