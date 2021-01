Potsdam

Deutschland steuert auf eine Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns zu. Vor dem vorgezogenen Bund-Länder-Treffen, das kommenden Dienstag stattfinden wird, mehren sich in Brandenburg die Stimmen, nach weitergehenden Eindämmungsmaßnahmen gegen das Corona-Virus. Insbesondere die stärker ansteckende Virus-Mutation bereitet Medizinern und Virologen Sorgen. Sie war zuerst in Großbritannien aufgetaucht.

„Solange wir mithilfe des Impfschutzes noch keine Herdenimmunität haben, macht ein Lockdown aus meiner Sicht Sinn“, sagte Hans-Ulrich Schmidt, Chef des Potsdamer Klinikums „ Ernst von Bergmann“: Er verwies auf die anhaltend hohen Infektionszahlen und die schwindenden Kapazitäten in den Krankenhäusern. „Aus diesem Grund begrüße ich alle Maßnahmen – sowohl eine Verschärfung des Lockdowns als auch eine stringentere Umsetzung der bestehenden – die dazu führen, dass die Neuinfektionen sinken“, sagte er.

Virologe: Dezember-Lockdown kam viel zu spät

Der Brandenburger Virologe Frank T. Hufert hält einen schärferen Lockdown für unumgänglich. „Die Ministerpräsidenten haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Der Lockdown light im November war der Kardinalsfehler, die Verschärfung im Dezember kam um Wochen zu spät“, sagte der Leiter des Instituts für Mikrobiologie und Virologie der Medizinischen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane. Hufert sprach sich für eine höhere Homeoffice-Quote, mehr FFP2-Masken im öffentlichen Raum, aber auch für mehr Kontrollen aus. „Es wäre schon viel erreicht, wenn die bestehenden Hygienekonzepte konsequent umgesetzt und kontrolliert würden.“

Ähnlich äußerte sich Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD): „Neue Maßnahmen allein helfen nicht, wenn es keine verbindlichen Indikatoren, Fristen und Regeln gibt, die für alle gelten. Wenn die Lage so ernst ist, dann nützt ein gemeinsamer Beschluss nur, wenn danach auch alle Bundesländer ihre Kommunen verpflichten, die Beschlüsse eins zu eins umzusetzen“, sagte er.

Landrat Blasig warnt vor sozialer Schieflage

Regierungssprecher Steffen Seibert hatte am Freitag mitgeteilt, dass die für den 25. Januar angesetzte Bund-Länder-Schalte auf Dienstag vorgezogen werden soll. Auch angesichts einer neuen, wohl ansteckenderen Virus-Variante mehren sich nun aber Forderungen nach zusätzlichen Maßnahmen - ein bereits verschärfter Lockdown ist vorerst bis 31. Januar vorgesehen.

Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) warnte vor einer Schließung der Kitas, sollte es zu einem schärferen Lockdown kommen. Dadurch würde die soziale Belastung in den Familien deutlich steigen, ist er überzeugt. Auch eine Ausgangssperre, bei der Bürger und Bürgerinnen vielleicht nur mehr zwei Stunden am Tag für Einkäufe das Haus verlassen dürfen, begeistert ihn nicht. Sollte die Pflicht zum Tragen von FFP-2-Masken kommen, so müssten diese auch zu günstigeren Preisen zur Verfügung gestellt werden, forderte er. Allerdings rät er generell jedem, der zu diesen Masken Zugang hat, sie auch zu tragen. „Sie schützen einen selbst und andere auch. Aber ich bin ein Mensch, der es bei Empfehlungen belässt.“

Auch Blasig rechnet damit, dass es noch mehrere Monate dauern wird, bis die Pandemie einigermaßen überstanden sein wird. „Aber wir halten das aus, wenn es eine Perspektive gibt. Und die gibt es.“ Der Landrat ist davon überzeugt, dass dank der Impfstoffe im Spätsommer wieder etwas mehr Normalität einkehren wird. „Bis dahin müssen wir noch Abstand halten und Masken tragen.“

Woidke beantragt Sondersitzung

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hat eine Landtags-Sondersitzung nach der Bund-Länder-Konferenz über mögliche schärfere Corona-Beschränkungen beantragt. „Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder werden am 19. Januar 2021 gemeinsam mit der Bundeskanzlerin über das weitere Vorgehen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beraten“, heißt es in dem Schreiben an Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke vom Freitag. Deshalb beantrage er eine Sondersitzung nach dieser Konferenz, um das Parlament über die Ergebnisse zu informieren. Die Regierung hat die Verpflichtung, den Landtag über Corona-Maßnahmen zu unterrichten.

