Potsdam

Ob das Gras am Chinesischen Haus viel grüner ist als auf der Bullenwiese vor dem Schloss verraten sie nicht. Aber dass es hervorragend schmeckt, ist ihnen anzusehen. Die Schafe sind die heimlichen Stars im Park Sanssouci. Ihre Mähjestäten sind im dritten Jahr in Potsdams Allerheiligstem zur Landschaftspflege eingesetzt. Ein Feld- oder vielmehr Wiesenversuch, bei dem die Tiere auf fünf von 55 Hektar nicht nur die Gärtner der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten unterstützen, sondern scharenweise auch die Besucher entzücken.

Guteschafe, Heidschnucken und ein paar Ziegen

Björn Hagge (61) ist der Besitzer der Schafe. Der Agraringenieur trägt Kapuzenpulli und braune Arbeitshosen – das traditionelle Schwarz der Schäfer hat er nicht angelegt: „Weil ich genau genommen gar kein Schäfer oder Schäfermeister bin, sondern nur Schafhalter.“ Um die 500 Tiere zählt Hagges Bestand. Der Großteil sind Guteschafe wie sie im Park Sanssouci zu beobachten sind, hinzu kommen Heidschnucken und Thüringer Waldziegen. Die Schafe des Berliners grasen unter anderem im Schlosspark Charlottenburg, im Schöneberger Südgelände, am Staakener Hahneberg und manchmal sogar auf dem Dach der Max-Schmeling-Halle.

Anzeige

Auf Kuschelkurs: Alle paar Tage besucht Björn Hagge seine Schafherde im Park Sanssouci. Er habe besonders gutmütige Tiere ausgesucht, sagt er. Quelle: Varvara Smirnova

Guteschafe sind eine alte schwedische Landschafrasse, deren Ursprung – der Name lässt es erahnen – die Insel Gotland ist. Beinahe wäre die Rasse ausgestorben, doch seit den 1970ern nehmen sich Züchter wieder der gehörten Tiere an, die als schwedisches Kulturgut gelten.

Ist die Beweidung historisch verbrieft?

Aber sind die Guteschafe auch gute Schafe für die königlichen Gärten? Innerhalb der Stiftung ist die Beweidung umstritten. Nicht jeder ist Fan der wolligen Rasenmäher. So heißt es, die Beweidung sei historisch nicht verbrieft. Parkleiter Sven Hannemann hingegen hält es für sehr wahrscheinlich, dass zu Zeiten Friedrich des Großen Schafherden durch den Park Sanssouci gezogen sind. Es gebe einige – wenn auch wenige – schriftliche Hinweise. So habe Friedrich einmal notiert, dass er sich freue, bald wieder die Schafe in Potsdam begrüßen zu können. „In anderen Landschaftsgärten, vor allem in England, gehören Schafe seit jeher einfach dazu“, sagt Hannemann. „Warum sollte es also ausgerechnet hier anders gewesen sein?“

Guteschafe sind eine alte schwedische Landschafrasse. Quelle: Varvara Smirnova

Um herauszufinden, wie sich die Anwesenheit der Herde im Hier und Jetzt auf die Welterbe-Wiesen auswirkt, hat die Stiftung die Universität Potsdam gewinnen können. Dort gedeiht gerade ein Masterarbeit zum Thema. Der Verfasser habe bereits durchblicken lassen, dass die Artenvielfalt auf den Wiesen zunimmt. Der Grund: Die Schafe sind ein hervorragendes Transportmittel für Samen. Laut Björn Hagge lassen sich in der Wolle eines einzigen Tieres bis zu 20 000 Samenkörner nachweisen. Da die Schafe alle paar Tage die Weide wechseln, tragen sie die Saat kreuz und quer durch den Park.

Wolle wirkt als Langzeitdünger

Dass die Schafe obendrein natürlichen Dünger liefern, freut besonders kleine Kinder, von denen sich regelmäßig eine Schar an den wechselnden Weidegründen einfindet: Lässt ein Tier ein paar Köttel ins Gras fallen, ist das Gekreisch und Gegacker am Zaun groß. Aber auch die Schafswolle tut laut Björn Hagg dem Boden gut: Guteschafe müssen nicht zwingend geschoren werden; sie werfen ihre Wolle von allein ab – die Flusen wirken wie ein Langzeitdünger, da sie sich nur langsam zersetzen und so auch ihre Nährstoffe nur langsam abgeben.

Gucken erlaubt, füttern verboten

Björn Hagge besucht seine Sanssouci-Herde – übrigens allesamt Mutterschafe und ihre Lämmer – nur alle paar Tage. „Die Tiere sind hier gut aufgehoben“, sagt er. „Die Gärtner und Sicherheitsleute schauen nach dem Rechten, auch die Besucher nehmen sehr rege Anteil.“ Er könne nur jedem empfehlen, sich ab und zu in die mähende Gesellschaft zu begeben. „Die Schafe haben auch einen sozialen Auftrag: Es beruhigt einfach sie anzuschauen – das ist wissenschaftlich erwiesen.“ Gucken ist erlaubt, füttern nicht. Und streicheln? Die Schafe halten meist gebührlichen Abstand bei der Audienz. Sollte aber doch mal ein neugieriges Tier in Griffweite kommen, brauche niemand Angst zu haben: „Ich suche für meine Herden nur besonders gutmütige Tiere mit einwandfreiem Charakter aus“, so Hagge. Wer sich bei Königs daneben benimmt, wird aussortiert.

Lesen Sie dazu auch:

Von Nadine Fabian