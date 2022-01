Blick auf die Potsdamer Garnisonkirche mit Schiff und Turm in den 1950er-Jahren. Damals existierten noch die Laternenträgerfiguren mit der Brücke am Stadtkanal. Das Grundstück der Garnisonkirche wurde von der Landeshauptstadt in den 2000er-Jahren in das Vermögen der Garnisonkirchenstiftung eingebracht. Quelle: MAZ/Archiv