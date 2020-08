Innenstadt

Auf dem Luisenplatz stehen am Freitag bis 18 Uhr 111 maskierten Mannequins – eine Kunstaktion, die derzeit in Deutschland für Aufsehen sorgt. Mit der Kunstinstallation möchte der Bonner Künstler Dennis Josef Meseg zu mehr Wertschätzung in der Corona-Krise aufrufen. Auf seiner Internetseite erklärt der Künstler es gehe um mehr Wertschätzung sich selber, seiner Umwelt und seinen Mitmenschen, Familie und Freunden gegenüber. „Wir sollten nichts als selbstverständlich nehmen, wahrnehmen, wie wertvoll alles um uns herum ist und bedenken, wie schnell sich das soziale Leben um uns herum verändern kann.“

Seine Installation „It is like it is“ soll das „Unfassbare fassbar“ machen. „Schaufensterpuppen, zu Beginn des Jahres noch in den Auslagen der Geschäfte die überbordende Fülle lebensbejahender, bunter Kleidung präsentierend, stehen nun einförmig beieinander, nur noch unterscheidbar in ihrer Körpergröße und umgeben von einer Aura der Hoffnungslosigkeit“, schreibt der Künstler.

Zur Galerie Der Bonner Künstler Dennis Josef Meseg macht mit seiner Kunst-Aktion Station in Potsdam. Auf den Luisenplatz hat er für einen Tag seine Installation aufgebaut – „ein Mahnmal“, wie er selbst sagt, „inspiriert von der aktuellen Corona-Krise.“

Das rotweiße Flatterband wiederum soll die unüberwindbare Trennung in der aktuellen Situation dokumentieren. „Eine vertraute Gemeinschaft wird aufgelöst in eine Herde aus Individuen, alle separiert, und ein jeder sich sehnend nach vertrauter Nähe.“

Seit Ende April tourt der Künstler mit seiner Installation durch Deutschland, war bereits in zahlreichen Städten zu Gast. In Potsdam ist seine Kunst einen Tag lang zu sehen – und lockt bereits zahlreiche Neugierige an. Bis 18 Uhr sind die 111 maskierten Mannequins noch zu sehen.

