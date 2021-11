Potsdam

Nach dem Tod seines acht Monate alten Kindes fällt Schauspieler Hardy Krüger jr. in ein tiefes Loch – er wird alkoholsüchtig. Heute ist er seit sieben Jahren trocken und setzt sich für die Selbsthilfe ein. Er war selbst lange Zeit bei den Anonymen Alkoholikern und möchte anderen Betroffenen Mut machen.

Am Sonntag, 28. November, 16 Uhr liest Hardy Krüger jr. auf Einladung des Potsdamer Selbsthilfe-, Kontakt- und Informationszentrum (SEKIZ) in den Kleinmachnower Kammerspielen aus seinem neuen Buch. Im Anschluss wird es eine Expertendiskussion zum Thema „Sucht in unserer Gesellschaft“ geben, an der auch Krügers Frau Alice teilnehmen wird.

Herr Krüger, Ihr neues Buch heißt „Wendepunkte: Wie ich Kraft aus der Veränderung geschöpft habe“. Was war der größte Wendepunkt bisher in Ihrem Leben?

Mein ganzes Leben ist eine Aneinanderreihung von Wendepunkten. Ich bin im Tessin in der Schweiz geboren, in Tansania aufgewachsen, dann sind wir nach Spanien, nach Italien und irgendwann nach Deutschland gezogen. Unsere Familie war die “Krüger-Wanderkarawane”. Für mich war das total normal, dass wir ständig unsere Zelte abgebrochen haben.

Sind Sie immer noch so rastlos wie früher?

Seit drei Jahren lebe ich in mit meiner Frau Alice in Berlin. Wir haben dort im ersten Lockdown ein Haus renoviert. Jetzt habe ich endlich einen Ort, an dem ich mich zurückziehen kann und an dem ich nicht das Gefühl habe, dass ich sofort wieder meine Koffer packen muss. Früher habe ich mich sehr getrieben gefühlt. Jetzt bin ich bei mir angekommen. Das war ein langer Prozess.

In Ihrem Buch schreiben Sie auch über ein besonders einschneidendes Erlebnis. Sie haben 2011 Ihren damals acht Monate alten Sohn Paul-Luca am plötzlichen Kindstod verloren. Wie verkraftet man so etwas?

Paul-Lucas Tod hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Meine Ehe ist an der Situation zerbrochen. Freunde sind mir aus dem Weg gegangen, weil sie nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollten. Das Leben war nicht mehr, wie es vorher war. Ich hatte damals nur eine Konstante in meinem Leben: meinen Job. Nach Paul-Lucas Tod habe ich mich in die Arbeit gestürzt. Ich habe drei Filme gleichzeitig gedreht, Theater gespielt, war auf Tournee.

Und Sie haben getrunken.

Alkohol hat mich beruhigt. Nur so konnte ich funktionieren. Sobald ich Zeit zum Nachdenken hatte, ging das Kopfkino an und ich bin in Panik verfallen. Das Trinken hat mich entspannt. Aber um arbeiten zu können, musste ich meinen Pegel halten. Mit der Zeit habe ich dafür immer mehr Alkohol gebraucht.

Irgendwann waren Sie bei sieben Flaschen Wein am Tag. Hat das niemand gemerkt?

Nein, ich war nie besoffen. Ich habe nicht gelallt oder bin gestolpert. Man hat mir das nicht angesehen. Nur einer Kollegin ist es aufgefallen. Sie hatte selbst schon mehrere Entzüge hinter sich und hat mir gesagt: Herr Krüger, Sie werden sterben, wenn Sie so weiter machen.

Wie haben Sie reagiert?

Am Anfang habe ich es abgestritten, aber dann haben wir uns lange darüber unterhalten. Nach Drehschluss bin ich dann in die Entzugsklinik nach Frankfurt geflogen. Sie haben mich direkt aufgenommen, weil ich ein medizinischer Notfall war. Oft gibt es bei solchen Einrichtungen Wartelisten von bis zu zwei Jahren.

Was war das Schlimmste an dem Entzug?

In der Klinik wird man erstmal auf eine Ersatzdroge gesetzt, damit der Körper sich langsam erholen kann. Dieses Medikament wird dann langsam reduziert. Aber der körperliche Entzug ist nicht so schlimm, wie das was danach folgt: Rausgehen und ein normales Leben führen.

Zur Person Geboren wurde Hardy Krüger jr. 1968 in Lugano in der Schweiz. Der Sohn des Schauspielers und Schriftstellers Hardy Krüger und der italienischen Malerin Francesca Marazzi wuchs auf einer Farm in Tansania auf. Später nahm er Schauspielunterricht in Los Angeles. Bekannt wurde der Schauspieler unter anderem durch seine Rollen in Gegen den Wind, Asterix und Obelix gegen Caesar, Stauffenberg oder Forsthaus Falkenau. Der Eintritt für Lesung und Expertendiskussion in Kleinmachnow kostet zehn Euro.

Gerade in Ihrer Branche ist es üblich auf Premierenfeiern mit Sekt anzustoßen. Wie haben Sie das ausgehalten?

Ich bin nicht mehr auf Premierenfeiern gegangen. Ich musste alles vermeiden, was mit Alkohol zu tun hat und mich in Versuchung bringt. Schon allein bei dem Geruch von Rotwein haben meine Synapsen verrückt gespielt.

Ein Jahr später erlitten Sie einen Rückfall.

Rückfälle gehören dazu. Aber in dem Stadium, in dem ich war, war er lebensgefährlich. Mir drohte multiples Organversagen. Einen Moment lang war ich klinisch tot. Auch wenn sich das immer so plakativ anhört: In dem Moment ist mein Leben an mir vorbeigezogen und mir wurde ganz warm. Aber ich habe auch gespürt, dass meine Zeit noch nicht gekommen war.

Was hat Ihnen am meisten dabei geholfen mit der Sucht klarzukommen?

Ich wäre wahrscheinlich nicht hier, wenn meine Kollegin nicht mit mir darüber gesprochen hätte. Es ist wichtig, dass wir damit offener umgehen und mehr darüber reden. Wir sind alle nur Menschen, jeder macht mal Fehler oder trifft falsche Entscheidungen. Aber niemand sollte mit seiner Sucht alleine sein. Nur mit der Reflexion gelingt die Heilung.

Sie sagen Alkoholismus sei ein Tabuthema. Glauben Sie, das liegt auch daran, weil es gesellschaftlich so akzeptiert ist, Alkohol zu trinken?

Überall wo man hingeht, trinken die Leute Alkohol. Die Frage ist ja auch: Wo verläuft überhaupt die Grenze? Ist es nicht eigentlich auch schon problematisch, wenn man sich jeden Abend eine Flasche Wein zum Essen aufmacht oder sich mit einem Feierabendbier belohnt? Ich glaube, dass jeder Zweite in Deutschland ein Alkoholproblem hat. Stellen Sie sich vor, wir würden während der Pandemie in Deutschland ein Alkoholverbot einführen: Die Leute würden durchdrehen.

Hatten Sie Angst davor, öffentlich über Ihre Alkoholsucht zu sprechen?

Ja. Ich war mir nicht sicher, wie man darauf reagieren wird. Aber ich habe in der Entzugsklinik so viele tolle Menschen kennengelernt, die keine Möglichkeit haben, ihre Geschichte zu erzählen. Deshalb habe ich mir damals geschworen, dass ich darüber öffentlich sprechen will, sobald es mir wieder besser geht.

Hatte das berufliche Konsequenzen für Sie?

Natürlich. Auch schon nachdem bekannt wurde, dass ich mein Kind verloren habe. Die Leute wollten sich damit nicht auseinandersetzen und mieden die Zusammenarbeit. Aber mittlerweile ist mir mein Beruf nicht mehr so wichtig wie früher. Ich drehe nicht mehr so viele Filme, sondern konzentriere mich wieder mehr auf die Theaterschauspielerei. Der Applaus ist meine Ersatzdroge.

Wie beruhigen Sie sich heute, wenn es doch mal stressig wird?

Ich gehe raus in die Natur mit meinem Hund. Da kann ich komplett abschalten. Ich glaube solche Momente braucht jeder Mensch. Sich einfach mal zurückziehen und das Handy ein Wochenende lang ausschalten. Das tut gut.

Und was trinken Sie heute am liebsten?

Einen guten Espresso.

