Sommer, Wassereis – und ein ungezähmtes Mädchen

Potsdam

Ein heißer Sommer in den Achtzigern, Ferien im Freibad, zwei ungleiche Freunde, Wassereis – und plötzlich ist da Anja, das ungezähmte, geheimnisvolle Mädchen. Anja ist aus dem Kinderheim abgehauen, schläft draußen in einem Versteck. Konrad und sein geistig behinderter Kumpel Holger helfen ihr und versorgen sie mit Essen. Eine geheime Freundschaft beginnt – und eine erste, unvergessliche Liebe...

Heute erscheint „Mein Sommer mit Anja“, der Debütroman von Steffen Schroeder. Im MAZ-Interview erzähltder Schauspieler, der in München aufgewachsen und seit 2005 in Potsdam zu Hause ist, was er zum Schreiben braucht, weshalb er Chlorwasser nicht mag und was es mit Morten Harket auf sich hat.

Wann haben Sie zuletzt Ravioli aus der Dose gegessen – kalt?

Steffen Schroeder: Das ist lange her. Allerdings habe ich mir fürs Schreiben ein paar spezielle Sachen geholt, um mich in die Zeit, in der meine Geschichte spielt, zurückzuversetzen. Die Ravioli haben mich enttäuscht – das war einfach nicht mehr so cool wie früher. Es funktioniert aber sehr gut, sich über Musik in die Zeit einzufühlen. Ich habe es beim Schreiben sehr bedauert, dass ich vor ein paar Jahren die Kassetten aus der damaligen Zeit weggehauen habe – es war ja mal in Mode, für die Freundin oder den Kumpel zum Geburtstag selbst gemischte Tapes zu schenken. Ich habe zum Glück immer noch einen Plattenspieler und viele Alben von früher, einige habe ich aber nachgekauft.

Capri-Sonne, Mixed-Tapes, Dolomiti: In Ihrem Roman „Mein Sommer mit Anja“ blitzen immer wieder Achtziger-Jahre-Details auf – mussten Sie sich als Kind dieser Zeit beim Schreiben sehr zurückhalten?

Nach und nach erinnert man sich natürlich an immer mehr Dinge. Es ist schön, wenn einem Kleinigkeiten wieder begegnen, die man vergessen glaubte – es darf aber nicht penetrant werden.

Man kennt Sie als Schauspieler, aber auch als Autor von „Was alles in einem Menschen sein kann“ – wann haben Sie mit dem Schreiben begonnen?

Begonnen hat alles mit meiner Arbeit als Vollzugshelfer in der JVA Tegel – und mit Michael Degen. Ich habe mit ihm am Schlossparktheater Berlin ein Zwei-Personen-Stück gespielt. Nach jeder Vorstellung hat er gefragt, was es Neues aus dem Knast gibt. Er sagte: Darüber musst du unbedingt ein Buch schreiben! Und so habe ich mithilfe meiner Tagebucheinträge einige Kapitel geschrieben und ihm gezeigt. Er war angetan und hat mich bei Rowohlt Berlin ins Gespräch gebracht. So kam es zu „Was alles in einem Menschen sein kann“.

Gibt es denn keine heimlichen Gedichte aus Ihrer Jugend?

Doch, die gibt es. Ich habe schon als Kind geschrieben: kleine Geschichten, Märchen... In meinem Buch spielen Märchen eine große Rolle – und auch in meinem Leben. Ich liebe Märchen und habe eine große Märchensammlung aus aller Welt.

Sie legen das erste Mal einen Roman vor: Wie lange hat der „Sommer“ in Ihnen geschlummert?

Ich habe zweieinhalb Jahre an dem Buch geschrieben. Ob das lang oder kurz ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber eine Geschichte zu schreiben, ist sehr aufwendig – ein sehr langer Prozess. Das liegt zum einen an meinem Beruf als Schauspieler. Zum anderen liegt es an mir selbst, denn ich kann mir nicht sagen: Jetzt setzt du dich hin und schreibst. Das funktioniert für mich nicht. Ich muss in die Geschichte eintauchen – dann entwickeln die Figuren ein Eigenleben. Ich finde es wirklich toll, wenn Leute plotten können und ihre Geschichten am Reißbrett entwerfen. Dafür bin ich nicht der Typ. Ich schreibe aus dem Bauch heraus. Die Geschichte nimmt ihren Lauf – ich weiß nur, wie sie enden wird. Alles andere entsteht mit der Zeit.

Wie genau schreiben Sie??

Mir hilft es, wenn ich viel unterwegs bin – auch wenn das fürs Schreiben an sich eher unpraktisch ist. Ich bin in Potsdam meist mit dem Rad unterwegs, ich laufe aber auch viel. Wenn ich draußen bin, fallen mir tausend Dinge ein, die ich direkt aufschreiben muss – deshalb habe ich immer ein Buch für meine Skizzen dabei. Manchmal mache ich auch Sprachaufnahmen mit dem Handy. Ich schreibe den Großteil mit der Hand, so fließen meine Gedanken besser. Später übertrage ich meine Notizen in den Computer – das funktioniert eigentlich überall: zu Hause in Potsdam, in meiner Wohnung in Leipzig, im Wohnwagen am Set.

Ihr Roman spielt in München, woher sie stammen, und setzt dem lange geschlossenen Familienbad Floriansmühle ein Denkmal. War es auch Dreh- und Angelpunkt Ihrer Jugend?

Absolut – ich habe direkt neben dem Bad gewohnt, man könnte sagen, ich bin in dem Bad aufgewachsen. Für den Roman bin ich noch einmal zurückgekehrt und über das Gelände gestreift. Das war sehr schön, sehr ergreifend. Im Schwimmbecken wächst jetzt ein Wald! Das Bad war wirklich besonders, denn das Becken wurde jeden Morgen wie eine Badewanne mit dem Wasser des Eisbachs gefüllt und abends wieder abgelassen. Ich kann einfach nicht in Chlorbäder gehen. Das ist nicht meins. Dabei schwimme ich wahnsinnig gern und beinahe das ganze Jahr über. Traditionell gehe ich am 1. Januar in die Havel.

Ihr Protagonist Konrad wächst auch neben dem Bad auf. Wie viel Steffen Schroeder steckt in Konni?

„Mein Sommer mit Anja“ ist kein autobiographisches Buch, die Geschichte ist fiktiv. Viele Dinge hat es aber so gegeben: das Haus, das Bad, dessen Besitzer, das Kinderheim. Auch hatte ich einen Freund, der geistig behindert war. Mein familiäres Umfeld ist aber zum Beispiel ganz anders – ich habe meine Eltern vorgewarnt, dass sie keinen Schreck bekommen, wenn sie das Buch lesen. Ich habe viele Dinge, die ich erlebt habe, verarbeitet und fiktionalisiert – manches ist so passiert, manches nur so ähnlich und manches eben gar nicht.

Wie geht es weiter mit dem Autor Steffen Schroeder – und wie stehen die Chancen, dass Potsdam auch mal als Folie dient?

Ich schreibe auf jeden Fall weiter. Das Schreiben ist mir wichtig – es ist ein großes Geschenk. Als Schauspieler ist man in seiner Arbeit zu einem großen Teil fremdbestimmt – das Tolle am Schreiben ist, dass ich die Geschichte erzählen kann, wie ich sie fühle, wie ich sie erzählen möchte. Gerade interessieren mich verschiedene Stoffe – historische Stoffe und Stoffe fürs Theater. Ich habe ein paar Ideen und recherchiere viel. Und ja: Potsdam hat Chancen – ich weiß aber noch nicht, in welche Richtung es gehen wird.

Man kann sich den „Sommer“ auch gut als Film vorstellen...

Finde ich auch. – Ich bin tatsächlich gerade dabei, mit zwei Drehbuchautoren „Was alles in einem Menschen sein kann“ für die Leinwand umzuarbeiten.

Eine letzte Frage, mit der wir zur Musik zurückkehren: Was haben Sie eigentlich gegen Morten Harket, Schwarm aller Mädchen?

Kommt er so schlecht weg im Roman? Das habe ich so überhaupt nicht gemeint! Ich fand es bemerkenswert, dass er in einem Interview gesagt hat, dass Musik sein Beruf ist, aber er privat die Stille liebt und keine Musik hört. Mir scheint, kein a-ha-Fan hat je dieses Interview gelesen! Ich fand es lustig, daraus eine Twist zu stricken. Als Kind fand ich die Neue Deutsche Welle super, als Jugendlicher eher Punkiges und Ska... Aber ja, mit a-ha hatte ich nicht so viel am Hut.

Zur Person Steffen Schroeder wurde 1974 in München geboren und ist dort aufgewachsen. Seit 2005 lebt Steffen Schroeder mit seiner Familie in Potsdam. Als Schauspieler war er u.a. Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters und des Berliner Ensembles. Er war in Kino- und Fernsehfilmen zu sehen und verkörpert seit 2012 in der ZDF-Primetime-Krimiserie „Soko Leipzig“ den Polizeioberkommissar Tom Kowalski. Sein erstes und bereits vielbeachtetes Buch erschien 2017. In „Was alles in einem Menschen sein kann“ berichtet Steffen Schroeder über seine Erfahrungen als Vollzugshelfer eines zu lebenslanger Haft verurteilten Mörders. Der Roman „Mein Sommer mit Anja“ erscheint heute bei Rowohlt Berlin und kostet 20 Euro. Am 27. Februar liest Steffen Schroeder in der Heinrich-von-Kleist-Schule, Friedrich-Ebert-Straße 17, aus seinem Romandebüt – Beginn ist um 19 Uhr. Am Abend des 3. Juni ist er mit „Was alles in einem Menschen sein kann“ im Kulturhaus Babelsberg, Karl-Liebknecht-Straße 135, zu Gast. nf

Von Nadine Fabian