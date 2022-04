Kuhlowitz

Steven Preisner liebt es, in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen. Das ist gut, denn als Schauspieler ist genau das sein Job. Aktuell ist der 33-Jährige in der ARD-Miniserie „Straight outta Crostwitz“ zu sehen. An der Seite von Jasna Fritzi Bauer spielt er eine der Hauptrollen. Im Interview mit der MAZ wirft der Wahl-Potsdamer einen Blick zurück auf die Dreharbeiten und verrät, welches neue Hobby er während des Corona-Stillstands für sich entdeckt hat.

Steven, als Schauspieler sind Sie mit dem Start der Corona-Pandemie im März 2020 zunächst sicher in eine tiefes Auftragsloch gefallen, oder?

Steven Preisner Ich muss sagen, das erste halbe Jahr in 2020 ist wirklich nicht gut gewesen als Freiberufler. Ich habe auch keine Soforthilfe bekommen, das war sehr schwierig. Aber zum Glück ging es dann doch recht schnell bergauf. Wir haben wieder angefangen zu drehen, in der Branche ist Einiges passiert – aber das brauchte eben Vorlauf.

Wann hat der Dreh zu „Straight outta Crostwitz“ stattgefunden?

Die Serie haben wir im August 2021 gedreht, eine Woche lang. Das Team war toll, die Schauspieler auch. Die Serie ist superschön geworden, ein modernes Märchen, kann man fast sagen. Wirklich ein sehr gelungenes Projekt.

Sorbische Kultur kennengelernt

Sie spielen eine der Hauptrollen und sind in der Serie der Zwillingsbruder von Hanka, gespielt von Jasna Fritzi Bauer. Was hat Sie am Drehbuch überzeugt?

Die Geschichte der Geschwister ist im sorbischen Kulturkreis angesiedelt und das ist einfach ein besonderes Thema, das mich gereizt hat. Wir konnten beim Dreh die sorbische Kultur ein wenig kennenlernen, haben auch mit echten Sorben gedreht. Die haben uns in ihr Leben reinschnuppern lassen und uns auch ein bisschen Sorbisch beigebracht.

Was können Sie denn jetzt alles auf Sorbisch sagen?

Ich kann vor allem auf Sorbisch singen, das mache ich in der Serie auch. Aber auch einige Komplimente und allerhand Schimpfwörter sind mir im Gedächtnis geblieben. (lacht)

Was zeichnet Beno, den Sie spielen, so alles aus?

Besonders interessant an Beno finde ich das hin- und hergerissen sein – zwischen der Liebe zu seiner Familie, den sorbischen Wurzeln und dem scheinbar nicht dazu passenden „Paradiesvogel“-Dasein. Die Rolle ist einfach echt bunt und es hat große Freude bereitet, sie zu spielen. Denn es war mal was anderes. Diesmal war nicht meine Körperlichkeit Thema, wie es sonst oft der Fall gewesen ist. Also dass ich der lustige Dicke bin.

Körperlichkeit ist ein gutes Stichwort. Auf Ihrem Instagram-Kanal setzen Sie sich schon lange für mehr Selbstliebe und Body Positivity – also eine positive Einstellung zum eigenen Körper – ein.

Diese Themen liegen mir am Herzen, ja. Während Corona hatte ich Zeit, mich dem Kanal mehr zu widmen und habe viele Videos gemacht, die auch einen pädagogischen Effekt haben sollen. Da kommt dann durch, dass ich mal Grundschullehramt studiert habe. Ich finde es einfach wichtig, dass die Medien ein reales Bild der Gesellschaft abbilden. Eines, das zeigt, dass wir eben alle individuell sind und dabei unter anderem unterschiedlich aussehen.

Ab sofort in der Mediathek Die vier Folgen der Miniserie „Straight outta Crostwitz“ sind ab sofort in der ARD-Mediathek zu sehen. Jede Folge dauert zwischen neun und zwölf Minuten. Neben Preisner wirken unter anderem Volker Zack, Andreas Nowak, Janina Brankatschk, Jasna Fritzi Bauer und Daniel Lwowski mit. Bei Instagram ist Steven Preisner als „steven_preisner“ zu finden.

Merken Sie, dass sich da in der Vergangenheit bereits was getan hat?

Ich glaube schon, dass sich das langsam wandelt und die Menschen mehr sehen wollen als nur die klassischen Schönheitsideale.

Haben Sie denn während des Corona-Stillstands auch noch ein neues Hobby für sich entdeckt?

Ja, das Ausmisten! (lacht) Ich hab so viel Struktur und Ordnung in mein Leben gebracht wie schon lange nicht mehr. Und ich bin viel spazieren gegangen, das durfte man ja auch noch machen.

Was hat Ihnen während der ganzen Zeit besonders gefehlt?

Natürlich die sozialen Kontakte. Und als jemand, der gerne und viel ins Theater geht, habe ich auch die Kultur sehr vermisst. Es tat mir echt leid, dass diese Branche so im Stich gelassen wurde.

Inzwischen geht in Sachen Kultur ja wieder ganz schön was. Waren Sie schon mal wieder im Theater?

Ich war zuletzt im Ballhaus, ein kleines Theater in Berlin, und hab das Stück „Migraaaanten“ gesehen.

Steven Preisner (33) stammt aus Kuhlowitz und ist als Schauspieler in unterschiedlichen Formaten zu sehen. Quelle: Florian Gibki

Welche Projekte stehen bei Ihnen in nächster Zeit an?

Aktuell habe ich in Ludwigsfelde gedreht. Dort bin ich Testimonial für das diesjährige „LuFestival“. Wir haben zwölf kleine Clips gedreht und Fotos für Plakate gemacht. Außerdem – auch eine Sache, die sich während Corona ergeben hat – modele ich jetzt viel für Übergrößen-Marken wie Happy Size und Jan Vanderstorm. Dass ich mich mal als Model in einem Katalog wiederfinde, hätte ich auch nie gedacht. (lacht) Am Wochenende habe ich außerdem in Hamburg gedreht. Allerdings darf ich dazu noch nichts verraten, nur, dass es diesmal in die ernstere Richtung geht.

Von Josephine Mühln