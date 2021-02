Potsdam

Das Hans-Otto-Theater startet am Dienstag, 3. Februar unter dem Titel „Poesie persönlich - Gedichte & Gespräche im digitalen Wohnzimmer“ ein digitales Lyrikprogramm mit dem Ensemble. Dabei tragen Ensemblemitglieder Gedichte eigener Wahl vor und kommen darüber mit jeweils sieben zugeschalteten Zuschauer:innen ins Gespräch, wie das Theater mitteilt. Der Zugang ins digitale Wohnzimmer erfolgt über die Plattform Zoom. Den Link erhält man mit Erwerb eines Tickets zum Preis von 5,50 Euro.

Die Aktion soll täglich stattfinden, montags bis freitags um 19 Uhr, samstags und sonntags um 16 Uhr. Schauspieler Jörg Dathe startet die Reihe am Mittwoch, es folgen Franziska Melzer am Donnerstag, Joachim Berger am Freitag, Laura Maria Hänsel am Samstag und René Schwittay am Sonntag. Weitere Lesungen sind laut Theater in Planung.

Am Freitag, 5. Februar ist außerdem um 19.30 Uhr wieder die Aufzeichnung des Stückes „Der Vorname“ auf der Website des Theaters zu sehen. Der Stream ist für 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, bis Mitternacht abrufbar. Weitere Online-Vorstellungen sind am 12., 19. und 26. Februar zu sehen. Das Stück wurde während einer Probe aufgezeichnet und war ursprünglich nicht dafür gedacht, öffentlich gezeigt zu werden. Da der Ton teilweise etwas schwer zu verstehen ist, empfiehlt es sich, Kopfhörer zu benutzen.

