Potsdam

Der Lebensgefährte der Geschädigten informierte die Polizei am Montag telefonisch über einen Diebstahl an einem Porsche 911. Unbekannte Tatverdächtige gelangten auf unbekannte Weise in die Tiefgarage der Mehrfamilienanlage am Altstadtblick ein und bauten aus dem darin abgeparkten Carrera beide Frontscheinwerfer aus, um sie zu entwenden.

Es wurden Spuren gesichert und eine Anzeige aufgenommen. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr.

Von MAZonline