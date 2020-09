Krampnitz

Hans-Jürgen Scharfenberg hatte gewettet, Jan Lehmann hatte geschätzt: „Wir brauchen weniger als 45 Minuten.“ Der Linken-Stadtverordnete und der Chef der Weißen Flotte sollten Recht behalten an diesem Dienstag mit ihrer Behauptung, man könne den Weg von Krampnitz zum Hauptbahnhof in einer Dreiviertelstunde schaffen – auf dem Wasserweg, fern jeden Straßenstaus, umweltfreundlich und mit Sightseeing-Effekten.

Die Meierei im Neuen Garten. Quelle: Rainer Schüler

Alternative zu Auto und Tram

Mit dem Wassertaxi 3 starteten sie den Praxistest. „Das“, so Scharfenberg und der Verkehrsexperte der Linken, Ralf Jäkel, „ist durchaus eine Alternative zum Auto und sogar zum öffentlichen Nahverkehr.“ Sie erkennen aber auch an, dass allein nach Fahrplan die Straßenbahn nur 19 Minuten bis zum Bahnhof braucht. Im Berufsverkehr indes halten die beiden Stadtverordneten diese Zeit für illusorisch.

„Wir hören immer, was die Verwaltung da am Schreibtisch ausrechnet“, sagt Flottenchef Lehmann vor dem Start in Krampnitz. Am Hasso-Plattner-Campus wird eine Steganlage gebaut, die seiner Kenntnis nach auch dem öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung stehen soll, sollte der das wollen. „Alle“, so Lehmann, „reden über das Thema und werfen Zahlen in den Raum. Wir wollen das mal testen.“

Es bräuchte andere Schiffe

Dabei geht es für ihn gar nicht darum, seine Wassertaxis dafür einzusetzen. „Wir haben uns mit denen ein Publikum erarbeitet, das wir nicht aufgeben wollen“, sagt er. Und das Wassertaxi sei für den Nahverkehr auch nicht das ideale Mittel: „Da brauchen wir keine Küche, die Platz frisst, dafür eine behindertengerechte Toilette.“ Das Schiff könne bis zu 120 Menschen mitnehmen, rund 30 weniger bei der aktuellen Zahl an Fahrradstellplätzen. Die wären im Nahverkehr nur in viel kleinerer Zahl nötig.

Abfahrt in den Tram-Pausen

Sinn macht es in den Augen Jäkels und des Flottenchefs nur, speziell ausgerüstete ÖPNV-Schiffe immer mitten in den Abfahrtpausen der Straßenbahn am Campus Jungfernsee einzusetzen. Es sei auch denkbar, so Lehmann, eine Pendelroute zwischen dem neuen Stadtteil Krampnitz und dem Campus zu bedienen, um Anschlüsse an die Straßenbahn zu schaffen, die ja künftig über neue Tram-Brücken über die Insel Fahrland nach Krampnitz geführt werden soll.

Flottenchef Jörg Winkler könnte schneller fahren, darf er aber derzeit nicht. Quelle: Rainer Schüler

Man könnte schneller fahren

An diesem Dienstagmittag ist die Havel weitestgehend leer; man könnte viel schneller fahren als erlaubt, ohne in Kollisionsprobleme zu kommen oder zu viel Wellenschlag an den Ufern zu erzeugen. Das Wassertaxi macht erstaunlich wenig Welle und wäre durchaus geeignet, auch flinker unterwegs zu sein. Eigens für den Nahverkehr zu bauende Schiffe würden bei schmaleren Rümpfen noch mehr Tempo machen bei noch weniger Wellen. „Katamarane aus Aluminium würden noch mal schneller sein und so gut wie gar keinen Wellenschlag mehr haben“, sagt Lehmann. Dafür müsste das Wasserstraßenamt aber Ausnahmegenehmigungen erteilen. Weil die Tempobegrenzungen vor allem mit dem befürchten Wellenschlag begründet werden, könnte man bei weniger davon durchaus mehr Tempo erlauben für nur bestimmte Fahrzeuge, glaubt der Flottenchef.

Verschiedene Geschwindigkeiten

Beim Start in Krampnitz darf man nur zwölf Stundenkilometer fahren, vom Plattner-Campus Jungfernsee bis zur Glienicker Brücke 16, falls man 100 Meter weg bleibt vom Ufer, wo bei dem Tempo gar nichts ins Schaukeln kommt an den verschiedenen Bootsliegeplätzen, wenn das Wassertaxi vorbeizieht. Für die Pendelroute zwischen Krampnitz und Campus-Jungfernsee zeigt die Stoppuhr eine Viertelstunde an. Sollte die gesamte Strecke je in Nutzung kommen, wären fünf bis zehn Minuten Halt am Campus fällig für das Aus- und Einsteigen, je nachdem wieviele Passagiere das wollen.

Das Wassertaxi hat die Glienicker Brücke und das Glienicker Horn passiert. Quelle: Rainer Schüler

Tempo 17 ist machbar

Vom Schloss Babelsberg über den Tiefen See und vor allem die schmale Neue Fahrt an der Freundschaftsinsel ist dann nur noch Tempo 9 erlaubt. Hinter dem Hafen der Flotte, also hinter dem Hauptbahnhof darf man wieder 12 fahren. Das Schiff schafft 17 bis 18 Stundenkilometer, würde aber aus Gründen der Treibstoff-Ökonomie darunter bleiben.

Die CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung will untersuchen lassen „ob die Nutzung ausgewählter Wasserwege zur Entlastung anderer Verkehrsarten möglich ist und dabei zu betrachten, welche Auswirkungen auf die hauptsächlich durch Pendler auf die Nutzung der Hauptverkehrswege erzielt werden können. Hierbei sind insbesondere der Einsatz von Schnellfähren von Krampnitz zum Hauptbahnhof, den Bahnhöfen Griebnitzsee und Wannsee zu betrachten“.

Stadt bremst Stadtverordnete

Dem steht die Verkehrsverwaltung skeptisch gegenüber. Leiter Norman Niehoff hat im jüngsten Umweltausschuss dem Wasserweg keine Chance gegeben, weil er etwa die doppelte Fahrzeit gegenüber der Straßenbahn brauche.

Ankunft am Hauptbahnhof nach 44 Minuten und 15 Sekunden. Quelle: Rainer Schüler

Bei der Bewertung von Bürgervorschlägen beim Bürgerhaushalt 2020/21 (zusammengefasst im Vorschlag 21) geht die Verwaltung von der Annahme aus, dass lediglich geringe Effekte durch die Nutzung von Wasserwegen zu erwarten sind. Diese Annahme sollte jedoch aufgrund der insgesamt angespannten Verkehrslage und deren zu erwartender Entwicklung genauer betrachtet und bewertet werden, findet die CDU.

CDU bezweifelt Planung

Die Verkehrsanalyse zur Entwicklung von Krampnitz berücksichtigt nach Einschätzung der CDU weder die weitere Zunahme der Bevölkerung im Bornstedter Feld noch die auf der Insel Neufahrland, sodass zu den für die drei Entwicklungsstufen für Krampnitz eingesetzten Zahlen noch einmal etwa 2000 hinzuzuzählen wären. Ebenso ist in den Augen der Christdemokraten das Bevölkerungswachstum im Norden und damit verbunden die Zunahme des Verkehrs spätestens nach 2017 nicht berücksichtigt zu sein. Deshalb sollte jede Möglichkeit alternativer Transportmittel auch belastbar untersucht werden und nicht nur mit Annahmen gearbeitet werden, so die Fraktion.

Von Rainer Schüler