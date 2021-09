Berliner Vorstadt

Es gibt den Kulturstandort Schiffbauergasse – und es existiert seit einigen Wochen auch „Schiffbauer“. So nennt Potsdams Jugend das Ufer hinter dem Oracle-Turm und die Wiese unter der großen Eiche am VW-Design Center. Was dort geschieht, hat mit dem nahen Hans-Otto-Theater, dem Waschhaus und der Fabrik wenig gemein. Bis zu 300 junge Menschen kommen seit diesem Sommer an Freitag- und Samstagabenden hier zusammen. Von Zwölfjährigen bis zu jungen Erwachsenen reicht das Spektrum. Sie sind hier „vor allem um gemeinsam Musik zu hören, sich zu verschiedenen gesellschaftlichen Themen auszutauschen und auch Alkohol zu konsumieren“ - so nüchtern beschreibt die Polizei die Situation.

Bislang wurden die Jugendgruppen regelmäßig von anderen Orten vertrieben

Die Jugendlichen sehen das genauso und freuen sich: „Die Polizei duldet, dass wir hier feiern“, sagt Maximilian Junge. Es ist Freitag um 18 Uhr und Max ist einer der ersten an diesem Abend. Der 22-Jährige fühlt sich verantwortlich für den Ort und für seine Fans. Vor vier Wochen hat er erstmals unter dem Namen Schiffbauer-DJ unter der Eiche aufgelegt. Mit Boxen und Licht und einer Playlist aus Elektrobeats und 90er-Jahre-Klassikern bringt er die Teenager zum Tanzen. Gemeinsam mit seinem Kumpel Dimitri (16) trägt er seit neuestem Kapuzenpullis mit seinem DJ-Namen. In den Sozialen Netzwerken folgen ihm schon Hunderte und wenn er zur Party aufruft, ist Schiffbauer besonders voll.

Maximilian Junge (22) legt auf der Wiese hinter dem Oracle-Turm auf. Quelle: Varvara Smirnova

Wo Potsdams Jugend druaßen abhängt: Lusti, Heiliger, Bagger und Freusi

Vorher hatte Max am Lustgarten und auch am Baggersee am Stern aufgelegt. Dort wurden Jugendliche nachts aber regelmäßig von der Polizei verdrängt, sogar von Hunderschaften der Beamten, schildert er. „Nicht nur aus dem „Lusti“ und vom „Bagger“, auch von der „Freusi“. Die Frage: wo können sich die Jugendlichen treffen belastet die Stadt Potsdam, denn trotz der Vielfalt an Parks und Grünflächen, entstehen Probleme. „Heiliger“, wie der Jargon den Heiligen See abkürzt und „Babelsberger, was den Uferstreifen im Park Babelsberg meint, sind vor allem im Sommer beliebt. Doch das gehört zum Welterbe – und Vandalismus und Müll sind dort mehr als nur eine Kostenfrage.

Alkohol und eine Soundbox – das haben die meisten Jugendlichen in der Schiffbauergasse am Wochenende dabei. Quelle: Varvara Smirnova

Unter dem Schreckgespenst der Corona-Partys, bei denen sich das Virus unkontrolliert verbreiten könnte, kontrollierten Polizei und Ordnungsamt gerade nachts verstärkt. Und drängte die Jugendlichen am Ende dorthin, wo sie eigentlich lange erhofft worden waren: zum Kulturstandort Schiffbauergasse. Zu Beginn eskalierte die Situation häufiger - vor allem im Parkhaus des Kulturstandorts, dessen Dach zum Dancefloor wurde und dessen Parkdecks bei Regen beliebt waren. Nicht nur Lärm war ein Problem, sondern auch Sachbeschädigung durch Graffiti oder Feuerlöscher. Schnell waren Polizei und Ordnungsamt hier verstärkt präsent und griffen härter durch, sodass die Jugendlichen den Ort mittlerweile wieder meiden. Das Parkhaus ist tabu. „Uns wurde klar gemacht, dass das Hausfriedensbruch ist“, sagt Elisa. Die 16-Jährige ist am Freitag mit drei Freundinnen vor Ort. Sie sitzen direkt am Ufer des Tiefen Sees und wollen einen Geburtstag feiern.

Lamjed (18) und sein Kumpel Medo sind seit diesem Sommer regelmäßig in der Schiffbauergasse. Quelle: Varvara Smirnova

Alkohol spielt eine große Rolle, allerdings sorgen sich Mädchen auch um K.O.-Tropfen

Wie eigentlich jede Gruppe, die sich über Wiese und Ufer verteilen, haben die vier Minderjährigen Alkohol dabei. Während anderswo Likör, Wodka und „Party-Shooter“ kreisen, teilen sich die Freundinnen einen kleinen Kasten billigen Biers. „Wir betrinken uns nicht alle sinnlos. Aber es gibt viele sehr, sehr junge, die ihre Grenzen nicht kennen. Da kommt dann auch mal ein Krankenwagen“, sagt Luise (16). An diesem Freitag, der schon sehr herbstlich ist und nur rund 150 Jugendliche anzieht, wird kein Krankenwagen zur Schiffbauer fahren müssen. Doch an anderen Abenden im vergangenen Sommer kam er dagegen drei oder vier Mal, wie verschiedene Gruppen übereinstimmend erzählen.

Auch mit K.O-Tropfen, die Mädchen von Fremden in ihre Getränke gemischt wurden, gab es immer wieder Probleme. Die 17-jährige Jolene aus Potsdam West habe selbst schon einmal einen Krankenwagen für ein Mädchen geholt, das nicht mehr ansprechbar war. „Wenn wir ein Mädel sehen, das schon schwankt und von einem Jungen angefasst werden, fragen wir, ob das deren Freund ist. Wenn nicht, kümmern wir uns um die Mädchen, auch wenn wir sie gar nicht kennen“, sagt sie. Nachdem es sich herumgesprochen hat, dass K.O-Tropfen an manchen Abenden die Runde gemacht haben, änderten die jungen Frauen auch ihr Trinkverhalten. Beim Tanzen stecken sie den Daumen in die Flasche und nehmen keinen Schluck mehr von fremden „Mischen“, die ihnen angeboten werden. Die Polizei erklärt auf MAZ-Anfrage, dass ihr von diesem Ort „Anzeigen zu sexuellen Übergriffen nicht bekannt“ seien. Was die Polizei dagegen registriert, sind der vereinzelte Konsum illegaler Drogen und Schlägereien.

Jolene, Luise und Ida feiern an diesem Freitagabend einen Geburtstag an der Schiffbauergasse. Sie sind alle minderjährig, weshalb ihr Gesicht nicht zu sehen ist. Quelle: Varvara Smirnova

„Es gibt immer einzelne, die Stress machen, auch abziehmäßig. Das ist der einzige Grund, warum das hier keinen Spaß macht“, sagt Ole (18), der selbst einmal eine Sonnenbrille und ein Feuerzeug abgeben musste, als er bedroht wurde. Auch das Ordnungsamt zieht die Jugend manchmal ab – so fühlt es sich für die Minderjährigen zumindest an, wenn ihnen von manchen Streifen die Zigaretten und auch harter Alkohol abgenommen wird. Das Verhältnis zur Polizei nennen die meisten Jugendlichen entspannt. „Hier fällt mir auf dass die Polizei nur guckt und keinen Druck aufbaut, auch wenn Leute frech werden und sie beleidigen“, sagt das Mädchen Elisa.

Ab 19 Uhr zeigen gleich zwei Streifenwagen des Ordnungsamts Präsenz. Auch die Streetworker von Wildwuchs bauen einen kleinen Tisch auf, sind bis mindestens 22 Uhr für jeden ansprechbar, geben Wasser aus, stellen Mülleimer auf. Wenn es einem nicht gut geht, fahren sie es auch mal nach Hause, erzählen die Teenager. Die Streetworker selbst halten sich mit Aussagen zurück. Das Vertrauensverhältnis zu ihren Schützlingen soll nicht gestört werden.

Gefeiert wird stets unter dem Auge von Ordnungsamt und Polizei. Quelle: Varvara Smirnova

Der Schiffbauer-DJ Max sucht sogleich wie jeden Abend das Gespräch mit dem Ordnungsamt und der Polizei. „Ich werde von denen und auch von der Stadt total unterstützt. Ich will meine Auftritte auch genehmigen lassen“, sagt er. Seinen Fans hat er sogar gedroht, die Technik daheim zu lassen, wenn das größte Problem, dass die Jugend in der Schiffbauergasse erzeugt, nicht gelöst wird. Der Müll. „Wenn der Platz nicht sauber bleibt, dürfen wir nie wieder da feiern“ schrieb er auf seinem Instagram-Account und ruft seitdem zu morgendlichen Müllsammelaktionen auf.

Gegen Mitternacht wird es ruhiger in der Schiffbauergasse

In der Dunkelheit lebt die Stimmung auf. Musik aus mehreren Boxen beschallt das Ufer. Es wird mitgesungen, getanzt. Es herrscht viel Bewegung und jugendliche Lautstärke auf der Wiese. Aggression bleibt eine Ausnahme. Gegen Mitternacht leert sich Schiffbauer. Einige Gruppen ziehen noch in die Friedrich-Ebert-Straße, teilen sich dort günstige Rucola-Pizzen bei Pipasa. Die Pappkartons stapeln sich unter den Werbeaufstellern. Die Menschentraube vor dem Imbiss ist friedlich und wenn die mobile Musikbox hier zu laut wird, reicht ein Ruf des stets lächelnden Pizzabäckers und es beruhigt sich sofort wieder.

Maximilian Junge ist der Schiffbauer-DJ. Quelle: Varvara Smirnova

Sonntag, 11 Uhr: Seit zwei Wochen wird Schiffbauer zu diesem Zeitpunkt von den Jugendlichen aufgeräumt – mal sind es nur eine Handvoll, mal drei Dutzend Jugendliche. Auf der Wiese am Tiefen See liegen Flaschen, Kippen und anderer Müll, vor allem aber Glasscherben. Die Streetworker und auch das Waschhaus helfen mit Equipment, stellen Müllsäcke, Besen und Handschuhe bereit. Maximilian Junge ist jedes Mal dabei. Er hofft, dass er auch morgen früh wieder Unterstützung hat. Vier Monate nachdem Potsdams Jugend die Schiffbauergasse für sich entdeckt hat ist ihm klar: Hier wollen sie nicht nur geduldet werden. Wenn Schiffbauer ihr Ort bleiben soll, müssen sich um ihn kümmern. „Wenn das nicht gemacht wird, wird der Stecker gezogen“.

